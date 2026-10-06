Núi Một đối mặt nguy cơ sạt lở, Gia Lai tính phương án di dời dân

Nguy cơ sạt lở tại khu dân cư núi Một

Theo Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn, khu vực núi Một thuộc Tổ dân phố 19 và 20 đang xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân khi thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp.

Hàng chục hộ dân tại khu vực núi Một sống thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở tại khu vực này.

Qua khảo sát, địa phương xác định khoảng 100 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao. Trong đó, 52 hộ thuộc Tổ dân phố 19, nằm trên núi Một và khoảng 40 hộ thuộc Tổ dân phố 20, ở khu vực chân núi.

Trước thực tế này, UBND phường Quy Nhơn đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án di dời, bố trí tái định cư đối với 52 hộ dân thuộc Tổ dân phố 19 đang sinh sống trên núi Một nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn cho hay: Khu vực núi Một có diện tích rộng khoảng 35.377m2 với địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, mật độ dân cư đậm đặc nên việc đầu tư xử lý ổn định, đồng bộ về địa chất, mái dốc, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn khu dân cư hiện hữu và chỉnh trang đô thị đòi hỏi nguồn lực rất lớn, giải pháp kỹ thuật phức tạp.

Mặt khác, trên địa bàn phường Quy Nhơn không còn quỹ đất phù hợp để bố trí tái định cư cho các hộ dân sau khi di dời; việc triển khai dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và bảo đảm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Những ngôi nhà "chênh vênh" trên núi.

Để sớm di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao, UBND phường Quy Nhơn đề xuất sử dụng quỹ đất phù hợp trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc để bố trí tái định cư cho 52 hộ dân thuộc Tổ dân phố 19.

Rà soát cụ thể phương án di dời

Trước nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu UBND phường Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể phạm vi, mức độ nguy cơ sạt lở và phương án khắc phục.

Địa phương đồng thời phải rà soát, đề xuất phương án bố trí tái định cư và các nội dung liên quan; xác định chính xác số hộ, danh sách các hộ dân cần di dời và nhu cầu tái định cư, bảo đảm ổn định đời sống người dân lâu dài.

Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND phường Quy Nhơn trong quá trình thực hiện, tập trung vào việc xác định mức độ, phạm vi nguy cơ sạt lở, phương án khắc phục, quỹ đất, quy hoạch, hạ tầng và các điều kiện bố trí tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể phạm vi, mức độ nguy cơ sạt lở và phương án khắc phục.

Bên cạnh phương án di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ cao, về định hướng phát triển lâu dài, UBND phường Quy Nhơn đề xuất nghiên cứu tổ chức khu vực núi Một theo hướng khu biệt thự ven đồi kết hợp cảnh quan, khai thác lợi thế địa hình và tầm nhìn hướng sông Hà Thanh.

Trong đó, nghiên cứu bố trí khu ở, công trình dịch vụ phù hợp cùng hệ thống đường giao thông, thoát nước, taluy, kè và các công trình phòng, chống sạt lở.

Để thực hiện định hướng này, UBND phường đề xuất Sở Xây dựng tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch khu vực núi Một theo hướng chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất, bảo đảm an toàn địa chất, phòng, chống sạt lở và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của phường.