Loại cá xưa nay nhà nào cũng biết, nhiều thịt, ít xương dăm: Bán đầy chợ Việt chỉ 40.000–60.000 đồng/kg, 100g chứa tới 26g protein

Nhắc đến những loại cá bình dân trong bữa cơm của người Việt, cá rô phi là cái tên rất quen thuộc. Loại cá này được nuôi phổ biến, dễ mua và có thể chế biến thành hàng loạt món ăn từ chiên, kho, hấp đến nướng hay nấu canh.

Một trong những ưu điểm của cá rô phi là phần thịt khá dày và chắc. So với một số loại cá nước ngọt nhiều xương dăm, rô phi tương đối dễ ăn, thịt trắng, vị ngọt nhẹ nên phù hợp với khẩu vị của nhiều gia đình.

Trên thị trường, giá cá rô phi không quá cao. Tùy kích thước, thời điểm và nơi bán, cá thường có giá khoảng 40.000–60.000 đồng/kg. Với mức giá này, đây là một trong những loại cá có thể thường xuyên xuất hiện trong thực đơn gia đình mà không tốn quá nhiều chi phí.

Cá rô phi là loại cá nước ngọt quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt

Khi chọn cá rô phi, nên ưu tiên những con còn tươi, thân săn chắc và có độ đàn hồi. Mang cá có màu đỏ hồng tự nhiên, mắt còn trong, không có mùi bất thường. Nếu ấn nhẹ vào thân mà thịt nhanh trở lại trạng thái ban đầu, không bị mềm nhũn thì cá còn khá tươi.

100g cá rô phi chứa khoảng 26g protein

Không chỉ có ưu điểm dễ mua và giá bình dân, cá rô phi còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Theo thông tin về thành phần dinh dưỡng được Vinmec đăng tải, trong khoảng 100g cá rô phi có 128 kcal, 26g protein và 3g chất béo, trong khi lượng carbohydrate bằng 0. Đây là lượng protein đáng kể đối với một thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày.

Bên cạnh protein, cá rô phi còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất. Trong 100g cá có niacin tương đương khoảng 24% nhu cầu tham chiếu hằng ngày (RDI), vitamin B12 31%, phốt pho 20%, selen 78% và kali 20%.

Không chỉ có ưu điểm dễ mua và giá bình dân, cá rô phi còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng

Protein là thành phần quan trọng tham gia xây dựng và duy trì các mô của cơ thể. Vitamin B12 cần thiết cho quá trình tạo máu và hoạt động của hệ thần kinh, trong khi phốt pho tham gia cấu tạo xương và răng. Selen cũng là một vi chất cần thiết đối với cơ thể.

Dù giàu protein, cá rô phi vẫn nên được sử dụng như một phần của chế độ ăn đa dạng. Người dùng có thể luân phiên cá rô phi với các loại cá khác, thịt, trứng, đậu và kết hợp cùng rau xanh, ngũ cốc để bữa ăn cân đối hơn.

Từ loại cá bình dân có thể làm đủ món ngon

Một ưu điểm khác khiến cá rô phi được nhiều gia đình lựa chọn là dễ chế biến. Chỉ với một con cá, người nội trợ có thể làm cá chiên giòn, sốt cà chua, sốt chua ngọt, kho nghệ, nấu canh chua, hấp hành gừng hay nướng riềng mẻ.

Cá rô phi được chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn

Nếu thích vị đậm đà, cá rô phi chiên rồi phủ sốt chua ngọt là lựa chọn khá dễ làm. Cá sau khi sơ chế sạch được khứa nhẹ hai bên thân, ướp gia vị rồi chiên vàng. Phần nước sốt có thể kết hợp tương cà, đường và giấm, sau đó nấu đến khi hơi sánh rồi rưới lên cá. Vị chua ngọt kết hợp với lớp vỏ vàng và phần thịt trắng bên trong khá hợp khi dùng cùng cơm nóng.

Ngoài ra, cá rô phi nướng cũng là món dễ thực hiện. Sau khi làm sạch, cá có thể được ướp với hành, tỏi, nước mắm và một số gia vị rồi bọc giấy bạc để nướng. Cách chế biến này giúp phần thịt giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên.

Nếu muốn hạn chế dầu mỡ, có thể lựa chọn hấp cá cùng gừng, hành hoặc các loại rau thơm. Cá rô phi vốn có vị khá nhẹ nên dễ kết hợp với nhiều loại gia vị và nước sốt khác nhau.

Từ một loại cá dân dã bán phổ biến ngoài chợ, giá chỉ vài chục nghìn đồng mỗi kg, cá rô phi vừa dễ chế biến vừa cung cấp lượng protein đáng kể. Đây cũng là lý do loại cá quen thuộc này vẫn thường xuyên có mặt trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt.