Điều gì khiến một ứng dụng số được lựa chọn?

Vừa xuống xe buýt, Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức định gọi nhờ bạn ra đón về trường. Nhưng tài khoản điện thoại đã hết tiền, gói dữ liệu di động cũng vừa hết dung lượng. Không có kết nối wifi, chiếc điện thoại thông minh bỗng trở nên bất tiện đúng lúc cần liên lạc. Nhớ tới ứng dụng Tammi đã cài đặt, Mạnh thử thực hiện cuộc gọi và nhanh chóng kết nối được với bạn.

Với Mạnh, đây là trải nghiệm đáng nhớ bởi ứng dụng đã giải quyết được một khó khăn rất cụ thể. Trong tình huống không thể gọi điện theo cách thông thường, Mạnh không phải mượn điện thoại người khác hay tìm nơi có wifi để liên lạc.

Điện thoại hết tiền, hết data, không có wifi, song Mạnh vẫn gọi được cho bạn qua ứng dụng Tammi.

Đây cũng là một trong những tiện ích đáng chú ý của nền tảng số do Viettel phát triển. Theo chính sách của nhà mạng, thuê bao Viettel đáp ứng điều kiện áp dụng được miễn cước dữ liệu di động đối với hoạt động liên lạc trên Tammi. Nhờ đó, người dùng có thêm phương thức duy trì kết nối khi tài khoản hết tiền hoặc không còn dung lượng trong gói data.

Với học sinh, sinh viên, những người thường xuyên sử dụng điện thoại để học tập, giao tiếp nhưng phải cân đối chi phí sinh hoạt, lợi ích này càng trở nên thiết thực.

Tuy nhiên, một ứng dụng muốn được sử dụng thường xuyên không thể chỉ giải quyết nhu cầu trong những tình huống bất chợt. Đối với sinh viên, công nghệ còn phải hỗ trợ những công việc diễn ra mỗi ngày.

Sinh viên Trần Nguyễn Yến Nhi cho biết, sau khi trải nghiệm Tammi, bạn ấn tượng với khả năng thực hiện cuộc gọi nhóm có nhiều người tham gia, đường truyền ổn định, giúp việc trao đổi thông tin thuận tiện. Đây là tiện ích phù hợp với những nhóm sinh viên thường xuyên phải thảo luận, chuẩn bị bài thuyết trình hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Các bạn sinh viên nếu dùng thuê bao Viettel có thể học nhóm online trên ứng dụng Tammi mà không mất phí dữ liệu, không cần wifi.

Không dừng lại ở liên lạc, ứng dụng còn tích hợp các công cụ chia sẻ tài liệu, lưu trữ đám mây và trợ lý trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu, tóm tắt thông tin. Khi những công việc học tập có thể được thực hiện trên cùng một nền tảng, sinh viên sẽ có thêm lựa chọn để tiết kiệm thời gian, chủ động phối hợp và khai thác kiến thức.

Song, trong môi trường đại học, điều người học cần không chỉ là công cụ trao đổi thông tin, mà còn là khả năng tiếp cận những nguồn thông tin chính xác, đáng tin cậy.

Mỗi ngày, sinh viên phải theo dõi nhiều nội dung liên quan đến lịch học, lịch thi, học bổng, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, thực tập và việc làm. Khi thông tin được chia sẻ qua nhiều nhóm, nhiều tài khoản mạng xã hội, việc tìm kiếm, đối chiếu và xác định nguồn tin chính thức đôi khi không dễ dàng.

Kênh Tammi OA Trường Đại học Hồng Đức đã được xác thực tích xanh và các nhóm cộng đồng của trường.

Việc Trường Đại học Hồng Đức ra mắt kênh Tammi OA chính thức hướng tới giải quyết nhu cầu này. Đây là kênh kết nối bổ sung giữa nhà trường với cán bộ, giảng viên và sinh viên, hỗ trợ truyền tải thông báo, chia sẻ thông tin và tiếp nhận phản hồi.

Sinh viên Hà Thị Mỹ Duyên cho rằng, việc nhà trường có một kênh thông tin riêng được xác minh chính danh, gắn dấu tích xanh giúp người học tin tưởng hơn khi tra cứu, hạn chế nguy cơ nhầm lẫn với những tài khoản không rõ nguồn gốc.

