Tuổi trẻ An Giang tái hiện khí phách Nguyễn Trung Trực qua âm nhạc

Mở màn liên hoan bằng tiết mục nhảy hiện đại hấp dẫn "An Giang - Kiên Giang hòa chung nhịp đập".

Các đội thi mang đến các tiết mục ca múa kết hợp hoạt cảnh, tiểu phẩm nhằm khắc họa rõ nét thân thế, cuộc đời và những chiến công hiển hách của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Đại biểu tham gia liên hoan.

Các tiết mục không chỉ mang đến không gian nghệ thuật sâu lắng, giàu cảm xúc mà còn khơi dậy mạnh mẽ lòng khát khao cống hiến, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Tiết mục “Anh khí như hồng” do đội văn nghệ đến từ Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 thể hiện.

“Lửa Nhật Tảo - Hồn nước Nam” do đội văn nghệ đến từ Câu lạc bộ Thanh thiếu niên biểu diễn.

Ca khúc “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” của đội thi từ Trường Cao đẳng Kiên Giang.

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc.