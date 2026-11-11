Ấn tượng Hải Phòng – Amazing Hải Phòng Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng

Hội nghị có sự tham giacủa khoảng 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các sở, Hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành các tỉnh, thành phố; lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành; Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, các hãng hàng không; doanh nghiệp du lịch trên địa bàn; cơ quan báo chí, truyền thông và các KOL, KOC về du lịch.

Đến năm 2030, phấn đấu đón trên 25 triệu lượt khách

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ Tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh: sau hợp nhất, thành phố có không gian du lịch cũng hội tụ những nguồn lực đặc sắc: biển đảo, vịnh, rừng, đô thị cảng cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử, tâm linh, làng nghề và văn minh sông Hồng. Từ Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn, Bạch Đằng Giang đến Côn Sơn - Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền và các di tích, lễ hội, làng nghề Xứ Đông, Hải Phòng có thể hình thành những hành trình bốn mùa, kết nối biển với di sản, đô thị với nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng

Lợi thế tài nguyên được hỗ trợ bởi vị trí cửa ngõ vùng duyên hải Bắc Bộ, cảng biển, sân bay quốc tế Cát Bi, mạng lưới đường bộ, đường sắt và sông ngòi. Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới; Côn Sơn - Kiếp Bạc nằm trong Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Những giá trị toàn cầu này vừa là lợi thế cạnh tranh, vừa đòi hỏi thành phố bảo tồn nghiêm túc và khai thác có trách nhiệm.

Chương trình Hội nghị tập trung giới thiệu và kết nối các mắt xích quan trọng: Cát Bà, Côn Sơn - Kiếp Bạc, Đồ Sơn và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; tọa đàm “Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa”; ký kết hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, và giữa Chi hội Lữ hành Hải Phòng với Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk; trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương B2B.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, năm 2025, du lịch thành phố đón khoảng 14,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt 15.100 tỷ đồng; năm 2026, Đề án đặt mục tiêu 17,187 triệu lượt khách, doanh thu 20.582 tỷ đồng. Kết quả ấy chưa tương xứng tiềm năng, vì vậy, đặt ra yêu cầu không chỉ là đón thêm khách, mà phải tạo lý do để du khách ở lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu cao hơn và quay trở lại.

Thành phố đã cụ thể hóa quyết tâm bằng Nghị quyết số 14-NQ/TU, Đề án tổng thể phát triển du lịch được phê duyệt tại Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 và Kế hoạch số 442/KH-UBND ngày 30/10/2026. Định hướng là phát triển du lịch chất lượng cao, lấy du khách làm trung tâm; gắn khai thác với bảo tồn, văn hóa, thể thao, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đón trên 25 triệu lượt khách, gồm 3 triệu khách quốc tế; doanh thu 50.000 tỷ đồng, đóng góp trên 5% GRDP; có trên 25.000 phòng lưu trú và tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động. Đến năm 2045, du lịch phấn đấu đóng góp trên 10% GRDP, đón 7 triệu khách quốc tế, đưa Hải Phòng vào nhóm trung tâm du lịch biển đảo và di sản hàng đầu châu Á. Đây là mục tiêu lớn, cần được thực hiện bằng phối hợp đồng bộ và kết quả đo đếm được.

Đề án xác định Cát Bà, Đồ Sơn, Côn Sơn - Kiếp Bạc là những trung tâm động lực; phát triển sản phẩm biển đảo, văn hóa - tâm linh, đô thị và kinh tế đêm, sự kiện, thể thao, golf, du lịch nông thôn, làng nghề. Một hướng khác biệt là tuyến đường thủy “Dòng chảy di sản” nối Côn Sơn - Kiếp Bạc với đô thị cảng và Cát Bà. Thành phố phấn đấu công nhận Cát Bà và Côn Sơn - Kiếp Bạc là khu du lịch quốc gia (trong năm 2026) trước năm 2030, đồng thời số hóa di sản và khoảng 500 tài nguyên du lịch.

Cầu nối tìm kiếm hợp tác, mở rộng thị trường

Trong bối cảnh đó, Hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch Hải Phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cầu nối để các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tăng cường liên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Hải Phòng và các địa phương

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng

Để Hội nghị đạt kết quả thiết thực, Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cởi mở và đi sâu vào một số nội dung trọng tâm. Trong đó, cần đánh giá tiềm năng, lợi thế, thực trạng khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch của Hải Phòng sau hợp nhất; đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả các giá trị tài nguyên, xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Đề xuất các giải pháp tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Phòng với các tỉnh, thành phố; chú trọng kết nối các tuyến du lịch di sản, văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, nông nghiệp và nông thôn; hình thành các tour, tuyến liên vùng có tính kết nối và sức hấp dẫn. Trao đổi giải pháp mở rộng kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy và các loại hình vận tải khác; tăng cường xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế; đồng thời, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Tăng cường sự tham gia, phối hợp của các doanh nghiệp, hiệp hội và các nhà đầu tư trong xây dựng sản phẩm, tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá và hình thành các chuỗi dịch vụ du lịch có chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Hải Phòng và các địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, đề xuất tại Hội nghị. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND thành phố cụ thể hóa và tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Các thỏa thuận ký tại Hội nghị cần sớm thành tour, gói dịch vụ, trao đổi khách, xúc tiến chung và đầu mối phối hợp cụ thể. Doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải và điểm đến cùng thiết kế sản phẩm, nâng chuẩn dịch vụ, chia sẻ thông tin thị trường và tạo chuỗi cung ứng địa phương; liên kết phải đem lại khách và lợi ích thiết thực cho các bên - Phó Chủ Tịch UBND thành phố nguyễn minh hùng nhấn mạnh.

Ngày mai 12/11/2026 (thứ Năm) từ 08h00 đến 11h30, đại biểu sẽ tham gia chương trình khảo sát thực tế tại một trong hai địa điểm: Khu du lịch Đồ Sơn hoặc Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Đây là dịp để đại biểu trực tiếp trải nghiệm các giá trị du lịch, văn hóa tại những điểm đến này.