Cao Bằng triển khai 160 gói kích cầu du lịch, làm mới sức hút điểm đến

Núi mắt thần - điểm đến quan trọng của Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng tổ chức Chương trình công bố các gói kích cầu du lịch, triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch và phát động Cuộc thi Clip du lịch “Non nước Cao Bằng” năm 2026.

Chương trình là hoạt động nhằm tạo thêm động lực cho thị trường du lịch những tháng cuối năm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh và tăng cường quảng bá hình ảnh Cao Bằng đến du khách trong nước và quốc tế.

Cao Bằng sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, giá trị địa chất, lịch sử, văn hóa và đa dạng sinh học. Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng, thác Bản Giốc, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, hệ thống di tích lịch sử cách mạng, những bản làng văn hóa, lễ hội truyền thống, then-đàn tính cùng nền ẩm thực và các sản vật đặc trưng tạo nên sức hấp dẫn riêng của điểm đến.

Tuy nhiên, để những lợi thế này thực sự trở thành động lực tăng trưởng, việc bảo tồn tài nguyên cần song hành với quá trình hình thành sản phẩm, nâng cao trải nghiệm và tạo ra giá trị kinh tế cho cộng đồng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh chỉ tiêu đón khách du lịch của tỉnh năm 2026 được điều chỉnh từ 2,8 triệu lượt lên 3,1 triệu lượt, trong đó phấn đấu đón 220.000 lượt khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ; tốc độ tăng trưởng dịch vụ lưu trú, ăn uống phấn đấu đạt 7,62%.

Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, tại chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 160 gói kích cầu thuộc 6 lĩnh vực, gồm lưu trú; nhà hàng; hành trình trải nghiệm sinh thái, cắm trại và dịch vụ phụ trợ; nông sản, đặc sản địa phương; lữ hành, khu, điểm du lịch và sản phẩm trọn gói; vận chuyển và nhà xe. Có 110 đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia.

Các gói kích cầu được công khai thông tin về dịch vụ, địa chỉ, số điện thoại và tích hợp mã QR, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp lữ hành khai thác, xây dựng chương trình tour và giới thiệu trực tiếp tới du khách. Hệ thống tra cứu các gói kích cầu cũng được kích hoạt trên website caobangtourism.com.vn, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin.

Cùng với thông tin về sản phẩm, website còn cung cấp dữ liệu về cơ sở lưu trú, ẩm thực, cửa hàng, tin tức, khu, điểm du lịch, đồng thời cập nhật thời tiết và lộ trình giao thông 3 lần mỗi ngày. Các chương trình ưu đãi được áp dụng từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026 với thông điệp “Đi dễ dàng - Trải nghiệm trọn vẹn," qua đó hướng tới tăng sức hấp dẫn của điểm đến và tạo thêm lựa chọn cho du khách trong mùa du lịch cuối năm.

Thác Bản Giốc ở biên giới Việt-Trung. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Một nội dung quan trọng khác của chương trình là triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Theo định hướng của ngành du lịch, xây dựng điểm đến hấp dẫn không chỉ phụ thuộc vào cảnh quan hay sản phẩm mà còn được tạo nên từ thái độ phục vụ, ý thức của người dân, doanh nghiệp và du khách. Bộ Quy tắc được triển khai nhằm hình thành môi trường du lịch thân thiện, an toàn, chuyên nghiệp, trong đó mỗi người dân có thể trở thành một “đại sứ du lịch”, mỗi cơ sở kinh doanh là một địa chỉ tin cậy và mỗi điểm đến là một không gian văn minh, đáng nhớ.

Bộ Quy tắc năm nay được thiết kế song ngữ Việt-Anh, minh họa trực quan bằng tranh màu nước mang đậm bản sắc dân tộc, đồng thời tích hợp những nội dung liên quan đến bảo vệ di sản Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Cách thể hiện này hướng tới việc giúp các quy định ứng xử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn, đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên trong quá trình phát triển du lịch.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phát động Cuộc thi Clip du lịch “Non nước Cao Bằng” năm 2026. Cuộc thi mở rộng đối tượng tham gia tới công dân Việt Nam, người nước ngoài, nhiếp ảnh gia, nhà sáng tạo nội dung và du khách yêu mến vùng đất, con người Cao Bằng. Các tác phẩm tập trung giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, giá trị di sản địa chất, di tích lịch sử-văn hóa, bản sắc các dân tộc, ẩm thực và những trải nghiệm chân thực tại Cao Bằng.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 31/10/2026. Thông qua cuộc thi, ngành du lịch kỳ vọng huy động nguồn lực sáng tạo từ cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, doanh nghiệp và những người thường xuyên tạo nội dung trên nền tảng số. Những câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm được ghi lại bằng góc nhìn đa dạng sẽ góp phần hình thành nguồn dữ liệu truyền thông phong phú, đưa hình ảnh “Non nước Cao Bằng” đến gần hơn với du khách.

Ba hoạt động được triển khai đồng thời cho thấy định hướng phát triển du lịch Cao Bằng đang chú trọng cả kích cầu thị trường, nâng cao chất lượng điểm đến và đổi mới phương thức quảng bá. Từ việc tạo thêm ưu đãi cho du khách, xây dựng văn hóa ứng xử đến tận dụng sức mạnh của công nghệ và sáng tạo nội dung, Cao Bằng đang từng bước chuyển những giá trị sẵn có thành trải nghiệm du lịch cụ thể, đồng thời lan tỏa hình ảnh điểm đến theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện và bền vững./.