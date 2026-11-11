Sinh viên du lịch trao đổi kinh nghiệm thiết kế và điều hành tour với doanh nghiệp

Bà Trần Thị Kim Cúc – Giám đốc Trung tâm du lịch MICE Việt Nam, Vietravel chia sẻ cùng sinh viên

Ngày 11.11, tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Khoa Du lịch tổ chức tọa đàm “Nâng cao kỹ năng thiết kế và điều hành tour cho sinh viên Khoa Du lịch lần thứ 5 năm 2026”, với sự tham gia của hơn 200 sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa 2024-2028.

Chương trình được tổ chức trong nội dung học phần Thiết kế và điều hành tour, nhằm giúp sinh viên tìm hiểu quy trình xây dựng chương trình du lịch, tổ chức và vận hành tour tại doanh nghiệp lữ hành.

Đây cũng là dịp để sinh viên trao đổi với những người đang trực tiếp làm việc trong ngành, qua đó hiểu rõ hơn yêu cầu thực tế đối với từng vị trí công việc.

Tại tọa đàm, bà Trần Thị Kim Cúc, Giám đốc Trung tâm Du lịch MICE Việt Nam, Vietravel và bà Lý Ngọc Đông, Giám đốc Công ty Du lịch Ngôi Sao Việt đã chia sẻ kinh nghiệm trong thiết kế sản phẩm, tư vấn khách hàng và điều hành các đoàn du lịch.

Nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề sinh viên có thể gặp khi bước vào môi trường làm việc thực tế. Trong đó, việc xây dựng lịch trình phù hợp với nhu cầu, thời gian và ngân sách của khách hàng được đặt ra như một yêu cầu quan trọng đối với người làm thiết kế tour.

Một chương trình du lịch dù có nhiều điểm tham quan hấp dẫn vẫn cần bảo đảm tính khả thi về khoảng cách di chuyển, thời gian tổ chức và chất lượng dịch vụ.

Bà Lý Ngọc Đông – Giám đốc Công ty du lịch Ngôi Sao Việt giao lưu cùng sinh viên

Với loại hình du lịch MICE, yêu cầu này càng được đặt ra chặt chẽ hơn. Khi thiết kế chương trình cho các đoàn khách doanh nghiệp, người làm sản phẩm phải tính toán hài hòa giữa lịch trình hội nghị, hoạt động giao lưu và trải nghiệm văn hóa, giải trí.

Công tác điều hành cũng đòi hỏi khả năng phối hợp nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ, kiểm soát tiến độ và chủ động xử lý những tình huống phát sinh, nhất là với các đoàn khách có số lượng lớn.

Một vấn đề khác được sinh viên quan tâm là khả năng tạo sự khác biệt cho sản phẩm du lịch trong bối cảnh nhiều chương trình có lịch trình và điểm đến tương tự nhau.

Theo các nội dung đặt ra tại tọa đàm, doanh nghiệp cần chú trọng tìm hiểu nhu cầu từng nhóm khách, xây dựng sản phẩm phù hợp thay vì chủ yếu cạnh tranh bằng giá. Với những tour thiết kế riêng, nhân viên kinh doanh và thiết kế tour cần có khả năng tư vấn, điều chỉnh mong muốn của khách hàng trên cơ sở điều kiện thực tế, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các nền tảng trực tuyến cũng đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp lữ hành. Khi khách hàng có thể tự tìm kiếm thông tin, đặt vé máy bay, khách sạn và xây dựng lịch trình, giá trị của tour trọn gói cần được thể hiện qua chất lượng tư vấn, khả năng tổ chức, sự thuận tiện và năng lực xử lý các vấn đề phát sinh trong chuyến đi.

ThS Dương Văn Chăm, giảng viên phụ trách học phần Thiết kế và điều hành tour tặng hoa cám ơn các diễn giả

Tọa đàm dành thời gian trao đổi về kỹ năng làm việc với đối tác cung ứng dịch vụ như nhà xe, khách sạn, nhà hàng; kinh nghiệm đàm phán, xây dựng mạng lưới đối tác và kiểm soát rủi ro trong quá trình điều hành.

Đây là những công việc đòi hỏi sự phối hợp, khả năng tổ chức và xử lý tình huống, bên cạnh kiến thức chuyên môn về điểm đến và sản phẩm du lịch.

Đáng chú ý, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 70 câu hỏi từ sinh viên. Các câu hỏi tập trung vào năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành, cách thiết kế tour MICE cho đoàn khách lớn, xây dựng sản phẩm theo nhu cầu riêng, cũng như những hạn chế thường gặp của sinh viên khi chuyển từ môi trường học tập sang công việc thực tế.

Ban tổ chức cho biết có hơn 200 sinh viên tham gia chương trình

Nhiều sinh viên quan tâm đến khoảng cách giữa các đề án tour được xây dựng trong quá trình học tập với yêu cầu triển khai tại doanh nghiệp.

Việc thiết kế một chương trình trên lý thuyết cần được bổ sung bằng khả năng khảo sát, tính toán chi phí, đánh giá năng lực cung ứng dịch vụ và dự phòng các tình huống có thể xảy ra. Đây cũng là những kinh nghiệm cần thiết để sinh viên thích nghi với công việc sau khi tốt nghiệp.