Cho thuê robot 'đỡ chân', hỗ trợ leo núi ở Trung Quốc

Du khách đeo robot khung xương leo núi tại khu thắng cảnh núi Qiyun, huyện Hưu Ninh, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 2/10.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh (1-7/10), khu thắng cảnh núi Qiyun ở huyện Hưu Ninh, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, cho khách thuê robot khung xương ngoài để hỗ trợ leo núi. Khu thắng cảnh hiện có hơn 20 thiết bị.

Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, một số du khách trải nghiệm đeo robot trong lúc leo núi. Nhân viên khu thắng cảnh hướng dẫn cách đeo và sử dụng thiết bị trước khi bắt đầu hành trình.

Robot có trọng lượng nhẹ, được thiết kế để cảm nhận chuyển động của cơ thể. Khi lên dốc, thiết bị tạo lực hỗ trợ bước đi; lúc xuống dốc, robot có chức năng giảm chấn, giúp giảm áp lực lên đầu gối và hạn chế mỏi cơ chân.

Dịch vụ được triển khai trong bối cảnh lượng người lựa chọn leo núi tại Qiyun tăng trong những năm gần đây, nhằm hỗ trợ khách di chuyển trên địa hình dốc với ít sức hơn.

Nhân viên hướng dẫn du khách cách đeo robot khung xương tại khu thắng cảnh núi Qiyun, huyện Hưu Ninh, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 2/10.

Trước đó, dịch vụ cho thuê khung xương trợ lực từng được triển khai tại núi Thái Sơn, tỉnh Sơn Đông, với giá khoảng 80 tệ (khoảng 300.000 đồng). Sản phẩm do Tập đoàn Du lịch Văn hóa Thái Sơn phối hợp Công ty Công nghệ Kenqing Technology ở Thâm Quyến giới thiệu, hướng tới hỗ trợ người cao tuổi và du khách khuyết tật khi leo núi.

Thiết bị nặng khoảng 1,8 kg, đeo quanh eo và đùi, sử dụng cảm biến cùng trí tuệ nhân tạo để nhận biết tốc độ và chuyển động của chân. Robot sau đó cung cấp lực hỗ trợ, giảm áp lực lên chân và khớp gối. Sau một lần sạc, thiết bị có thể hoạt động liên tục khoảng 5 giờ, tương đương quãng đường khoảng 14 km.

Núi Qiyun (Kỳ Vân Sơn) cách trung tâm thành phố Hoàng Sơn khoảng 33 km về phía Tây. Với độ cao khoảng 585 m so với mực nước biển, đây là một trong những ngọn núi Đạo giáo được xem là linh thiêng tại Trung Quốc.

Khu thắng cảnh có các khối đá sa thạch đỏ, hang động, đền đài và văn bia cổ được khắc trên vách đá. Khu vực này cũng xuất hiện biển mây, tạo nên một trong những nét đặc trưng của cảnh quan núi Qiyun.

Toàn cảnh khu thắng cảnh núi Qiyun sau mưa, huyện Hưu Ninh, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 30/4.

Kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc, còn gọi là Tuần lễ vàng, kéo dài từ ngày 1 đến 7/10, nối tiếp kỳ nghỉ Trung thu cuối tháng 9. Nếu xin nghỉ thêm ba ngày làm việc, người lao động có thể kéo dài kỳ nghỉ lên 13 ngày.

Trong dịp này, nhiều nhà ga và điểm tham quan trên khắp Trung Quốc ghi nhận lượng người lớn. Hành lý xếp dài tại nhà ga, dòng người chờ trước các khu du lịch hay hành khách chen kín trên thang cuốn là những hình ảnh xuất hiện phổ biến trong những ngày đầu kỳ nghỉ.

Đan Châu