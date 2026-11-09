Đòn bẩy cho sự phát triển

Đưa tiện ích số đến từng người dân

Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, cấp ủy và chính quyền xã Lệ Ninh đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, bám sát điều kiện thực tế của địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như các tầng lớp nhân dân.

Xã Lệ Ninh xác định ứng dụng công nghệ số không phải là lựa chọn mang tính phong trào mà là giải pháp căn cơ để giảm tải áp lực, chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, bố trí hệ thống lấy số thứ tự tự động, sử dụng chữ ký số, lưu trữ hồ sơ điện tử.

Người dân thực hiện các giao dịch hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lệ Ninh - Ảnh: L.Chi

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lệ Ninh Nguyễn Đức Tâm cho biết, việc ứng dụng công nghệ số đã mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 2.903 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 2.818 hồ sơ. Tỉ lệ hồ sơ đã giải quyết trước hạn trên 97,76%; tỉ lệ hồ sơ thực hiện đầy đủ quy trình số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100% và số hóa kết quả giải quyết đạt 100%.

Việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân. Nhiều thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử, giúp người dân dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, nâng cao sự hài lòng đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Hướng tới xây dựng chính quyền số

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, xã Lệ Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và các tiện ích số. Việc khai thác dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ tịch điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức. Hoạt động thông tin, tuyên truyền trên môi trường số được duy trì thường xuyên, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách về chuyển đổi số đến đông đảo Nhân dân.

Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ngân hàng - Ảnh: P.V

Cùng với đó, hạ tầng số và các nền tảng dùng chung tiếp tục được duy trì, vận hành hiệu quả. Các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến được khai thác đồng bộ, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của địa phương.

Theo Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa-Xã hội, UBND xã Lệ Ninh Nguyễn Xuân Trường, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và thụ hưởng các chế độ, chính sách, cán bộ Phòng Văn hóa-Xã hội xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ngân hàng. Kết quả ghi nhận rất tích cực khi 100% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 100% người có công với cách mạng đã đăng ký tài khoản chi trả an sinh xã hội.

Hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội - Ảnh: P.V

Bên cạnh đó, các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục là “cánh tay nối dài” đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số thiết yếu, như: VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số trong đời sống hằng ngày. Qua đó, nhận thức và kỹ năng số của người dân từng bước được nâng cao, góp phần đưa chuyển đổi số ngày càng đi vào thực chất.

Sau hơn 1 năm thực hiện, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn xã Lệ Ninh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, xã Lệ Ninh hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, xã Lệ Ninh tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ và Nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.