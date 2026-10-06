Những khu rừng Big Bang, Blackpink và SHINee phủ xanh ở Seoul

Theo Kakao Entertainment, đơn vị tổ chức dự án, các khu rừng mang tên Big Bang, AKMU, Blackpink và SHINee đã được xây dựng tại Seoul. Trong khi đó, khu rừng thứ ba mang tên NCT dự kiến được hoàn thành trong tháng 10.

Cụ thể, ngày 10/9, hai khu rừng mang tên Big Bang và AKMU được tạo dựng tại Công viên Nanji Hangang ở quận Mapo, phía tây Seoul.

Đến ngày 18/9, hai khu rừng mang tên Blackpink và SHINee cũng được xây dựng tại cùng công viên.

Ảnh: Kakao

NCT hiện đã có hai khu rừng tại Seoul. Khu rừng thứ ba mang tên nhóm dự kiến được xây dựng vào ngày 16/10 tại Quảng trường Nolbit thuộc Rừng Seoul, quận Seongdong, phía đông thành phố.

Đặc biệt, khu rừng NCT sắp được hoàn thiện sẽ có một khu vực dành cho người hâm mộ, nơi họ có thể nhận các vật phẩm lưu niệm và quà tặng liên quan đến nhóm nhạc nam này.

Những khu rừng nói trên là một phần của dự án quyên góp do nền tảng phát nhạc trực tuyến Melon của Kakao Entertainment triển khai từ tháng 6/2022.

Theo cơ chế của chương trình, người dùng đăng ký dịch vụ phát nhạc có thể lựa chọn một nghệ sĩ để dành 2% phí thuê bao hàng tháng cho quỹ.

Khi số tiền tích lũy đạt 20 triệu won (khoảng 14.700 USD), Melon sẽ đóng góp thêm 5 triệu won, nâng tổng số tiền lên 25 triệu won.

Khoản tiền này sau đó được quyên góp cho Liên đoàn Phong trào Môi trường Seoul để sử dụng vào việc xây dựng một khu rừng mang tên nghệ sĩ được người hâm mộ lựa chọn.

Tính đến nay, tổng cộng 25 khu rừng, bao gồm 5 khu rừng mới được trồng gần đây, đã được hình thành thông qua dự án.

Các khu rừng này có tổng cộng 12.851 cây xanh, trong khi tổng số tiền quyên góp đạt khoảng 825 triệu won.

Một tấm biển chỉ dẫn đến khu rừng Big Bang nằm trong khu rừng thuộc công viên Nanji Hangang ở quận Mapo, phía tây Seoul. Ảnh: KAKAO ENTERTAINMENT

Không chỉ tạo ra không gian xanh tại thủ đô Hàn Quốc, dự án còn cho thấy cách cộng đồng người hâm mộ K-pop có thể biến tình yêu dành cho thần tượng thành những hoạt động mang lại lợi ích cho môi trường.

"Một sáng kiến nhỏ mà chúng tôi khởi xướng cùng người hâm mộ đã mang lại những kết quả ý nghĩa trong việc giảm lượng khí thải carbon ở khu vực đô thị trong bốn năm qua", đại diện Kakao Entertainment cho biết.

"Với những người yêu thích K-pop, chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc nuôi dưỡng văn hóa người hâm mộ nhằm mở rộng tác động tích cực của nó", đại diện công ty nói thêm.