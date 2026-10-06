Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng tiếp xúc cử tri tại khu vực Đạ Tẻh

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh: Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Huoai 2.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 xã cùng 200 cử tri.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (bên phải) và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Huoai 2 chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri 2 xã Đạ Tẻh 2 và Đạ Tẻh 3

Tại hội nghị, cử tri 2 xã phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và hạ tầng dân sinh.

Cử tri Đào Thị Thanh, thôn 10, xã Đạ Tẻh 2, kiến nghị sớm sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước và hệ thống van đập để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất trong mùa khô.

Trong khi đó, cử tri Trần Đăng Trung, thôn 7, phản ánh tình trạng sạt lở kéo dài dọc sông Đạ Tẻh, đề nghị sớm triển khai giải pháp kè chống sạt lở đã được đề xuất từ nhiều năm trước.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc sáng 6/10 tại hội trường Nhà văn hóa xã Đạ Tẻh 2

Tại xã Đạ Tẻh 3, cử tri kiến nghị khơi thông, gia cố hệ thống mương dọc đường tỉnh 725 nhằm hạn chế ngập cục bộ vào mùa mưa; sửa chữa mương, cống xuống cấp tại thôn 2 để bảo đảm nước phục vụ sản xuất.

Đáng chú ý, nhiều cử tri phản ánh việc thi công nâng cấp tuyến ĐT721 kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số vị trí mặt đường được nâng cao nhưng chưa có cống ngang thoát nước, khiến nước mưa gây ngập cục bộ, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cử tri Trần Đăng Trung, thôn 7 xã Đạ Tẻh 2, kiến nghị các đơn vị sớm thực hiện dự án phòng, chống sạt lở dọc sông Đạ Tẻh

Các ý kiến khác đề cập chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn; việc bảo đảm thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế; tình trạng thay đổi địa chỉ dân cư nhiều lần gây khó khăn cho giao nhận hàng hóa.

Cử tri Nguyễn Thị Vân, thôn Hà Đông, xã Đạ Tẻh 3, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri Trần Thị Hoa, Trưởng thôn Hoà Bình xã Đạ Tẻh 3, kiến nghị các chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách của thôn

Cử tri cũng đề nghị tăng cường kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và xử lý tình trạng một số hộ chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường tại xã Đạ Tẻh 3.

Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2 Phùng Minh Đức trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 3 Vũ Ngọc Lâm trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương

Đồng chí Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng trả lời các kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực giáo dục

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Đức Trung trả lời kiến nghị của cử tri về nội dung, quy trình chi trả bảo hiểm y tế

Lãnh đạo 2 địa phương và các sở, ngành đã trao đổi, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các kiến nghị cần kiểm tra, xác minh để phản hồi người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng tiếp thu, ghi nhận và trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng ghi nhận 15 ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 xã. Đồng chí đánh giá các ý kiến cơ bản xác đáng, phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, cần được cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

Cử tri 2 xã Đạ Tẻh 2 và Đạ Tẻh 3 đồng tình với phần với phần trả lời của Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng, thời gian qua, nhiều kiến nghị của cử tri đã được các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý, nhất là những vấn đề liên quan đến thiên tai, thủ tục hành chính, an sinh xã hội và môi trường.

Đối với kiến nghị về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết đây là mô hình tự quản ở cơ sở. Hiện Nhà nước hỗ trợ 3 chức danh gồm trưởng thôn, tổ dân phố; bí thư chi bộ và trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố. Đối với các chức danh không chuyên trách khác và nhu cầu trang thiết bị phục vụ hoạt động ở cơ sở, hiện chưa có cơ chế hỗ trợ cụ thể.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương đối với các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri cần được quan tâm giải quyết thấu đáo, đúng quy định

Đồng chí Bùi Thắng cho biết, các kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, nghiên cứu, xem xét và đề xuất phương án giải quyết phù hợp quy định. Đồng thời, đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, theo dõi việc giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng, qua đó góp phần giải quyết thấu đáo những vấn đề người dân quan tâm.