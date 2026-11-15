Hé lộ danh sách nhà đầu tư trong lô trái phiếu 100 tỷ đồng của Điện Máy Xanh

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (Mã: DMX) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền, với đối tượng tham gia là 15 lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty cùng các đơn vị liên doanh, liên kết.

Theo phương án được công bố, chương trình được xây dựng nhằm tạo cơ chế khuyến khích dài hạn cho đội ngũ quản lý, gắn quyền lợi của những người tham gia với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong 5 năm đầu tiên sau khi DMX hoàn tất IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán, tương ứng giai đoạn 2026 - 2030.

Trong danh sách phân bổ, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc DMX, được phân bổ 395 trái phiếu, chiếm gần 40% tổng lượng chào bán. Người nhận số lượng lớn thứ hai là ông Quách Vĩnh Nam, Giám đốc Bán hàng Toàn quốc, với 169 trái phiếu, tương ứng khoảng 17%.

Như vậy, riêng hai lãnh đạo này được phân bổ tổng cộng 564 trái phiếu, chiếm hơn 56% đợt chào bán.

Giá chào bán là 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành dự kiến 100 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Về điều kiện chuyển nhượng, trái phiếu không được phép chuyển nhượng trong suốt thời hạn, ngoại trừ trường hợp thừa kế hoặc theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án. Chứng quyền được phát hành kèm theo trái phiếu, không được chuyển nhượng riêng biệt hoặc tách rời khỏi trái phiếu.

Do đợt phát hành chỉ dành cho nhà đầu tư trong nước, cổ phiếu phát hành để thực hiện quyền từ chứng quyền cũng chỉ được phân phối cho nhà đầu tư trong nước. Theo phương án của doanh nghiệp, quy định này nhằm bảo đảm tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài.

Trường hợp người tham gia không mua hết số trái phiếu được phân bổ trong thời hạn đăng ký và thanh toán, HĐQT có thể tiếp tục phân phối số còn lại cho những người khác trong danh sách ban đầu, với giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Ở một diễn biến khác, HĐQT DMX cũng đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 1,26 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 2.535 tỷ đồng để thực hiện đợt chia cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 9/12. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 24/12.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG), công ty mẹ đang sở hữu 85,96% vốn tại DMX, dự kiến nhận về khoảng 2.179 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức này.