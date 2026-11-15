TP. Hồ Chí Minh 'chạy nước rút' về đích với mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ảnh minh họa - Trịnh Cường.

Thực hiện Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 10,2%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

TẬP TRUNG GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành và địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng quý 4, kết quả thực hiện 10 tháng năm 2026, rà soát khả năng hoàn thành các chỉ tiêu từng ngành, lĩnh vực; xác định dư địa tăng trưởng và giải pháp bù đắp phần thiếu hụt.

Các nhiệm vụ trong tháng 11 và tháng 12 cần được cụ thể hóa, gắn với những dự án, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,7%. Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 19,1 tỷ USD, gấp hơn 3,15 lần so với cùng kỳ, dẫn đầu cả nước. Thành phố đã phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 147.599,166 tỷ đồng, đạt 100% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đến cuối tháng 10, giải ngân đạt khoảng 118.278 tỷ đồng, tương đương 80,1% kế hoạch. Về thu ngân sách, theo báo cáo sơ kết 10 tháng, thu ngân sách nhà nước thực hiện 761.998 tỷ đồng, đạt 94,8% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ và bằng 75,4% mục tiêu 1 triệu tỷ đồng.

Trong đó, Thành phố xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thi công và thanh toán.

Đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, UBND Thành phố yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Việc quản lý các khoản tạm ứng, đôn đốc thu hồi tạm ứng phải thực hiện đúng quy định, gắn giải ngân với khối lượng công việc hoàn thành.

Đồng thời, việc phân bổ, điều chỉnh, điều chuyển vốn phải được thực hiện kịp thời, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực và hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Thành phố đồng thời yêu cầu đẩy nhanh thủ tục giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đủ điều kiện. Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết. Việc xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư cũng được đặt ra nhằm tránh thất thoát, lãng phí.

HOÀN THIỆN QUY HOẠCH, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

Trong quy hoạch và phát triển đô thị, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung hoàn thiện, tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm; đồng thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Đối với lĩnh vực nhà ở, Thành phố phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026. Các nhiệm vụ được đặt ra gồm rà soát nhu cầu, bố trí quỹ đất, đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án. Các dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài cũng được yêu cầu xử lý theo thẩm quyền.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP. Hồ Chí Minh, trong 10 tháng, Thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với 921 dự án tồn đọng, kéo dài. Trong đó, 361 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, đạt 39,2%; 560 dự án còn lại đã được Thành phố xác định hướng xử lý.

Trong 10 tháng 2026, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 45.767 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 7,2% so với cùng kỳ; có 17.302 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 177,19%; có 36.735 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng 5,48% và 16.618 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 0,71%.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, UBND Thành phố giao Sở Công Thương theo dõi sát tình hình sản xuất, đơn hàng, xuất khẩu và hoạt động của doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, năng lượng, thị trường và lưu thông hàng hóa.

Thành phố tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, hỗ trợ mở rộng sản xuất, kinh doanh và thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sản xuất tại Thành phố.

Bên cạnh đó, Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.