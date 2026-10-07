Phân ban Phật tử Hải ngoại tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Đại đức Thích Tuệ Nhật, Trưởng Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương, Trưởng ban Tổ chức cùng thành viên Phân Ban Phật tử Hải ngoại.

Đại đức Thích Tuệ Nhật phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, nhìn lại chặng đường cống hiến đã qua, Đại đức Thích Tuệ Nhật khẳng định Phân ban Phật tử Hải ngoại đã xác lập nên những dấu ấn Phật sự đáng ghi nhận: Duy trì 3 khóa tu nồng cốt “Tỏa ngát hương Đàm” nhân mùa Phật đản, “Bóng cả đời con” thiêng liêng nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, “Phật là quê hương” ấm áp nghĩa tình nhân dịp Phật thành đạo và Tết cổ truyền dân tộc; hoàn thiện hệ thống Nội quy (nhiệm kỳ VIII) và Quy chế hoạt động (nhiệm kỳ IX). Đồng thời Phân ban cũng mở rộng hoạt động hoằng pháp toàn cầu, tổ chức thành công chuỗi khóa tu kết nối sâu rộng từ các nước châu Á đến các quốc gia châu Âu.

Đại đức Thích Minh Phước, Chánh Thư ký của Phân ban báo cáo công tác Phật sự

Tại hội nghị, Đại đức Thích Minh Phước, Chánh Thư ký Phân ban Phật tử Hải ngoại báo cáo công tác Phật sự trong nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Phật tử Hải ngoại đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, khẳng định vai trò cầu nối tâm linh và văn hóa quan trọng cho cộng đồng người Việt xa quê trên toàn cầu.

Chính thức ra mắt ngày 18-3-2023 với 46 thành viên (chư tôn đức Chứng minh gồm 6 vị giáo phẩm), Phân ban đã nhanh chóng xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động gồm 8 chương 20 điều (theo Quyết định số 434/QĐ-HĐTS ngày 2-10-2023). Đây là cột mốc pháp lý quan trọng tạo đà cho chuỗi Phật sự quy mô và bài bản.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tặng Bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương

Nhiệm kỳ IX ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương — không chỉ giữ gìn ngọn lửa tâm linh Phật giáo, mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong lòng cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.

Biểu dương những thành tựu Phật sự nổi bật của Phân ban Phật tử Hải ngoại trong nhiệm kỳ qua, tại hội nghị, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể và 11 cá nhân; Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trao Bằng tuyên dương công đức đến 4 tập thể và 22 cá nhân.

Hòa thượng Thích Khế Chơn ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Khế Chơn đánh giá cao những chuyến hoằng pháp toàn cầu cùng các hoạt động kết nối kiều bào của thành viên Phân ban Phật tử Hải ngoại đã thể hiện trọn vẹn tinh thần thân giáo, khẩu giáo và ý giáo, giúp Chánh pháp lan tỏa khắp năm châu bốn biển.

Định hướng cho chặng đường sắp tới khi Giáo hội kiện toàn và tái cấu trúc tổ chức, Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương sách tấn: “Tổ chức có thể thay đổi, danh xưng có thể khác đi, nhưng sứ mệnh hoằng dương Chánh pháp và phụng sự chúng sinh vẫn luôn bất di bất dịch. Người làm công tác hoằng pháp dù ở bất kỳ vị trí nào cũng cần giữ cho thân tâm luôn an nhiên, tự tại, lấy việc phụng sự làm niềm hoan hỷ để báo đáp ơn Tam bảo”.

Đại đức Thích Thiện Mỹ, Phó Thường trực Phân ban Phật tử Hải ngoại cảm tạ

Dịp này, chư tôn đức thành viên Phân ban Phật tử Hải ngoại đã chia sẻ, đóng góp ý kiến và sách tấn thực hiện các công tác Phật sự, đóng góp cho Đạo pháp và thực hiện sứ mệnh của tu sĩ, Phật tử trong thời đại số.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lưu niệm sau hội nghị