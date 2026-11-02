[Ảnh] Sôi động ‘mùa săn cá’ dưới chân Thủy điện Trị An
Đúng 12h ngày 2-11, khi Công ty Thủy điện Trị An (phường Trị An, thành phố Đồng Nai) ngừng xả nước qua đập tràn, khu vực phía dưới chân đập nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Hàng trăm người dân mang theo chài, lưới, vợt và nhiều dụng cụ đánh bắt cá đổ về đây, háo hức chờ đón mùa bắt cá được nhiều người mong đợi. Không chỉ có người dân phường Trị An, nhiều người từ các địa phương lân cận và cả các tỉnh, thành phố khác cũng tìm đến tham gia.
Ngay khi dòng nước bắt đầu rút xuống, những khoảng nước dưới chân đập dần lộ ra, cũng là lúc hàng trăm người nối nhau lội xuống nước để tìm bắt cá. Theo chia sẻ của một số người dân, năm nay lượng cá nhiều, trong đó có những con cá lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được thành quả như mong đợi. Có người bắt được cả giỏ cá, nhưng cũng có người sau nhiều giờ ngâm mình dưới nước vẫn phải ra về tay trắng. Dù vậy, mọi người vẫn vui vẻ, bởi đây là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu và tận hưởng không khí nhộn nhịp bên dòng sông Đồng Nai. Qua đó, mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác hợp lý và cùng giữ gìn nét sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của vùng đất Trị An.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202611/anh-soi-dong-mua-san-ca-duoi-chan-thuy-dien-tri-an-c2a7b42/