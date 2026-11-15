Đà Nẵng: Hơn 60 gian hàng kết nối sản phẩm địa phương trên môi trường số

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, livestream và thanh toán số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng.

Việc đưa sản phẩm địa phương lên các nền tảng thương mại điện tử đang mở thêm hướng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Tại Đà Nẵng, Ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương năm 2026 được tổ chức tại phường Bàn Thạch không chỉ tạo không gian quảng bá, mua sắm mà còn tập trung hỗ trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh ứng dụng công nghệ vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

Diễn ra từ ngày 13 đến 15/11, ngày hội do Sở Công Thương tổ chức, thu hút hơn 60 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng đặc trưng của thành phố. Đây là dịp để các đơn vị sản xuất trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội kết nối tiêu thụ.

Không dừng lại ở hoạt động trưng bày truyền thống, chương trình dành không gian cho các hoạt động trải nghiệm công nghệ, thanh toán số và tư vấn thương mại điện tử. Người dân có thể tham quan, mua sắm, đồng thời tìm hiểu những phương thức giao dịch hiện đại đang ngày càng phổ biến trong hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, nội dung hỗ trợ đưa sản phẩm lên môi trường số được xác định là một trong những trọng tâm của ngày hội. Sáu phiên livestream giới thiệu và bán sản phẩm địa phương được tổ chức nhằm tạo thêm kênh quảng bá trực tiếp, giúp các chủ thể kinh doanh làm quen với hình thức tiếp thị và bán hàng trực tuyến. Bên cạnh đó, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh còn được tư vấn xây dựng gian hàng số, ứng dụng mã QR, trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, kết nối nền tảng thương mại điện tử, thanh toán số và dịch vụ logistics.

Hơn 60 gian hàng tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng, mở rộng cơ hội kết nối tiêu thụ trên thị trường.

Các hoạt động này hướng đến giải quyết một trong những yêu cầu thực tế của sản xuất, kinh doanh hiện nay: sản phẩm có chất lượng cần đi cùng phương thức quảng bá và phân phối phù hợp. Đối với những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, việc tiếp cận công nghệ và các nền tảng bán hàng trực tuyến có thể giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, giảm sự phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những công cụ này, các chủ thể cũng cần chú trọng chuẩn hóa thông tin, hình ảnh, chất lượng và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Song song với hoạt động xúc tiến thương mại, ngày hội còn triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng nội dung số và phát triển gian hàng trên sàn thương mại điện tử. Sự tham gia của một số xã, phường thuộc Chương trình “Xã, phường thương mại điện tử” cũng tạo điều kiện giới thiệu những mô hình và cách làm cụ thể trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh tại cơ sở.

Một điểm nhấn khác là không gian văn nghệ, giao lưu và ẩm thực với chủ đề “Hương vị Bàn Thạch”. Hoạt động này góp phần tạo thêm sức hút cho ngày hội, kết hợp quảng bá sản phẩm với giới thiệu nét đặc trưng văn hóa, ẩm thực địa phương. Chương trình đồng thời hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, mở rộng không gian giao lưu giữa người dân, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia.

Thông qua ngày hội, Đà Nẵng hướng đến tăng cường kết nối giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng trên nền tảng số. Việc hỗ trợ các chủ thể địa phương tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến và phát triển kênh bán hàng mới được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm đặc trưng, tạo thêm động lực cho hoạt động xúc tiến thương mại trong giai đoạn chuyển đổi số.