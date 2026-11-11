Hơn 500 đơn vị tham gia Festival lúa gạo quốc tế tại Cần Thơ

Phối cảnh Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II.

Ngày 11/11, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 22 - 25/11 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Festival do UBND TP Cần Thơ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, cùng sự tham gia, phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương. Chương trình dự kiến có hơn 500 đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các hoạt động kết nối ngành hàng.

Phát biểu tại họp báo, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh việc đăng cai Festival là cơ hội để thành phố phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác và đóng góp thiết thực cho ngành hàng lúa gạo.

Ông Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi họp báo.

Theo ông Tuyên, ngành hàng lúa gạo đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu. Cùng với đó là chuyển từ xuất khẩu gạo đơn thuần sang xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP TP Cần Thơ ước tăng 7,89%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,3%. Năm 2026, diện tích gieo trồng lúa của thành phố khoảng 708.000ha, sản lượng ước đạt 4,66 triệu tấn. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP trên 2.580ha và sản xuất theo hướng hữu cơ trên 20.700ha.

Kết nối chuỗi giá trị, thúc đẩy sản xuất xanh

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Festival có chuỗi hoạt động triển lãm, trình diễn công nghệ, hội thảo, xúc tiến đầu tư và giao lưu văn hóa. Điểm nhấn là triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, tái hiện quá trình phát triển nghề trồng lúa Việt Nam qua các thời kỳ.

Không gian triển lãm giới thiệu thành tựu của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; sản phẩm gạo đặc sản, gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao; công nghệ, máy móc, vật tư nông nghiệp hiện đại và mô hình sản xuất lúa xanh, phát thải thấp.

Quang cảnh buổi họp báo.

Các hoạt động chuyên ngành gồm trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa; hội thảo về khoa học công nghệ, số hóa và phát thải thấp; diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI; hội thảo “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế” và các cuộc gặp gỡ song phương.

Festival còn tổ chức các hội thi nghệ thuật từ lúa gạo, “Hương vị hạt ngọc Việt”, sáng tạo trong lĩnh vực lúa gạo. Các hoạt động tham quan chợ nổi Cái Răng, điểm du lịch sinh thái và xem chung kết đua ghe ngo trong khuôn khổ Lễ hội Óoc Om Bóc cũng góp phần giới thiệu văn hóa, du lịch đặc trưng của vùng đất Tây Nam Bộ.