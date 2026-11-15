Đổi mới để thích ứng và phát triển

Đóng ở địa bàn nông thôn của tỉnh Quảng Trị, HTX ô tô vận tải hành khách Kiến Giang đã có bề dày hoạt động 23 năm. Ban đầu HTX chỉ có 3 thành viên, đến nay đã quy tụ được 35 thành viên. Hình thức kinh doanh của HTX là vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải hàng hóa.

Đối với tuyến cố định, HTX chạy 3 tuyến nội tỉnh và 4 tuyến liên tỉnh. Trong quá trình hoạt động, nhiều thành viên của HTX đã có sự đầu tư đổi mới phương tiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách.

Ông Bùi Văn Thanh, Giám đốc Hợp tác xã ô tô vận tải hành khách Kiến Giang chia sẻ: “Cách đây 23 năm chúng tôi thành lập HTX, lúc đầu chỉ có 8 xe, sau đó chúng tôi vận động các thành viên vào HTX, cho đến bây giờ, HTX đã lớn mạnh hơn với 59 xe.

Những năm lại đây, do ảnh hưởng bởi thị trường thế giới, giá xăng dầu tăng, các thành viên HTX đã thống nhất tiết kiệm các chi phí để không tăng giá vé. Ngoài ra, để tăng tính cạnh tranh, các thành viên HTX đã đầu tư mua xe máy lạnh, xe giường nằm để thu hút hành khách”.

Giám đốc Hợp tác xã ô tô vận tải hành khách Kiến Giang trao đổi với các thành viên - Ảnh: N.Tr

Dù số lượng thành viên khá đông, lượng xe xuất bến mỗi ngày nhiều, thành viên của HTX ô tô vận tải hành khách Kiến Giang vẫn luôn tuân thủ nghiêm túc quy định của hai đầu bến, không bỏ bến chạy ngoài, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Để hạn chế những sai sót trong quá trình đưa đón khách của các thành viên, HTX đã ứng dụng công nghệ số vào quy trình quản lý và hoạt động. Giải pháp này bao gồm việc số hóa các quy trình đặt vé và giám sát lộ trình.

Anh Võ Ngọc Hà, thành viên HTX ô tô vận tải hành khách Kiến Giang cho biết: “Tôi chạy tuyến Lệ Thủy-Đà Nẵng. Là lái xe, chúng tôi nghiêm túc chấp hành quy định của nhà nước về an toàn giao thông, chở đúng số lượng hành khách theo quy định và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông đường bộ”.

Tại HTX vận tải Phú Thành-Tuyên Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ban Giám đốc HTX đã chủ trương đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, từ vận chuyển hành khách mở rộng sang cả lĩnh vực vận tải hàng hóa, đồng thời tìm kiếm khách hàng và đối tác quốc tế. Song hành với đó, HTX đầu tư thêm nhiều phương tiện, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận tiện cho hành khách trong quá trình đi lại.

Hệ thống xe Hợp tác xã vận tải Phú Thành-Tuyên Minh tại bến xe Đồng Hới - Ảnh: N.Tr

Đến nay, HTX vận tải Phú Thành-Tuyên Minh quy tụ trên 300 thành viên với tổng cộng 385 phương tiện, trong đó có trên 200 xe tải, 130 xe khách và 20 xe ô tô 7 chỗ. Anh Nguyễn Thành Huế, chuyên lái xe phục vụ cho đối tác nước ngoài đi lại, chia sẻ: “Là thành viên của HTX, tôi phụ trách xe chở chuyên gia nước ngoài đi làm việc. HTX tạo điều kiện trang bị phương tiện tốt để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi làm nhiệm vụ này đến nay đã 5 năm, công việc ổn định, thu nhập khá”.

Dù phải đối mặt với biến động về giá nhiên liệu, sự thay đổi về một số chính sách, quy định liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ, cùng với đó là áp lực cạnh tranh gay gắt từ nhiều loại hình vận tải, HTX vận tải Phú Thành-Tuyên Minh vẫn kiên trì vượt khó, duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. HTX vận tải Phú Thành-Tuyên Minh đã khẳng định uy tín khi lọt top 100 HTX tiêu biểu toàn quốc, nhận giải thưởng “Ngôi sao Hợp tác xã năm 2025” do Liên minh HTX Việt Nam trao tặng.

Ông Đinh Công Hành, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX vận tải Phú Thành-Tuyên Minh cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi luôn nhất quán chiến lược kinh doanh bền vững, không chạy theo lợi nhuận. Ngoài quán triệt các thành viên tuân thủ tuyệt đối các quy định an toàn giao thông, chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyên môn hóa từng dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt nhất”.

Lãnh đạo Hợp tác xã vận tải Phú Thành-Tuyên Minh trao đổi với các lái xe - Ảnh: N.Tr

Dù còn gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh với các hãng xe tư nhân, cùng với một số khó khăn, hạn chế nội tại chưa thể tháo gỡ hết trong ngày một ngày hai, song các HTX hoạt động trong lĩnh vực vận tải đang nỗ lực “làm mới” để chuyển mình.

Theo đó, các HTX vận tải tại Quảng Trị đã thích ứng nhanh với cơ chế mới, mạnh dạn đầu tư phương tiện hiện đại cùng với việc thường xuyên chấn chỉnh về thái độ ứng xử của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe để nâng cao uy tín, thương hiệu vận tải của mình. Từng HTX đều có phương án lựa chọn, bổ sung vào đội ngũ quản lý của HTX những cán bộ trẻ có năng lực, nhạy bén trước thị trường.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Quảng Trị hiện có 38 HTX giao thông vận tải đang hoạt động. Tuy nhiên, không phải HTX nào cũng hoạt động hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho thành viên. Vì thế, trong thời gian tới, Liên minh HTX Quảng Trị sẽ phối hợp với các HTX, Sở Xây dựng để tổ chức tập huấn, kiểm tra các HTX, khuyến khích các HTX hoạt động tốt, ứng dụng công nghệ vào hoạt động vận tải, bảo đảm an ninh, an toàn, giải quyết việc làm cho người lao động”.