Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư khối 11

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự ngày hội

Người dân tham dự ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); nghe tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Trưởng Ban Công tác mặt trận khối 11 tuyên truyền về ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

Khu dân cư khối 11 hiện có 265 hộ với gần 1.100 nhân khẩu. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận khối phối hợp với các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Hiện toàn khối có khoảng 50 hộ kinh doanh, buôn bán; 26 hộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 2 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đời sống người dân cơ bản ổn định, toàn khối không có hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài tiếp tục được người dân tích cực hưởng ứng. Công tác chăm lo, động viên học sinh được quan tâm, trong năm khối đã khen thưởng, tặng quà cho 117 lượt học sinh, đoàn viên với tổng kinh phí 11 triệu đồng. Năm 2026, khu dân cư có 264/265 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 99,62%; 264 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập. Khu dân cư tiếp tục giữ vững danh hiệu khối văn hóa, khối bảo đảm an toàn về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái được duy trì thường xuyên. Từ đầu năm 2026 đến nay, khối đã thực hiện các hoạt động tri ân, tặng quà, ủng hộ các loại quỹ an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và hỗ trợ hoạt động cộng đồng với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Qua các phong trào thi đua, trong năm 2026, khu dân cư có 49 lượt tập thể, cá nhân và hộ gia đình được khen thưởng, biểu dương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, đảng viên và người dân khu dân cư khối 11 đã đạt được trong năm 2026 trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ môi trường.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chú trọng cải thiện cảnh quan, bảo đảm an toàn khu dân cư, mỗi tổ dân phố lựa chọn một phần việc cụ thể, thiết thực để xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thông tin, tuyên truyền; khuyến khích thế hệ trẻ tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại khu dân cư.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng khu dân cư

Tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng khu dân cư, tặng quà 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khối.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khối 11

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đông Kinh tặng hoa chúc mừng khu dân cư

Nhân dịp này, Ban Công tác Mặt trận khối 11 đã biểu dương 25 gia đình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026; phát động phong trào thi đua năm 2027, vận động người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.