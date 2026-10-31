Đồng Bớp, hẹn ngày về...

Những món ăn đặc sản đậm chất núi rừng ở Khu du lịch cộng đồng Đồng Bớp.

Về Đồng Bớp, du khách có thể thỏa sức ngắm cảnh ở hang Cáng Cua, thử sức leo núi Chồng Mâm, thong dong câu cá bên hồ Rừng Luồng và thưởng thức dê núi, gà đồi, ốc lồi... hay mê mải hòa mình vào tiếng cồng chiêng, nhịp khua luống và những điệu nhảy sạp rộn rã. Phong cảnh hoang sơ, hữu tình cùng các sản vật địa phương sẵn có đã đưa Đồng Bớp đến gần hơn với du khách. Dù mới đi vào hoạt động hơn 2 tháng, nơi đây đã đón hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh.

​Sự ưu đãi của thiên nhiên đã mang đến cơ hội “mở đường” cho bà con. Những người nông dân vốn chỉ quen với đồng ruộng nay xắn tay làm du lịch cộng đồng với niềm tin phơi phới: nơi khác làm được thì mình cũng làm được, cứ từ từ rồi chắc chắn sẽ thành công.

​Thôn Đồng Tâm hiện có hơn 20 hộ đăng ký tham gia, trong đó có 4 hộ tiên phong đã chính thức triển khai mô hình này. Trưởng thôn Quách Văn Trung chia sẻ: “Bà con rất háo hức làm du lịch cộng đồng vì mong muốn nâng cao đời sống, ai nấy đều hy vọng mô hình mới sẽ mang lại nhiều đổi thay tốt đẹp”.

​“Lúc đầu tôi và nhiều người rất mơ hồ, không biết làm thế nào. Sau khi được đi tham quan, tập huấn và học hỏi kinh nghiệm, chúng tôi nhận ra đây là cơ hội lớn để phát triển kinh tế gia đình. Mọi người đã ngồi lại cùng trao đổi, bàn bạc...”, anh Bùi Văn Tình, một trong 4 hộ đầu tiên làm du lịch cộng đồng, cho biết.

Phút thư giãn câu cá bên hồ Rừng Luồng.

​Sự quyết tâm ấy đã tiếp thêm năng lượng cho bà con. Những nhà chòi, nhà sàn nhanh chóng dựng lên; khu bếp và khu vệ sinh cũng được cải tạo sạch sẽ. Anh Tình dựng căn nhà chòi 100m2 ngay trên hồ Rừng Luồng làm khu ăn uống; ông Bùi Văn Bản dựng 2 căn nhà sàn vừa làm nơi ăn uống, giải trí, vừa tạo chỗ lưu trú qua đêm chu đáo cho du khách...

Ẩm thực Đồng Bớp để lại ấn tượng đặc biệt bởi nguyên liệu đều là sản vật “cây nhà lá vườn”: cá dưới khe, gà trên đồi, ốc lồi, dê núi, lợn rừng, măng rừng, rau dớn, rau sắn... Qua bàn tay khéo léo của những “đầu bếp” bản địa, các nguyên liệu dân dã trở thành món ăn đậm đà bản sắc núi rừng, thơm ngon khó cưỡng.

​Chưa phải nhà nhà làm du lịch, nhưng ở Đồng Bớp, một khi đã làm là cả gia đình cùng bắt tay vào cuộc. Đơn cử như nhà anh Tình, ngoài hai vợ chồng còn có bố mẹ, anh chị em cùng chung sức. “Cùng bắt tay làm giàu đấy!”, bà Bùi Thị Thiền (62 tuổi, mẹ anh Tình, người có uy tín trong thôn) vui vẻ nói. Bà chia sẻ thêm: “Chúng tôi mong muốn làm du lịch từ lâu. Làm du lịch rất vui, khách đến đông đúc, mâm cơm nào dọn ra cũng hết sạch mâm đấy...”.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại hang Cáng Cua.

​Không chỉ là chủ hộ, anh Tình kiêm luôn vai trò “hướng dẫn viên” mỗi khi có đoàn khách ghé thăm. Anh kể: “lúc đầu cũng run nhưng giờ quen rồi. Bản thân hiểu gì, biết gì thì giới thiệu cho khách. Sinh ra và lớn lên ở đây nên từ cảnh quan đến phong tục tập quán, tôi thuộc lòng hết...”.

​Không dừng lại ở đó, anh Tình còn nhạy bén tận dụng hồ Rừng Luồng làm điểm câu cá thư giãn cho du khách và các tay phượt. Ngày cao điểm, hồ đón gần 50 cần thủ đến thử sức. “Tôi rất thích phong cảnh và ẩm thực nơi đây. Bất ngờ nhất là giữa núi rừng lại có một hồ câu cá tuyệt vời”, anh Lê Văn Phiệt, du khách từ xã Nông Cống, chia sẻ.

​“Bà con hiện rất háo hức, phấn khởi. Tôi cho rằng định hướng này hoàn toàn đúng đắn. Mục tiêu của chúng tôi không phải biến Đồng Bớp thành một công trình bê tông hóa ồn ào, mà là giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đồng thời định hình giúp bà tiếp cận với với thương mại, dịch vụ, du lịch để từng bước cải thiện đời sống”, ông Hoàng Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, nói.

​Đồng Bớp hiện vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có nhưng cần lộ trình đầu tư, khai thác bài bản. Dự kiến từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ thành lập Câu lạc bộ Văn hóa Mường để trình diễn các hoạt động dân gian, nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách. Đồng thời, chính quyền sẽ tiếp tục huy động nguồn lực nâng cấp hạ tầng, đường giao thông, kết hợp kích cầu du lịch, khuyến khích thêm nhiều hộ tham gia du lịch cộng đồng. “Nhưng quan trọng nhất vẫn là làm đến đâu chắc đến đó, không được vội vàng...”, ông Thủy nhấn mạnh.

Giữa vẻ đẹp hoang sơ ấy, Đồng Bớp không chỉ là nơi để đến, mà còn là chốn để thương, để nhớ và hẹn ngày trở lại...