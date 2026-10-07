Biển Vịnh Hòa: Đánh thức tiềm năng du lịch mang lại sinh kế cho cộng đồng

Bãi biển Vịnh Hòa (Đắk Lắk) mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, yên bình với bãi cát trắng mịn và hệ sinh thái san hô rực rỡ. Không ồn ào náo nhiệt, nơi đây đang dần trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những du khách yêu thích trải nghiệm và hòa mình vào thiên nhiên.

Nhận thấy tiềm năng to lớn này, nhiều hộ dân địa phương đã chủ động phát triển các dịch vụ lưu trú, trải nghiệm ven biển. Những ngư dân quanh năm gắn bó với sóng nước giờ đây kiêm thêm vai trò của những người làm du lịch mến khách.

Sự linh hoạt trong sinh kế này không chỉ giúp bà con có thêm nguồn thu nhập ổn định, giảm bớt sự phụ thuộc vào nghề nuôi trồng thủy sản vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ thiên tai, mà còn góp phần bảo vệ bền vững cảnh quan tự nhiên.