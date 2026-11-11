Cuộc sống bí ẩn của người phụ nữ liên quan CEO Nvidia

Sau khi CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, Alice Huang - người được cho là có liên quan - trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, nhiều thông tin cơ bản về lai lịch, học vấn, sự nghiệp và vai trò kinh doanh của nữ doanh nhân này vẫn chưa được xác minh rõ ràng.

Tiểu sử nhiều khoảng trống

Theo The Washington Post, hiện chưa rõ Alice Huang đang ở đâu. Các tài khoản mạng xã hội của bà dường như đã bị xóa. Ngay cả vị trí và chức danh cụ thể của bà tại Megaspeed International, công ty có trụ sở ở Singapore và từng là khách hàng của Nvidia, cũng chưa được làm rõ.

Bai Jie, cựu phát thanh viên truyền hình với hơn 2 triệu người theo dõi trên Weibo, cho biết hôm 9/11 rằng bà từng quen biết Alice Huang khi cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực báo chí.

"Tôi đã biết cô ấy là người rất đáng gờm từ hồi đó", Bai viết. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, bài đăng biến mất trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ một trang cơ sở dữ liệu về đầu tư vốn tư nhân tại Trung Quốc và bài đăng trên mạng xã hội của Shanghai Hexi Investment Management, Alice Huang từng bắt đầu sự nghiệp với vai trò phóng viên tại các đài truyền hình, trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính từ năm 2008.

Jensen Huang và Alice Huang trên sân golf, được đăng tải trên WeChat của bà. Ảnh: New York Times.

Còn Financial Times cho biết Alice Huang sinh ra tại một vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Nam. Trong khi đó, trang tin tài chính Caixin Global cho biết bà khoảng 42 tuổi và có bằng thạc sĩ tại một trường đại học ở Hong Kong. The Washington Post chưa thể xác minh độc lập những thông tin này.

Chồng của Alice Huang từng làm ăn với CEO Nvidia?

Trong giai đoạn 2015-2017, Alice Huang từng giữ nhiều vị trí cấp cao tại Shanghai Hexi, một công ty đầu tư vốn tư nhân do Kang Wei - chồng bà thành lập và điều hành.

Theo tiểu sử công ty, Kang Wei tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải và từng được biết đến là người trẻ nhất đứng đầu một công ty quản lý quỹ.

The Information đưa tin tỷ phú Jensen Huang từng có các giao dịch kinh doanh với ông Kang Wei, chồng của Alice, trong những năm 2010. Thời điểm đó, Kang đang thực hiện các thương vụ mua lại doanh nghiệp trò chơi điện tử tại Trung Quốc.

Trước khi làn sóng AI đưa Nvidia trở thành tập đoàn có giá trị vốn hóa 4.500 tỷ USD, các công ty trò chơi điện tử từng là nhóm khách hàng chủ lực của hãng, đặc biệt đối với những dòng chip hiệu năng cao.

Theo truyền thông, Kang và Alice được cho là đã tận dụng mối quan hệ với Jensen Huang trong nhiều năm để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. Một số bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Kang từng đề cập, thậm chí khoe khoang về mối quan hệ giữa Alice và CEO Nvidia với các đối tác, khách hàng.

Alice Huang được nhận xét là người cởi mở, hoạt ngôn và có nhiều triển vọng, trái ngược với Kang, người có lối sống kín tiếng hơn.

Alice Huang và chồng Kang Wei (trái) - nhà sáng lập kiêm lãnh đạo công ty Quản lý Đầu tư Shanghai Hexi. Ảnh: DD.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Kang gặp nhiều sóng gió. Năm 2018, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc phạt Kang Wei 400.000 nhân dân tệ (khoảng 60.000 USD), trong khi công ty Shanghai Hexi bị phạt 17,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,7 triệu USD) vì sử dụng nhiều pháp nhân đầu tư để giành quyền kiểm soát các công ty mà không công bố thông tin theo quy định.

