Bản tin cửa khẩu ngày 15/11: Hoạt động thông quan thông suốt

Trong đó, phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu thông quan là 520 phương tiện, nhập khẩu là 1.547 xe. Cũng theo báo cáo, trong ngày 14/11 đã có hơn 12,2 nghìn tấn hoa quả, nông sản XNK qua các cửa khẩu của tỉnh.

Phần lớn số phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài).

Cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh kiểm tra giấy tờ liên quan của các lái xe chở hàng hóa qua cửa khẩu

Mặt hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu chủ yếu trong ngày là sầu riêng quả tươi, thanh long, mít, tinh bột sắn, linh kiện điện tử, ván bóc…; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là ô tô tải nguyên chiếc các loại, máy thi công, thiết bị công nghiệp, nông sản, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng dệt may,…

Hiện các cơ quan liên quan và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu của tỉnh đang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn tỉnh. Trong đó, các lực lượng tại cửa khẩu đang triển khai các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng hoa quả tươi thông quan nhanh nhất có thể.