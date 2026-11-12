Kinh tếTài chính

Những tin tức nổi bật ngày 12/11/2026

Thị trường quốc tế biến động với diễn biến cổ phiếu công nghệ, giá dầu và kinh tế Trung Quốc. Trong nước, chính sách điều hành, đầu tư hạ tầng và hoạt động ngân hàng, bất động sản, doanh nghiệp tiếp tục thu hút sự chú ý.

Tạp Chí Doanh Nhân Trẻ
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•  Phan Chính

Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-12-11-2026-d29794.html