Sự tin tưởng ấy ngày càng có ý nghĩa khi những rủi ro trên môi trường mạng không chỉ đến từ thông tin sai lệch, mà còn từ các hình thức giả mạo, lừa đảo và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Đối với sinh viên, điện thoại thông minh không chỉ lưu giữ những cuộc trò chuyện với bạn bè, người thân, mà còn chứa thông tin cá nhân, tài liệu học tập và nhiều dữ liệu quan trọng khác. Vì vậy, bên cạnh sự thuận tiện, khả năng bảo vệ nội dung trao đổi và kiểm soát quyền riêng tư đang trở thành một tiêu chí cần thiết khi lựa chọn ứng dụng.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tìm hiểu các tính năng và cơ chế bảo mật thông tin khi sử dụng ứng dụng Tammi.

Theo thông tin Viettel công bố, Tammi áp dụng công nghệ mã hóa đầu cuối đối với các cuộc trò chuyện riêng tư, nhằm bảo vệ nội dung trao đổi giữa những người tham gia. Người dùng có thể thiết lập mã PIN để khóa hoặc ẩn cuộc trò chuyện, sử dụng tin nhắn tự hủy; quản trị viên nhóm có thêm công cụ kiểm soát thành viên và giới hạn quyền chia sẻ thông tin. Những cơ chế này giúp giảm nguy cơ truy cập trái phép hoặc phát tán dữ liệu ngoài phạm vi mong muốn.

Bên cạnh đó, Tammi được phát triển trên hạ tầng dữ liệu Viettel Cloud tại Việt Nam, kết hợp các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không có giải pháp công nghệ nào có thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro trên môi trường số. Người sử dụng vẫn cần chủ động bảo mật tài khoản, kiểm tra nguồn tin và thận trọng khi chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Khi những yêu cầu cơ bản về kết nối, học tập và an toàn thông tin được đáp ứng, sinh viên bắt đầu quan tâm đến khả năng ứng dụng có thể hỗ trợ mình nhiều hơn trong tương lai.

Sinh viên Mai Ngọc Hội kỳ vọng kênh Tammi OA của Trường Đại học Hồng Đức sẽ từng bước trở thành nơi chia sẻ những nguồn học liệu chính thống, để giảng viên cung cấp tài liệu chuyên môn, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức nhanh chóng, thuận tiện và chính xác hơn.

Mong muốn này cho thấy nhu cầu của người học không dừng lại ở việc tiếp nhận thông báo. Điều họ cần là một môi trường kết nối có nội dung hữu ích, có sự tham gia của giảng viên và phục vụ trực tiếp cho quá trình học tập.

Tuy nhiên, từ việc ra mắt một kênh thông tin đến hình thành thói quen sử dụng thường xuyên vẫn là cả một quá trình. Hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn ở chất lượng nội dung, cách tổ chức vận hành và mức độ tham gia của người sử dụng.

Thạc sĩ Trương Ngọc Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hồng Đức, cho biết, thời gian tới, Đoàn trường sẽ tăng cường giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tiếp cận nền tảng thông qua nhiều kênh thông tin, phát huy sự năng động, nhạy bén với công nghệ của tuổi trẻ. Đồng thời, đây cũng là công cụ để giảng viên và sinh viên tăng cường kết nối, trao đổi học thuật và triển khai những hoạt động chung.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hồng Đức tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, hướng dẫn sinh viên cài đặt ứng dụng và theo dõi thông tin trên Kênh Tammi OA của nhà trường.

Thực tế cho thấy, việc cài đặt một ứng dụng chỉ là bước khởi đầu. Để trở thành công cụ được sử dụng thường xuyên, nền tảng ấy phải tiếp tục đáp ứng những nhu cầu mới, có nội dung thiết thực và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

Sự thuận tiện có thể tạo nên trải nghiệm ban đầu, nhưng lợi ích thực tế và niềm tin vào khả năng bảo vệ thông tin mới là những yếu tố quyết định việc một nền tảng có thể đồng hành lâu dài cùng người sử dụng. Chính những trải nghiệm ấy sẽ quyết định một ứng dụng có thực sự cần thiết và được người dùng lựa chọn lâu dài hay không!