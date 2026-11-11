Trao giải 52 đề tài xuất sắc tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố năm 2026

Trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả có đề tài xuất sắc tham gia tại Hội thi.

Phát biểu khai mạc, TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để thành phố phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và từng bước khẳng định vị thế trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung và cả nước.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Huế được tổ chức thường niên đã góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học và công nghệ trên địa bàn. Nhiều công trình, giải pháp dự thi có hàm lượng khoa học cao, thể hiện tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, đời sống.

Hội thi lần thứ 16 tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò trong việc phát hiện, khuyến khích, tôn vinh các tài năng sáng tạo; đồng thời tạo môi trường để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và những người lao động phát huy năng lực nghiên cứu, đưa các sáng kiến, giải pháp khoa học vào thực tiễn.

Trao 10 giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia Hội thi.

Hội thi năm nay thu hút 106 đề tài đăng ký tham gia, thuộc 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo. Nhiều đề tài được đầu tư công phu, chất lượng và được Hội đồng giám khảo đánh giá cao.

Đáng chú ý, phong trào sáng tạo khoa học, kỹ thuật có sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp. Trong đó, khối các trường học thuộc giáo dục cấp thành phố có 33 đề tài; Đại học Huế và các đơn vị thành viên có 31 đề tài; khối doanh nghiệp có 18 đề tài; Bệnh viện Trung ương Huế có 16 đề tài.

Trên cơ sở đánh giá của các hội đồng chuyên môn, Ban Tổ chức đã trình UBND thành phố phê duyệt và quyết định trao giải cho 52 đề tài xuất sắc, gồm 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 12 giải Ba và 24 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng quyết định khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi, gồm: Bệnh viện Trung ương Huế; Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Công ty Điện lực Huế; Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế.

Nhấn nút phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Huế lần thứ 17, năm 2027.

Từ kết quả của Hội thi năm nay, Ban Tổ chức đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Đại học Huế, Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế triển khai hướng dẫn hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động Sáng tạo cho chủ nhiệm các đề tài đạt giải Nhất, Nhì, Ba; đồng thời giới thiệu 9 đề tài nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2026.

Dịp này, UBND thành phố phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố lần thứ 17, năm 2027.