Khi đó, nhóm công ty của Kang kiểm soát khoảng 60% cổ phần Phicomm, nhà sản xuất thiết bị định tuyến. Nhà sáng lập Phicomm sau đó bị kết án tù chung thân vào năm 2021 vì vụ lừa đảo huy động vốn trị giá 11 tỷ USD. Caixin không đề cập vai trò của Alice Huang trong vụ việc. Bà cũng chưa bị xử phạt hay truy tố liên quan đến các sự việc nói trên.

Theo tạp chí kinh tế Tài Tân của Trung Quốc, đầu năm nay, Kang bị cảnh sát Thượng Hải áp dụng biện pháp tố tụng - thuật ngữ chỉ việc tạm giữ để phục vụ điều tra - trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán.

Một dấu mốc khác trong sự nghiệp kinh doanh của Alice Huang đang thu hút sự chú ý, đó là vai trò của bà tại Megaspeed International, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và là khách hàng của Nvidia.

Vai trò tại Megaspeed gây chú ý

Văn phòng của Megaspeed tại Singapore. Ảnh: New York Times.

Megaspeed được thành lập tại Singapore năm 2015 với tên gọi 7Road International, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ điện toán đám mây. Đến tháng 3/2023, Alice Huang trở thành cổ đông kiểm soát và giữ chức giám đốc công ty. Sau khi tách khỏi công ty mẹ tại Trung Quốc, doanh nghiệp chuyển hướng tập trung cung cấp năng lực tính toán thông qua các trung tâm dữ liệu sử dụng chip Nvidia, theo Reuters.

Theo Business Times, đến tháng 11/2023, Alice Huang không còn được ghi nhận là giám đốc Megaspeed và toàn bộ cổ phần của bà được chuyển cho doanh nhân Singapore Tan Yong Pong.

Tuy nhiên, một báo cáo của Culper Research hồi tháng 5/2026 dẫn lời một nhân viên Megaspeed cho rằng Alice vẫn tham gia điều hành hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Megaspeed tự giới thiệu là đối tác kinh doanh của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kang Wei (thứ tư từ phải sang) và Alice Huang (thứ ba từ phải sang) xuất hiện trong một bức ảnh tại Tập đoàn Đổi mới sáng tạo Ôtô Trung Quốc (CATARC), do HK01 thu thập ngày 10/11. Ảnh: HK01.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, tài sản của Megaspeed tăng từ 33 triệu USD năm 2023 lên 3 tỷ USD vào năm 2024. Mức tăng trưởng đột biến này làm dấy lên nghi vấn trong giới chức Mỹ rằng công ty có thể đã chuyển hướng các chip tiên tiến của Nvidia sang các doanh nghiệp khác và vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Tuy nhiên, Megaspeed từng bác bỏ cáo buộc này, khẳng định không có bằng chứng về hành vi vi phạm.

Trong thời gian đảm nhiệm vị trí tại Megaspeed, Alice Huang đã xuất hiện tại một số sự kiện có mặt Jensen Huang. Chẳng hạn như cả hai xuất hiện tại một buổi gặp mặt cùng nhiều lãnh đạo công nghệ khác ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 6/2024.

Đến tháng 5/2025, họ tiếp tục được ghi lại hình ảnh cùng rời khỏi một nhà hàng tại thành phố này. Một đoạn video khác cho thấy Alice Huang hôn lên má Jensen Huang.

Alice Huang đến nay chưa bình luận về thông tin.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.

Ban giám đốc của Nvidia đã khởi động một cuộc điều tra độc lập về cáo buộc cho rằng Giám đốc điều hành của họ là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay, hội đồng quản trị công ty này cho biết chưa có cơ sở để tin rằng bí mật công ty hoặc an ninh quốc gia Mỹ đã bị xâm phạm. Công ty khẳng định vẫn tin tưởng ông Huang và sẽ tiếp tục điều tra độc lập để làm rõ các thông tin liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết FBI cũng đang điều tra vụ việc, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết, theo Reuters.

Cuộc khủng hoảng này có thể đe dọa vị trí CEO của ông Huang tại Nvidia, đồng thời gây ảnh hưởng đến toàn ngành AI, vốn phụ thuộc lớn vào công nghệ và tiềm lực tài chính của tập đoàn.