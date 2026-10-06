Đà Nẵng quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: PHÚ - HUY

Thông qua 22 nghị quyết quan trọng

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cho biết, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thảo luận, xem xét và thông qua 22 nghị quyết thuộc thẩm quyền, tập trung vào các vấn đề cấp thiết sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là hoàn thiện cơ sở pháp lý về đất đai, giá đất, tiền thuê đất; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với đó, HĐND thành phố thông qua các nội dung về danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và tạo cơ sở pháp lý để triển khai các bước chuẩn bị, thực hiện dự án; bảo đảm điều kiện hoạt động của chính quyền cơ sở, cấp ủy cơ sở; thực hiện chính sách đối với đội ngũ ở thôn, tổ dân phố, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản, cộng tác viên dân số; hỗ trợ chuyển đổi số, cải cách tư pháp; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai.

Trong đó, một số nội dung có tác động lớn, được cử tri, nhân dân, doanh nghiệp và các địa phương quan tâm như: sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND về giá đất và bảng giá các loại đất; cho ý kiến về tỷ lệ tính đơn giá thuê đất, thuê đất công trình ngầm, đất có mặt nước; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn để bố trí nguồn lực cho Quỹ Nhà ở thành phố, các khu tái định cư, dự án chuyển tiếp, danh mục chuẩn bị đầu tư và các nội dung ghi thu, ghi chi theo quy định; ban hành chính sách hỗ trợ thu nhập đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố Đà Nẵng; ban hành các chính sách xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quản lý nhà nước theo hướng sát cơ sở, sát thực tiễn đời sống nhân dân.

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: PHÚ - HUY

Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tham mưu ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn và phân công trách nhiệm triển khai các nội dung nghị quyết ngay sau kỳ họp, lưu ý tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các nội dung thẩm tra của các ban HĐND thành phố...

Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý, từ nay đến cuối năm 2026 là giai đoạn nước rút, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải nỗ lực cao hơn, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên.

HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, giữ vững động lực dịch vụ, du lịch, công nghiệp - xây dựng, thu hút đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu; đồng thời xử lý tốt hơn các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.

Trước hết là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, tập trung vào các dự án động lực, trọng điểm; các dự án có khả năng tạo năng lực sản xuất, kinh doanh mới; các công trình hạ tầng liên kết vùng, giao thông, thoát nước, chống ngập, nhà ở xã hội, các khu chức năng trong khu thương mại tự do, Cảng Liên Chiểu, Chu Lai và các không gian phát triển mới.

Những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu, thủ tục đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường phải được phân công xử lý cụ thể, theo dõi đến cùng, không để kéo dài qua nhiều kỳ họp.

Thành phố cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2026; đồng thời cụ thể hóa bằng các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, chương trình, đề án và danh mục dự án ưu tiên.

Cùng với đó là tiếp tục khai thác hiệu quả các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 và Nghị quyết số 259/2025/QH15; thúc đẩy khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, các sản phẩm tài chính mới, logistics, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và các dự án hạ tầng chiến lược.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: PHÚ - HUY

Về tài chính - ngân sách, cần tiếp tục quản lý chặt các nguồn thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; nuôi dưỡng nguồn thu ổn định, bền vững, hạn chế phụ thuộc vào thu từ đất.

Chi ngân sách phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tiết kiệm tối đa các khoản chi chưa thật sự cần thiết để dành nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh, đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các chế độ, chính sách cho con người.

Đồng thời, cần chuẩn bị kỹ dự toán ngân sách năm 2027, phương án cân đối ngân sách địa phương và cơ chế bảo đảm nguồn lực cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường, đề nghị tiếp tục đôn đốc công tác xác nhận quy hoạch phục vụ giải quyết thủ tục đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Đồng thời, tập trung xử lý các vấn đề thoát nước, chống ngập úng đô thị, nhất là khu vực trung tâm Đà Nẵng, Tam Kỳ và các lưu vực có nguy cơ cao; nghiên cứu Đề án thoát nước, phòng, chống ngập úng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa và dân cư miền núi, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; triển khai đầy đủ các chính sách người có công, giảm nghèo, nhà ở xã hội, hỗ trợ đội ngũ cơ sở, y tế - dân số cộng đồng.

Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị các chính sách đặc thù về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm các chính sách được xây dựng sát thực tiễn, không trùng lặp, chồng chéo về đối tượng, nội dung hỗ trợ và phù hợp khả năng nguồn lực.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra các dự án trọng điểm. Ảnh: DNRT

Về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, các lực lượng chức năng tiếp tục bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; thực hiện nghiêm bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh thông tin, an ninh mạng; đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại; kiềm chế tai nạn giao thông, cháy nổ.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, các địa phương, đơn vị tích cực chủ động rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản, nhất là trong mùa mưa bão.

Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp; tập trung vào các nội dung dễ phát sinh vướng mắc như bảng giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai, tiền thuê đất, đầu tư công trung hạn, chuyển mục đích sử dụng rừng, chi trả chính sách, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và chuẩn bị hồ sơ trình kỳ họp thường lệ cuối năm.

Qua giám sát, phải kịp thời phát hiện khó khăn, kiến nghị xử lý, bảo đảm nghị quyết của HĐND thành phố được thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả.

* Tại kỳ họp đã bầu Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giữ chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Đại tá Trần Hữu Ích, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: PHÚ - HUY