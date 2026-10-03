"Đòn bẩy" duy trì mức sinh

Giảm nỗi lo, thêm động lực sinh con thứ hai

Cuối tháng 8 vừa qua, gia đình anh Hứa Đăng Quang ở phường Cam Đường, đón thêm niềm vui khi đứa con thứ hai chào đời. Niềm vui có thêm thành viên giúp không khí gia đình thêm ấm áp và nhịp sống bận rộn hơn. Khi vợ cần thời gian hồi phục sau sinh, anh Quang vừa thu xếp công việc, vừa chủ động chăm sóc vợ và con nhỏ.

Với anh Quang, việc có thêm thời gian ở bên gia đình sau khi con chào đời không chỉ giúp giảm bớt áp lực cho vợ mà còn để bản thân có điều kiện trực tiếp chăm sóc, gắn kết với con ngay từ những ngày đầu đời.

Vì vậy, quy định mới của Luật Dân số về tăng thời gian nghỉ làm đối với lao động nam khi vợ sinh con được anh Quang đánh giá là chính sách thiết thực, phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình trẻ hiện nay.

Ở tuổi 26, vợ chồng chị Đỗ Thị Dịu, phường Lào Cai, đã tính đến kế hoạch sinh con thứ hai trước tuổi 30. Tuy nhiên, trước đó, những áp lực về chi phí nuôi con, chăm sóc sức khỏe mẹ và bé sau sinh, cùng bài toán cân bằng giữa công việc và gia đình vẫn khiến hai vợ chồng có những băn khoăn.

Sau khi tìm hiểu chính sách dân số mới, đặc biệt là chính sách hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe và quyền lợi dành cho phụ nữ sinh con thứ hai, chị Dịu thấy yên tâm hơn.

Với chị Dịu, khi những áp lực về kinh tế, chăm sóc sức khỏe và thời gian được chia sẻ phần nào, việc sinh và nuôi con cũng trở nên thuận lợi hơn nhờ có thêm sự hỗ trợ từ Nhà nước. Đây là cơ sở để vợ chồng chị chủ động hơn trong kế hoạch sinh đủ hai con trong những năm tới.

Chính sách mới giảm áp lực cho gia đình trẻ

Luật Dân số năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, với nhiều chính sách mới liên quan trực tiếp đến việc sinh và nuôi con. Trong đó, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng; lao động nam khi vợ sinh con được nghỉ 10 ngày làm việc và được nghỉ nhiều hơn trong một số trường hợp.

Luật trao quyền cho mỗi cá nhân, cặp vợ chồng tự quyết định thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời quy định các chính sách hỗ trợ nhằm duy trì mức sinh thay thế, trong đó có hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi và ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với người có từ hai con đẻ trở lên.

Những quy định mới góp phần tháo gỡ những khó khăn trong việc sinh con, nhất là áp lực về kinh tế và chi phí nuôi dạy trẻ. Qua đó, từng bước tạo điều kiện để các gia đình chủ động hơn trong việc quyết định sinh con, đồng thời tăng cường sự chia sẻ trách nhiệm giữa gia đình, Nhà nước và xã hội trong chăm sóc và nuôi dạy trẻ.

Cùng với các chính sách hỗ trợ về thời gian và điều kiện kinh tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em là một trong những yếu tố quan trọng để các gia đình yên tâm thực hiện kế hoạch sinh con.

Chăm sóc sức khỏe để gia đình yên tâm sinh con

Tại Lào Cai, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Trong 8 tháng năm 2026, có 9.349 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, đạt 73,5%; 8.468 trẻ được sàng lọc sơ sinh, đạt 66,3%. Qua đó, góp phần phát hiện sớm nguy cơ sức khỏe, có hướng can thiệp và chăm sóc phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Trần Hoài Bắc - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, bên cạnh những áp lực về kinh tế, công việc và thời gian chăm sóc con, sức khỏe thể chất và tinh thần của người mẹ sau sinh cũng cần được đặc biệt quan tâm.

Giai đoạn sau sinh là thời điểm người phụ nữ cần thời gian hồi phục và thích nghi với việc chăm sóc trẻ. Sự đồng hành của người chồng, gia đình cùng những chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ góp phần giảm áp lực cho người mẹ, đồng thời giúp gia đình chủ động hơn trong việc chăm sóc con.

Từ thực tế đó, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đang tăng cường tư vấn sức khỏe sinh sản, chăm sóc trước sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, đồng thời tư vấn sức khỏe trước hôn nhân, chăm sóc trẻ trong 1.000 ngày đầu đời và sức khỏe tinh thần cho phụ nữ sau sinh. Việc tư vấn cũng hướng tới sự tham gia nhiều hơn của người cha trong việc chăm sóc con và chia sẻ trách nhiệm gia đình.

Khi những áp lực về thời gian, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy trẻ và điều kiện sống được quan tâm, các cặp vợ chồng sẽ có thêm cơ sở để chủ động thực hiện kế hoạch sinh con. Cùng với các chính sách hỗ trợ phù hợp, việc nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ, trẻ em và chất lượng dân số sẽ góp phần xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Lào Cai trong những năm tới.