Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 phát huy nội lực, làm đẹp doanh trại

Thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 đã tập trung quy hoạch, sắp xếp các khu chức năng hợp lý; cải tạo, nâng cấp công trình, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ; hoàn thiện hệ thống thoát nước...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình tượng đài xe tăng.

Điểm nhấn là đầu tư xây dựng tượng đài xe tăng, kinh phí 1,3 tỷ đồng; quy hoạch 45 khu tiểu cảnh, xây dựng 9 nhà chòi... Từng cơ quan, đơn vị tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ; củng cố hệ thống bảng biển chính quy, thống nhất.

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc bồn hoa, cây xanh.

Chiến sĩ cắt tỉa làm đẹp cây cảnh.

Các hoạt động “Ngày thứ Bảy xanh”, “Ngày Chủ nhật tình nguyện”, “Vườn hoa thanh niên”... được duy trì nền nếp, gắn với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Mô hình nhà chòi tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26.

Chiến sĩ tự giác chăm sóc vườn hoa trong ngày nghỉ.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; gắn xây dựng cảnh quan với duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật.

Trong 5 năm qua, đơn vị đã củng cố, sửa chữa 10 hệ thống chống sét; xây mới, sửa chữa 5.000m hệ thống cấp, thoát nước, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại các trục đường và khu sinh hoạt chung...

Chiến sĩ cắt tỉa làm đẹp cây cảnh.

Lữ đoàn đã trồng mới 3.000 cây bóng mát, 2.000 cây lấy gỗ, trên 20.000m² thảm cỏ, 5.000m² vườn hoa, cây cảnh. Đồng thời, quét sơn, vôi 5.000m² công trình; thay mới, sửa chữa 150m² hệ thống cửa; sản xuất, lắp dựng 51 dây, giá phơi; xây mới, củng cố nhà ở, nhà làm việc, nhà ăn, nhà bếp, sân đường và các công trình phụ bảo đảm chính quy, thống nhất.

Cán bộ gương mẫu chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên đơn vị.