TP Hồ Chí Minh tổng kích cầu cuối năm

Chuỗi sự kiện mang thông điệp “TP Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”, thể hiện quyết tâm thu hút, huy động các nguồn lực xã hội, thúc đẩy thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, âm nhạc, giải trí, công nghệ tài chính, thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại, dịch vụ. Đồng thời, hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 của Thành phố, trong đó khu vực dịch vụ quý IV-2026 phấn đấu tăng trưởng 13,84%.

Nghi thức ký kết liên ngành phối hợp triển khai chương trình “Shopping Season in Vibrant HCMC”.

Điểm mới của chương trình là phương thức kết nối “5 trong 1”, đẩy mạnh các hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kết hợp mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số; kết nối các sự kiện, điểm đến, hệ thống phân phối và nền tảng trực tuyến trong một chương trình chung. Các doanh nghiệp tham gia chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026” được áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa lên đến 100% theo quy định pháp luật về xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi để chủ động triển khai các hình thức kích cầu tiêu dùng.

Trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội ngành nghề, hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, các nền tảng thương mại điện tử và đơn vị cung ứng dịch vụ tích cực đăng ký tham gia, triển khai các chương trình khuyến mại, ưu đãi thiết thực, tăng cường liên kết và đồng hành cùng Thành phố, góp phần lan tỏa mạnh mẽ chương trình, kích thích sức mua và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Khách tham quan các gian hàng tại sự kiện.

Thành phố đặt mục tiêu chương trình thúc đẩy tổng giá trị giao dịch trên các nền tảng thương mại và thanh toán đạt hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó phấn đấu tạo thêm khoảng 10.000 - 11.000 tỷ đồng giá trị giao dịch nhờ hiệu ứng kích cầu. Đây là bước triển khai ban đầu của định hướng phát triển hệ sinh thái mua sắm - tiêu dùng - dịch vụ và kích cầu tổng thể giai đoạn 2026 - 2030, từng bước xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm mua sắm, dịch vụ và trải nghiệm hàng đầu khu vực.