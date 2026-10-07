Học viện Chính trị: Sôi nổi Cuộc thi nấu ăn 'Bếp ấm yêu thương' kỷ niệm 20/10

Đây là một trong chuỗi các sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và Ngày truyền thống Học viện Chính trị (25/10).

Tham dự chương trình có Đại tá Đỗ Đức Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Học viện Chính trị; Đại tá Nguyễn Hữu Phúc, Chủ nhiệm Khoa Nhà nước và Pháp luật; bà Nguyễn Thị Đắc Hương, Chủ tịch Hội phụ nữ khối khoa; các đại diện chỉ huy, đại diện cấp uỷ các khoa trong khối, các cán bộ, hội viên phụ nữ khối khoa, các đội thi và các cổ động viên.

Đại tá Đỗ Đức Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Học viện Chính trị phát biểu tại chương trình.

Chương trình được chia làm 2 phần chính, gồm: Gặp mặt, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống Học viện Chính trị; lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Quân đội (1); Cuộc thi nấu ăn “Bếp ấm yêu thương (2).

Phát biểu tại chương trình gặp mặt kỷ niệm, Đại tá Đỗ Đức Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị cho biết, chương trình do Hội phụ nữ khối khoa tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục hội viên về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Học viện Chính trị; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tình cảm gắn bó với Học viện Chính trị.

Đồng thời, tuyên truyền về lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam, truyền thống phụ nữ Quân đội; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy phẩm chất, năng lực của hội viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, chương trình còn tạo sân chơi, không khí giao lưu vui vẻ, phấn khởi; phát huy sự khéo léo, sáng tạo, tinh thần tập thể của hội viên thông qua Cuộc thi nấu ăn “Bếp ấm yêu thương”. Từ đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các khoa, giữa cán bộ, hội viên và các đại biểu tham dự.

Đại tá Nguyễn Thị Đắc Hương, Chủ tịch Hội phụ nữ khối khoa (Khoa Nhà nước và Pháp luật) phát biểu tại chương trình.

Cùng phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thị Đắc Hương, Chủ tịch Hội phụ nữ khối khoa cho biết thêm, ở Cuộc thi nấu ăn “Bếp ấm yêu thương”, các hội viên được chia thành 4 đội với 4 tên gọi gồm: Đội Hương Cốm; Đội Táo Đỏ; Đội Bếp Hồng và Đội Mâm Ấm.

Mỗi đội sẽ lựa chọn 1 thực đơn/mâm cơm chủ đề “Bếp ấm yêu thương”, ưu tiên món ăn phù hợp, có ý nghĩa gia đình, truyền thống, dinh dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt kỷ niệm.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải Ba cho đội Mâm Ấm và Bếp Hồng; 1 giải Nhì cho đội Hương Cốm và đội Táo Đỏ. Ngoài giải thưởng chính, các đội còn được trao thêm một số giải phụ do ban tổ chức ấn định từ trước như giải dành cho đội thuyết trình hay nhất, giải mâm cơm nhiều dinh dưỡng nhất…

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chương trình:

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình gặp mặt kỷ niệm.

Thành viên Ban giám khảo kiểm tra tình hình chuẩn bị mâm cơm của các đội trước giờ thi. Ảnh: Hán Hiển

Thành viên đội Táo Đỏ nhanh chóng thực hiện phần thi.

Mâm cơm của đội Táo Đỏ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng với nhiều món ăn đặc sắc.

Ban giám khảo bắt đầu chấm thi.

Ban giám khảo đánh giá cao sự sáng tạo của các đội thi với nhiều món ăn ngon, trình bày đẹp mắt.

Mâm cỗ của đội Táo Đỏ giành giải Nhất.

Giải Nhì thuộc về mâm cỗ của đội Hương Cốm.

Đội Mâm Ấm và đội Bếp Hồng cùng giành giải Ba.

Ban giám khảo chụp hình lưu niệm với các đội thi.