Độc đáo cây “võng tiên” bên Động Từ Thức

Video: Cận cảnh cây “võng tiên” bên Động Từ Thức

Con đường dẫn lên cửa Động Từ Thức, xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, đưa du khách qua không gian xanh mát của núi rừng. Ven sườn núi, giữa những thân cây lâu năm, một cây Gắm với những thân dây chằng chịt bất ngờ trở thành điểm dừng chân thú vị.

Không mọc thẳng như những thân cây thông thường, cây Gắm ở đây vắt ngang qua một cây thị cổ thụ với nhiều đoạn thân dây lớn nhỏ đan xen.

Có những đoạn cây Gắm thõng xuống gần mặt đất, tạo thành những đường cong tự nhiên giống như những chiếc võng.

Không ai biết chính xác cây Gắm bắt đầu bám vào cây thị từ khi nào. Chỉ biết qua thời gian, những thân dây ngày một lớn, vươn dài, chằng chịt và tạo nên hình dáng đặc biệt mà du khách ngày nay có thể dễ dàng nhận ra.

Đoạn lớn nhất của thân cây Gắm có đường kính khoảng 40 cm. Theo người dân địa phương, cây đã mọc và phát triển tại đây từ nhiều đời nay, có thể lên đến cả trăm năm.

Gắm là một loại cây dây leo thường mọc trong những khu rừng rậm nhiệt đới. Loài cây này có sức sống dẻo dai, có thể thích nghi với thời tiết khắc nghiệt và những vùng đất nghèo dinh dưỡng.

“Võng tiên” trở thành điểm nghỉ chân, check-in của du khách khi đến với Động Từ Thức.

Chị Mai Thị Hà chia sẻ: “Những thân Gắm tự nhiên tạo thành hình dáng giống chiếc võng, vừa lạ vừa đẹp. Được ngồi thử và nghe hướng dẫn viên kể về câu chuyện các nàng tiên vui đùa ở đây khiến tôi thấy chuyến đi rất thú vị”.

Đặc biệt, cây Gắm nằm ngay cổng vào Động Từ Thức - một trong những hang động đẹp của xứ Thanh, gắn với nhân vật Từ Thức trong truyện dã sử “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ.

Trong câu chuyện, nhân vật Từ Thức được hư cấu gặp tiên. Bởi vậy, không gian quanh Động Từ Thức từ lâu được bao phủ bởi những câu chuyện mang màu sắc huyền ảo. Cây Gắm với những thân dây tạo thành “võng tiên” cũng được người dân địa phương đặt vào mạch chuyện ấy.

Theo giai thoại của người dân địa phương, khu vực quanh cây Gắm từng là nơi các nàng tiên giáng trần vui đùa. Những chiếc "võng” do thân cây tạo nên được hình dung là nơi tiên thường ngồi nghỉ, vui chơi vào mỗi buổi chiều.

Mùa xuân và mùa thu, khi tiết trời dịu mát, cây cối xanh tươi, cũng là lúc Động Từ Thức khoác lên mình vẻ đẹp trong trẻo và đầy sức sống. Giữa lưng núi, cây Gắm “võng tiên” cứ thế trở thành một nét chấm phá độc đáo, thu hút du khách đến khám phá nơi đây.