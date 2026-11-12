Những tin tức nổi bật ngày 12/11/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Cổ phiếu Nvidia sụt giảm phơi bày điểm yếu kế nhiệm của Jensen Huang .>> Đọc tin chi tiết

Máy bay Trung Quốc liên tục di chuyển với tốc độ 2.100 km/h trên độ cao 20.000 mét, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt >> Đọc tin chi tiết

Nguyên nhân khiến giá dầu lao dốc mạnh trong tháng 11. >> Đọc tin chi tiết

Trung Quốc sắp gia nhập nhóm nước giàu dù hơn 1/5 dân số vẫn nghèo . >> Đọc tin chi tiết

OpenAI tiếp tục lỗ nặng. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

VCCI kiến nghị không tạm hoãn xuất cảnh tràn lan . >> Đọc tin chi tiết

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây siêu cầu 20.000 tỷ đồng, có trụ tháp cao nhất Việt Nam . >> Đọc tin chi tiết

Phú Quốc đón mùa du lịch 9 tháng, mở rộng dư địa tăng trưởng. >> Đọc tin chi tiết

Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích và vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. >> Đọc tin chi tiết

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. >> Đọc tin chi tiết

Formosa Hà Tĩnh thu hơn 2,8 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm . >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NVL: Tổng Giám đốc Novaland bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu, ước thu về trên 108 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

ACB: Vợ chồng bầu Kiên kiếm nhiều tiền hơn Chủ tịch "Cô đơn trên Sofa" Trần Hùng Huy. >> Đọc tin chi tiết

TCB: Techcombank trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam . >> Đọc tin chi tiết

STB: Cổ phần Sacombank của nhóm Trầm Bê sắp được định đoạt . >> Đọc tin chi tiết

BVH: Tập đoàn Bảo Việt đem gần 160.000 tỷ đồng gửi ngân hàng . >> Đọc tin chi tiết

MSN: Lợi nhuận Masan tăng gấp ba, MSR mở rộng cổ đông chiến lược . >> Đọc tin chi tiết