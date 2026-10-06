Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, khai thác hiệu quả các cụm công nghiệp

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hiện nay, tiến độ triển khai các cụm công nghiệp còn chậm so với yêu cầu. Đồng chí chỉ rõ 5 nhóm vấn đề tập trung tháo gỡ, trong đó: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp còn thấp, cần đẩy mạnh thu hút đầu tư và giải quyết thủ tục theo hướng “luồng xanh”; hạ tầng giao thông kết nối và xử lý nước thải chưa đồng bộ, cần chủ động đầu tư trước để tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp.

Đối với Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, 2, 3, cần sớm tháo gỡ vướng mắc về nguồn gốc, tài sản của Công ty Cổ phần Chè Văn Hưng; đồng thời xử lý các hạn chế tồn tại, đẩy nhanh đầu tư tại Cụm công nghiệp Minh Quân. Với Thống Nhất 1, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh thi công tuyến đường kết nối nút giao IC18 với Quốc lộ 4E.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm rõ phương án, tiến độ di dời các cơ sở sản xuất tại các Cụm công nghiệp Đầm Hồng, Đông Phố Mới, Sơn Mãn, không để kéo dài, ảnh hưởng đến các dự án mới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo quy hoạch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, toàn tỉnh có 56 cụm công nghiệp, với tổng diện tích trên 3.052 ha. Đến ngày 1/10/2026, toàn tỉnh có 25 cụm công nghiệp đã hình thành, tổng diện tích hơn 1.028 ha; diện tích đất công nghiệp 755,81 ha, trong đó đã cho thuê 203,76 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt gần 27%. Trong số này có 16 cụm do UBND cấp xã quản lý và 9 cụm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng. Các cụm do cấp xã quản lý đang thu hút 232 dự án, cơ sở sản xuất thứ cấp, trong đó 199 dự án, cơ sở đang hoạt động.

Đối với 9 cụm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng, Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 đã khởi công ngày 7/5/2026; Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 khởi công ngày 16/7/2026; Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2 đang giải phóng mặt bằng; Cụm công nghiệp Minh Quân và Y Can chưa khởi công, dự kiến tiến hành trong tháng 11/2026.

Ba cụm công nghiệp mới được thành lập trong năm 2026 gồm Bảo Minh, Mông Sơn và Yên Hợp 2, với tổng diện tích 185 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.621 tỷ đồng.

Lãnh đạo các xã, phường báo cáo tiến độ xây dựng, khai thác các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và xã, phường có cụm công nghiệp đã phát biểu làm rõ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, quỹ đất, đầu tư hạ tầng kết nối. Trong đó, một số cụm công nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, bồi thường, hồ sơ pháp lý; hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống xử lý nước thải chưa đồng bộ.

Bên cạnh đó, nguồn lực ngân sách cấp xã còn hạn chế; việc xử lý tài sản trên đất, các thủ tục về xây dựng, môi trường tại một số cụm công nghiệp còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

Các địa phương, đơn vị cũng báo cáo cụ thể tình hình tại từng cụm công nghiệp và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Lãnh đạo các sở trao đổi, giải đáp nội dung thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đề xuất hướng xử lý và tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển cụm công nghiệp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng. Các cụm công nghiệp đã được thành lập cần rà soát tiến độ, diện tích đã giải phóng mặt bằng, khả năng thu hút đầu tư và nhu cầu nguồn vốn; đồng thời chủ động bố trí nguồn lực tạo quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ để sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư.

Đồng chí lưu ý các xã, phường phải rà soát kỹ điều kiện trước khi tiếp nhận hồ sơ thành lập cụm công nghiệp theo quy định mới, tránh tình trạng tiếp nhận nhưng không đủ điều kiện phải trả lại hồ sơ. Đối với các dự án, cụm công nghiệp đã được giao đất nhưng chậm triển khai, cần xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kiên quyết xử lý, không để kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển, tổ chức hoạt động các cụm công nghiệp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính rà soát, đánh giá lại nhu cầu phát triển cụm công nghiệp, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, địa điểm; xem xét khả năng mở rộng, liên kết một số cụm công nghiệp có điều kiện thuận lợi để hình thành khu công nghiệp, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Khẩn trương rà soát tỷ lệ lấp đầy, kiên quyết xử lý các cụm công nghiệp hoạt động kém hiệu quả, không để tiếp tục phát sinh các dự án mới khi chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Về nguồn lực đầu tư, giao Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối nguồn lực để hỗ trợ các xã, phường đầu tư hạ tầng kết nối, trước hết là đường giao thông đến các cụm công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh phải xác định rõ trách nhiệm giữa chính quyền và nhà đầu tư, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đối với địa phương phải chủ động vào cuộc, không đùn đẩy trách nhiệm cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cơ sở, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; giao Sở Tài chính trong tháng 10 hoàn thiện quy chế phân cấp để áp dụng từ năm tới. Các xã, phường chủ động rà soát quỹ đất, những khó khăn, vướng mắc và báo cáo bằng văn bản để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Đối với công tác tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không quy hoạch khu tái định cư sát khu, cụm công nghiệp.

Đối với các cụm công nghiệp đang triển khai, yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, trong đó: Sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng 25 ha tại cụm công nghiệp Âu Lâu. Rà soát các cụm công nghiệp theo hai nhóm: Các cụm đã hình thành, vận hành từ trước và các cụm mới thành lập.

Với các cụm mới, nhà đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện; trường hợp không triển khai đúng cam kết thì xem xét không tiếp tục giao phần diện tích còn lại.

Với các cụm công nghiệp đã hình thành, yêu cầu nhà đầu tư cam kết nâng tỷ lệ lấp đầy lên tối thiểu 60% trong 6 - 12 tháng; nếu không thực hiện, xem xét thu hồi diện tích để thu hút nhà đầu tư có năng lực.

Nhấn mạnh về công tác chuyển đổi số phục vụ quản lý và xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính bố trí kinh phí để Sở Công Thương thuê tư vấn xây dựng phần mềm cập nhật đầy đủ, trực quan hiện trạng các khu, cụm công nghiệp, gồm vị trí, diện tích, hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy và ngành nghề thu hút đầu tư, hoàn thành trong tháng 12/2026. Đây là giải pháp thiết thực vừa phục vụ công tác quản lý, vừa tạo công cụ minh bạch, thuận tiện để giới thiệu quỹ đất và cơ hội đầu tư của tỉnh đến các doanh nghiệp.