Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm: Hà Nội tăng tốc trong chuyển đổi số

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trọng tâm đợt cao điểm 100 ngày

Thực hiện đợt cao điểm 100 ngày triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số theo Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14-7-2026 của UBND thành phố, UBND phường Long Biên đã thể hiện tinh thần chủ động, bám sát nguyên tắc "6 rõ" (rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực, rõ cơ chế kiểm tra). Kết thúc đợt cao điểm, phường đã hoàn thành xuất sắc 8/8 nhiệm vụ được thành phố giao, ghi dấu ấn sâu đậm trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chú trọng đưa chính quyền đến gần người dân qua không gian số, phường đã đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng iHanoi, dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và kỹ năng số cơ bản. Đến giữa tháng 10-2026, 25/25 tổ dân phố (TDP) đã thiết lập nhóm cộng đồng tích hợp mã QR trên nền tảng iHanoi, thu hút khoảng 5.000 người tham gia tương tác thông tin hai chiều với chính quyền.

Phường Long Biên vừa ra mắt mô hình "Phòng họp trực tuyến, họp không giấy" tại các nhà văn hóa TDP. Ảnh: PV

Đặc biệt, để giải quyết bài toán rào cản công nghệ, phường kiện toàn 25 Tổ chuyển đổi số cộng đồng với 256 thành viên, tổ chức 40 lượt hỗ trợ trực tiếp "cầm tay chỉ việc". Đợt cao điểm ghi nhận 5.750 lượt người dân, hộ kinh doanh được hướng dẫn trực tiếp thông qua các lớp tập huấn chuyên đề. Trong giáo dục và y tế, 31/31 cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú đã ứng dụng HanoiCheck quản lý an toàn thực phẩm; tỷ lệ cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 100% tính đến cuối tháng 10-2026.

Song song đó, nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh chuyển đổi số, phường đã rà soát, hỗ trợ 100% trong tổng số 4.911 đối tượng (gồm 2.472 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 2.439 hộ kinh doanh). Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp công nghệ lớn (Viettel Hà Nội, BIDV, MISA, Base, KiotViet, MoMo, Sapo...) tổ chức 25 buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.

Kết quả nổi bật, 100% doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong diện rà soát đã thực hiện thủ tục thuế và giao dịch điện tử; 5/5 chợ dân sinh (Thạch Bàn, Đồng Dinh, Cự Khối, Tư Đình, Thạch Cầu) cùng 5 tuyến phố kinh doanh chính đã phủ sóng thanh toán không dùng tiền mặt, với hơn 95% hộ kinh doanh trang bị mã QR. Chính quyền phường cũng hỗ trợ đưa 52 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tổ chức 19 buổi livestream giới thiệu sản phẩm, giúp 978 đối tượng phát sinh doanh thu qua kênh số với tổng doanh thu đạt 986,6 triệu đồng.

Sáng tạo mô hình “Chi bộ số” và sức mạnh từ tổ chuyển đổi số cộng đồng

Đứng thứ 7 trong 51 đơn vị nhóm phường trên toàn thành phố với 88,79 điểm (xếp loại “Tốt”), phường Bạch Mai đã khẳng định quyết tâm cao độ trong triển khai đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo 57 phường ban hành hơn 60 văn bản chỉ đạo, lan tỏa công nghệ trên 4 trục hệ thống với 100% văn bản xử lý và ký số điện tử. Với dự toán chi khoa học công nghệ (KHCN) hơn 4,16 tỷ đồng năm 2026, phường đã giải ngân đạt 90% trước thời hạn.

Đoàn viên thanh niên phường Bạch Mai hướng dẫn tổ chuyển đổi số cộng đồng khai thác các phần mềm trực tuyến. Ảnh: PV

Điểm nhấn làm nên thành công của Bạch Mai là triển khai hiệu quả nhiều mô hình sáng tạo: “Chi bộ số” tại Chi bộ TDP số 5 và “Chuyển đổi số thích ứng với đảng viên cao tuổi” tại Chi bộ TDP số 77; mô hình “Bình dân học vụ số” phối hợp cùng 4 trường đại học lớn (Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng, Mở Hà Nội); “Chợ số” tại chợ Quỳnh Mai, chợ Bách Khoa và “Tuyến phố không dùng tiền mặt” tại 5 tuyến phố lớn; Trung tâm giám sát camera an ninh với 135 mắt camera vận hành thông minh…

Thực hiện chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai vừa qua, phường hoàn thành lập dữ liệu cho 28.832/28.935 thửa đất (99,6%). 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng đã sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và nộp thuế qua eTax Mobile. Lĩnh vực thương mại điện tử, 12 sản phẩm OCOP và 123 sản phẩm tiềm năng đã lên sàn, lãnh đạo UBND phường trực tiếp tham gia 18 buổi livestream, trong đó phiên đầu tiên thu hút hơn 1.100 mắt xem và gần 1.200 bình luận đặt hàng.

