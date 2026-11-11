Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh: Tháo gỡ vướng mắc nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 57.

Chiều 11/11, Thường trực HĐND thành phố làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ nhằm đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; trao đổi, cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, ngay sau khi có kết luận của đoàn giám sát HĐND thành phố ngày 15/10 về thực hiện Nghị quyết 57, UBND thành phố đã phân công các cơ quan, đơn vị thực hiện kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì 5 nhóm nội dung, làm đầu mối tổng hợp kết quả.

Tại Kế hoạch số 107/KH-UBND về triển khai Nghị quyết 57, Sở được giao 38 chỉ tiêu và 62 nhiệm vụ. Đến thời điểm báo cáo, có 12 chỉ tiêu đã đạt, 3 chỉ tiêu cơ bản đạt; các chỉ tiêu còn lại đang được thực hiện. Đối với 22 nhiệm vụ có thời hạn, 8 nhiệm vụ đã hoàn thành, 13 nhiệm vụ đang thực hiện đúng tiến độ, 1 nhiệm vụ tạm dừng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường cho ý kiến về việc triển khai các bài toán lớn về khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu ban hành 128 văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ; quản lý 126 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, đã nghiệm thu 33 nhiệm vụ; tiếp nhận 249 phiếu đề xuất nhiệm vụ năm 2027 và lựa chọn 48 nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở Khoa học và Công nghệ nghiêm túc tiếp thu những tồn tại được Đoàn giám sát của HĐND thành phố chỉ ra như số nhiệm vụ xuất phát từ bài toán thực tiễn của doanh nghiệp còn ít; chưa đo lường đầy đủ sản phẩm và tác động; tiến độ giải ngân kinh phí khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể, năm 2026, sau khi trừ nguồn kinh phí thu hồi, tổng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được sử dụng là 246,5 tỷ đồng. Tại thời điểm giám sát, giải ngân đạt 36%; đến ngày 11/11, số giải ngân tăng lên đạt 55,8%.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 57 của ngành.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng nêu một số khó khăn như chưa thể thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo do còn thiếu hướng dẫn cụ thể về địa vị pháp lý, mô hình hoạt động. Quỹ đầu tư mạo hiểm chưa thể triển khai do các quy định về phạm vi đầu tư vốn nhà nước, bảo toàn vốn và cơ chế chấp nhận rủi ro chưa thống nhất.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu tỷ trọng đóng góp của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong GRDP chưa có phương pháp, tiêu chí và nguồn số liệu thống kê thống nhất. Chỉ tiêu 15 dự án đổi mới sáng tạo năm 2026 cũng gặp khó khăn do quy định quản lý nhiệm vụ chưa tạo đủ động lực khuyến khích doanh nghiệp tham gia.

Từ thực tiễn trên, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục rà soát các chương trình, kế hoạch về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung hệ thống hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện cho cả giai đoạn và từng năm. Sở cũng đề nghị thành phố quan tâm kiến nghị Trung ương sớm hướng dẫn thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; nghiên cứu cơ chế đặc thù hỗ trợ nhân lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện các nội dung, kiến nghị sau giám sát và hai dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết 57 đã đề ra, yêu cầu Sở rà soát những khó khăn, vướng mắc, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cơ chế, chính sách đột phá, sát thực tiễn và có tính khả thi; nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ giải quyết những bài toán lớn của thành phố, hướng tới quá trình xây dựng đô thị thông minh.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh: Tháo gỡ vướng mắc nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 57.

Đồng chí gợi mở cụ thể, trong công nghiệp, cần nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực công nghệ và chất lượng nhân lực để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI, từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa. Trong nông nghiệp, cần phối hợp với các nhà khoa học để ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh chế biến sâu và sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực văn hóa, cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ, máy móc phát triển các sản phẩm làng nghề.

Các cơ quan, địa phương cần chú trọng chất lượng dữ liệu để phục vụ hoạch định chính sách, bảo đảm việc sử dụng và giải ngân kinh phí khoa học công nghệ rõ ràng, gắn với kết quả thực hiện. Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số cần được đẩy nhanh hơn nữa để người dân, doanh nghiệp thấy rõ lợi ích khi thủ tục đơn giản, thời gian và chi phí giảm hơn, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của thành phố.