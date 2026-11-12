Những tin tức nổi bật ngày 12/11/2026
Thị trường quốc tế biến động với diễn biến cổ phiếu công nghệ, giá dầu và kinh tế Trung Quốc. Trong nước, chính sách điều hành, đầu tư hạ tầng và hoạt động ngân hàng, bất động sản, doanh nghiệp tiếp tục thu hút sự chú ý.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Cổ phiếu Nvidia sụt giảm phơi bày điểm yếu kế nhiệm của Jensen Huang .>> Đọc tin chi tiết
Máy bay Trung Quốc liên tục di chuyển với tốc độ 2.100 km/h trên độ cao 20.000 mét, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt >> Đọc tin chi tiết
Nguyên nhân khiến giá dầu lao dốc mạnh trong tháng 11. >> Đọc tin chi tiết
Trung Quốc sắp gia nhập nhóm nước giàu dù hơn 1/5 dân số vẫn nghèo . >> Đọc tin chi tiết
OpenAI tiếp tục lỗ nặng. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
VCCI kiến nghị không tạm hoãn xuất cảnh tràn lan . >> Đọc tin chi tiết
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây siêu cầu 20.000 tỷ đồng, có trụ tháp cao nhất Việt Nam . >> Đọc tin chi tiết
Phú Quốc đón mùa du lịch 9 tháng, mở rộng dư địa tăng trưởng. >> Đọc tin chi tiết
Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích và vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. >> Đọc tin chi tiết
Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. >> Đọc tin chi tiết
Formosa Hà Tĩnh thu hơn 2,8 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm . >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
NVL: Tổng Giám đốc Novaland bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu, ước thu về trên 108 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
ACB: Vợ chồng bầu Kiên kiếm nhiều tiền hơn Chủ tịch "Cô đơn trên Sofa" Trần Hùng Huy. >> Đọc tin chi tiết
TCB: Techcombank trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam . >> Đọc tin chi tiết
STB: Cổ phần Sacombank của nhóm Trầm Bê sắp được định đoạt . >> Đọc tin chi tiết
BVH: Tập đoàn Bảo Việt đem gần 160.000 tỷ đồng gửi ngân hàng . >> Đọc tin chi tiết
MSN: Lợi nhuận Masan tăng gấp ba, MSR mở rộng cổ đông chiến lược . >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-12-11-2026-d29794.html