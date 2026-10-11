Đức Linh định hướng thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây Nam tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự.

Quy hoạch chung xã Đức Linh được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 4954/QĐ-UBND ngày 10/10/2026 với phạm vi toàn bộ diện tích tự nhiên 10.307 ha, định hướng phát triển đến năm 2050.

Lãnh đạo các doanh nghiệp dự hội nghị

Theo định hướng quy hoạch, Đức Linh phấn đấu trở thành khu vực động lực phát triển kinh tế phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng, phát huy vai trò trung tâm thương mại, dịch vụ và đầu mối kết nối khu vực cao nguyên với vùng đồng bằng, Đông Nam Bộ.

Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình “Trung tâm đô thị - Hành lang động lực - Vùng sản xuất”, lấy khu vực Võ Xu làm hạt nhân, gắn với các trục giao thông quan trọng như ĐT 720, ĐT 766 và các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Lãnh đạo các doanh nghiệp dự hội nghị

Quy hoạch đồng thời định hướng hoàn thiện hạ tầng giao thông, đô thị và các công trình xã hội; phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến nông sản; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tăng cường liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.

Việc phát triển địa phương phải gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đức Linh Nguyễn Tuấn Đức phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, quy hoạch chung là căn cứ pháp lý quan trọng để địa phương quản lý không gian, đất đai, trật tự xây dựng, định hướng đầu tư hạ tầng và thu hút các nguồn lực xã hội.

Quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với khả năng nguồn lực thực tế.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Đức Linh công khai đầy đủ hồ sơ quy hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức cắm mốc ngoài thực địa và cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch. Địa phương cần tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để phát sinh những vấn đề gây khó khăn cho quá trình triển khai, đồng thời chú trọng phát triển các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Các sở, ban, ngành của tỉnh cần phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch chung với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành và kế hoạch đầu tư có liên quan; ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng thiết yếu, giao thông kết nối, hạ tầng đô thị và xã hội, tạo động lực phát triển cho địa phương.

Lãnh đạo xã Đức Linh trao bảng ghi nhớ hợp tác với 6 doanh nghiệp

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ động nghiên cứu định hướng quy hoạch, đề xuất các dự án phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Đức Linh; ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã thảo luận, trao đổi về phát huy tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn. UBND xã Đức Linh cũng trao bảng ghi nhớ hợp tác giữa xã với 6 doanh nghiệp.

Xã Đức Linh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp đối với định hướng phát triển chung của địa phương.