Đáng chú ý, phát huy sức mạnh từ nhân dân và phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đối mặt thách thức tỷ lệ người cao tuổi cao và tâm lý e ngại công nghệ, phường đã huy động sức mạnh của 371 thành viên trong 51 tổ chuyển đổi số cộng đồng. Tích hợp nền tảng Viettel Tammi với iHanoi, 51/51 TDP đã lập nhóm cộng đồng thu hút gần 11.600 người tham gia.

Điển hình tại TDP số 8, dưới sự dẫn dắt của Tổ trưởng Lê Ánh Tuyết, Tổ chuyển đổi số đã khéo léo huy động cả nhóm thể dục dưỡng sinh (30 người) và câu lạc bộ văn nghệ (20 người) cùng tham gia vận động. Kết quả, TDP đã có hơn 1.350 người dân tham gia nhóm “TDP số” (đạt trên 90% chỉ tiêu). Người dân chủ động phản ánh các vấn đề vệ sinh môi trường lên ứng dụng iHanoi và nhận được phản hồi, xử lý nhanh chóng từ chính quyền phường. Nhờ đó, ngõ xóm luôn xanh - sạch - đẹp, tạo phấn khởi lớn trong cộng đồng dân cư.

Khung pháp lý đồng bộ từ thành phố

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội tiếp tục ưu tiên nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, với động thái quan trọng là HĐND và UBND thành phố ban hành nhiều nghị quyết, quyết định chiến lược.

Cụ thể, Nghị quyết 07/2026/NQ-HĐND ngày 11-5-2026 của HĐND thành phố quy định cơ chế hỗ trợ mức chi cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tiếp đó, Nghị quyết 59/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 tạo động lực phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Cùng các quy định về quản lý rủi ro trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu, cơ chế chia sẻ dữ liệu công - tư theo Quyết định 102/2026/QĐ-UBND và Quyết định 103/2026/QĐ-UBND, Hà Nội đã thiết lập nền tảng pháp lý vững chắc cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Người dân trải nghiệm các tiện ích từ chuyển đổi số tại Chi nhánh số 01 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Theo UBND thành phố Hà Nội, riêng trong quý III-2026, các trụ cột chính đạt kết quả rõ nét: về hạ tầng và dữ liệu số, 18/18 sở, ngành đã thực hiện mở dữ liệu với 93/93 bộ dữ liệu mở. Kho dữ liệu dùng chung đang được tích hợp, chuẩn hóa từ 15 sở, ngành và hơn 90 hệ thống thông tin. Toàn thành phố đã xác lập 4,91 triệu thửa đất trên bản đồ địa chính, cập nhật 3,26 triệu thửa vào CSDL đất đai.

Lĩnh vực y tế và giáo dục, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đã kết nối 850 cơ sở y tế, cập nhật hơn 27,5 triệu lượt khám chữa bệnh, đạt 97% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Dữ liệu giáo dục cũng đồng bộ hoàn toàn với CSDL dân cư, triển khai hơn 100 bảng điều khiển (Dashboard) phục vụ chỉ đạo điều hành tại 126 xã, phường...

Về nền tảng ứng dụng dùng chung, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) vận hành ổn định với hơn 86 triệu lượt giao dịch. Không gian làm việc số (HanoiWork) phủ sóng 100% cơ quan, đơn vị với hơn 39.300 tài khoản, khoảng 83% công việc thường xuyên được cập nhật tiến độ hằng tuần. Đặc biệt, ứng dụng iHanoi với hơn 6,21 triệu tài khoản xác thực, gần 89,92 triệu lượt truy cập, trở thành cầu nối tương tác tin cậy giữa chính quyền và người dân.

Bên cạnh kết quả tích cực, thành phố cũng nhìn nhận thẳng thắn một số khó khăn, như khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp bộ máy, tỷ lệ kiêm nhiệm của cán bộ công chức, hay vướng mắc về đồng bộ dữ liệu giữa VNeID và hệ thống giải quyết TTHC...

Khắc phục những hạn chế đó, từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh tiếp tục hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, thành phố sẽ tổ chức lại hệ thống chi nhánh và điểm phục vụ hành chính công theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp xu thế giảm tiếp xúc trực tiếp và tăng phục vụ trên môi trường số, khẳng định vai trò “một cấp - không trung gian - phục vụ người dân là trung tâm”.

Quyết tâm đưa công nghệ số vào đời sống, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy phương châm “rõ việc, rõ trách nhiệm” làm kim chỉ nam, Thủ đô đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng chính quyền số minh bạch, hiệu quả và hiện đại, xứng đáng đầu tàu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.