[Ảnh] Sôi động ‘mùa săn cá’ dưới chân Thủy điện Trị An

Ngay khi dòng nước bắt đầu rút xuống, những khoảng nước dưới chân đập dần lộ ra, cũng là lúc hàng trăm người nối nhau lội xuống nước để tìm bắt cá. Theo chia sẻ của một số người dân, năm nay lượng cá nhiều, trong đó có những con cá lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được thành quả như mong đợi. Có người bắt được cả giỏ cá, nhưng cũng có người sau nhiều giờ ngâm mình dưới nước vẫn phải ra về tay trắng. Dù vậy, mọi người vẫn vui vẻ, bởi đây là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu và tận hưởng không khí nhộn nhịp bên dòng sông Đồng Nai. Qua đó, mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác hợp lý và cùng giữ gìn nét sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của vùng đất Trị An.

Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người dân, Công an phường Trị An cùng các lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng chốt trực tại các khu vực ra, vào đập tràn, nhắc nhở người dân chú ý an toàn khi tham gia bắt cá. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn việc sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi cá tự nhiên. Ảnh: Quang Huy

Mùa bắt cá dưới chân đập tràn Thủy điện Trị An từ lâu đã trở thành hoạt động quen thuộc, được nhiều người dân mong chờ mỗi khi thủy điện ngừng xả tràn. Ảnh: Quang Huy

Một người dân bắt được cá lăng đuôi đỏ. Ảnh: Quang Huy

Một con cá lớn được người dân bắt lên từ lòng hồ. Ảnh: Quang Huy

Nhiều người “săn mua” cá hồ Trị An ngay sau khi vừa bắt lên. Ảnh: Quang Huy

Người dân mang theo chài, lưới, vợt và nhiều dụng cụ mong đánh bắt được nhiều cá dưới lòng hồ. Ảnh: Quang Huy