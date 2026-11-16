Chấn Nam: 25 năm và bản lĩnh 'vượt sóng' của nhà thầu nạo vét luồng hàng hải

Nâng tầm kinh nghiệm, chinh phục những dự án khó

Những ngày này, trên công trường duy tu luồng hàng hải kênh Hà Nam (Hải Phòng), đội phương tiện thi công của Công ty TNHH Xây dựng Chấn Nam vẫn bền bỉ rẽ sóng, hút lên từng mét khối bùn đất.

Giữa tuyến luồng huyết mạch tấp nập tàu thuyền qua lại, công việc của những người thợ nạo vét càng thêm phần khó khăn, đòi hỏi sự tập trung cao độ trong từng thao tác.

Dự án nạo vét luồng hàng hải kênh Hà Nam (TP Hải Phòng) là một trong những dự án trọng điểm, do Công ty Chấn Nam làm nhà thầu.

Cách đây hai năm, cũng trên tuyến luồng này, Chấn Nam đảm nhận thi công dự án nâng cấp luồng hàng hải kênh Hà Nam từ độ sâu -7,0 lm xuống -8,5m (so với số 0 hải đồ). Lần đầu tiên triển khai nạo vét trong điều kiện giao thông hàng hải vẫn vận hành bình thường, sức ép đè nặng lên từng ca kíp khi vừa phải giữ an toàn hàng hải tuyệt đối, vừa phải đáp ứng tiến độ khắt khe từ chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Công ty Chấn Nam nhớ lại, có những thời điểm trên luồng quy tụ hàng chục phương tiện lớn nhỏ cùng hoạt động. Công tác điều tiết giao thông, bố trí trạm chốt và phương án bảo đảm an toàn cho người lẫn thiết bị buộc phải vận hành bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định.

Do phải liên tục nhường đường cho tàu thuyền qua lại, mỗi ngày đơn vị chỉ tranh thủ thi công được vài giờ đồng hồ theo lịch điều tiết của cơ quan chức năng.

"Để bù đắp quỹ thời gian eo hẹp, toàn đội phải huy động tối đa thiết bị và tổ chức thi công một cách khoa học nhất. Nhờ vậy, công trình đã hoàn thành chỉ trong 60 ngày, kịp cán đích ngay sát Tết mà vẫn giữ vững an toàn tuyệt đối", ông Quý chia sẻ.

Thế nhưng, bài toán giao thông mới chỉ là một phần của thử thách. Sự khốc liệt của nghề nạo vét còn nằm ở những tầng địa chất phức tạp và cuộc đối đầu trực diện với thiên nhiên. Dự án tại cảng Chân Mây (Huế) năm 2023 chính là một phép thử như thế.

Tại vùng biển miền Trung, sóng to gió lớn thường trực, trong khi yêu cầu kỹ thuật buộc nhà thầu phải nạo vét ở độ sâu từ 20-25m xuyên qua lớp địa chất phức tạp. Để chinh phục tầng địa chất cứng ở độ sâu lớn, công trình đòi hỏi những thiết bị chuyên dụng hạng nặng với dung tích gầu vượt trội.

Chưa dừng lại ở đó, đội ngũ thi công còn phải chạy đua với thời gian bởi chỉ cần chậm một nhịp để bước sang mùa mưa bão, mọi công sức có thể đổ sông đổ bể vì bùn cát bồi lấp trở lại. Bằng kinh nghiệm dày dạn, Chấn Nam đã áp dụng phương pháp thi công cuốn chiếu, giúp dự án về đích vượt tiến độ hẳn một tháng trước khi bão gió cuối năm ập đến.

Chấn Nam tự hào xây dựng được một đội ngũ kỹ sư, nhân viên nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng chinh phục các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao.

Dấu ấn một chặng đường vươn xa

Trong lĩnh vực nạo vét, có một nguyên lý đúc kết từ kinh nghiệm xương máu của những người trong cuộc: "Địa chất nào, phương tiện nấy". Chỉ cần một quyết định chọn sai thiết bị, nhà thầu có thể phải trả giá rất đắt.

Thấu hiểu điều đó từ thực tiễn công trường, Chấn Nam luôn chú trọng đầu tư bài bản để đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe. Đến nay, doanh nghiệp đã trang bị được hệ thống thiết bị đồng bộ và hiện đại gồm 3 tàu hút bụng (công suất hút 5.400m3/h), 2 tàu xén thổi (công suất 4.000m3/h và 5.000m3/h), 4 xáng cạp gầu dây (dung tích gầu 5m3 và 12m3), 4 tàu xả đáy từ 650 m3 đến 900m3/h, hệ thống ô tô và máy đào bánh xích đồng bộ.

Không dừng lại ở đó, công ty đang tiếp tục triển khai đóng mới 8 tàu xả đáy và 1 tàu xén thổi công suất lớn 4.000 CV, dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm 2026.

Doanh nghiệp cũng luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị và điều hành thi công chuyên nghiệp, xây dựng sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các khối, từ kỹ thuật, điều hành sản xuất, tới quản lý phương tiện và hậu cần.

Đến nay, Công ty Chấn Nam đã trang bị được hệ thống thiết bị đồng bộ và hiện đại.

Trải qua một phần tư thế kỷ hình thành và phát triển (2001-2026), từ những bước đi đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, Chấn Nam giờ đây đã dần xây dựng thương hiệu và vị trí của mình trên bản đồ nhà thầu hạ tầng hàng hải Việt Nam.

Dấu ấn đó hiện hữu qua hàng loạt dự án lớn như: nạo vét khu nước trước bến và vũng quay tàu Cảng Nam Hải Đình Vũ; nạo vét Cảng Xanh VIP Đình Vũ; nạo vét và thay nền đê chắn sóng Cảng Chân Mây (Giai đoạn 2); nạo vét nâng cấp luồng hàng hải Kênh Hà Nam; dự án xây dựng Cảng Nam Đình Vũ (Giai đoạn 3) hay dự án san lấp Doji - Hoa Động…

Trong hành trình 25 năm đó, phương châm "Xây vững niềm tin - Dựng uy tín vàng" đã trở thành giá trị bền vững hun đúc nên tên tuổi Chấn Nam. Đó là bản lĩnh của những con người dám dấn thân vào những công trình khó nhất, âm thầm khơi thông để những tuyến luồng huyết mạch giao thông hàng hải của đất nước.