Lung linh đêm hội hoa đăng trên dòng sông Kiên

Tiết mục văn nghệ tại đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an.

Đoàn viên phường Rạch Giá thắp nến hoa đăng.

Các đại biểu thả hoa đăng xuống dòng sông Kiên.

Tối 7/10 (nhằm ngày 27/8 âm lịch), trong khuôn khổ lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026), UBND phường Rạch Giá tổ chức Đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Đông đảo người dân tham gia thả hoa đăng.

Người dân chờ đến lượt thả hoa đăng.

Hàng ngàn hoa đăng được đồng loạt thắp sáng và thả xuống dòng sông Kiên, lấp lánh trên mặt nước, tạo nên khung cảnh lung linh. Mỗi hoa đăng gửi gắm những ước nguyện về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân vươn khơi bình an, đánh bắt thuận lợi và cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong không gian tĩnh lặng và trang nghiêm, những ngọn hoa đăng được thắp sáng như những đóa tâm đăng mang theo lòng thành kính và niềm tri ân đến những công lao của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực chống giặc ngoại xâm.

Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Giá Nguyễn Thị Hồng Linh cho biết, năm 2018 là năm đầu tiên hoạt động thả hoa đăng cầu quốc thái dân an được đưa vào thực hiện trong lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh và hoạt động này đã được duy trì vào dịp lễ hội từ đó cho đến nay.

Các đại biểu thả hoa đăng xuống dòng sông Kiên.

Đoàn viên thả hoa đăng xuống dòng sông Kiên.

Người dân thả hoa đăng gửi gắm những ước nguyện tốt lành.

Hoa đăng gửi gắm bao ước nguyện bình an cho mỗi người.

Việc thắp sáng các đóa hoa đăng trên sông Kiên góp phần làm đẹp không gian đô thị, tạo điểm đến để người dân địa phương, du khách vui chơi, chiêm ngưỡng trong mùa lễ hội.