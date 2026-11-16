Những công nghệ nổi bật tại chuỗi sự kiện đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng

Ngày 16/11, tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Bộ Xây dựng tổ chức Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Tại sự kiện, nhiều doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ đang được nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn, từ thi công công trình ngầm, kiểm định, quan trắc hạ tầng giao thông đến sản xuất vật liệu xây dựng tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành.

Viglacera đổi mới công nghệ vật liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số

Tại gian trưng bày của Tổng công ty Viglacera - CTCP, các sản phẩm vật liệu xây dựng ứng dụng công nghệ hiện đại, giải pháp số hóa thông tin sản phẩm và mô hình quản lý thông minh thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Ông Phạm Hiền Nhân, Giám đốc R&D và kiểm soát chất lượng, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn cho biết, doanh nghiệp đang sở hữu và ứng dụng một số công nghệ sản xuất vật liệu tiên tiến, trong đó nổi bật là sản phẩm đá nung kết Vasta Stone.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền Sacmi Continua, ứng dụng công nghệ tạo vân xuyên sâu vào phần xương vật liệu, mang lại hiệu ứng thẩm mỹ tương tự đá tự nhiên, đồng thời có khả năng chống tác động của tia UV.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tham quan gian hàng Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Một điểm đáng chú ý khác là giải pháp số hóa thông tin sản phẩm, cho phép kiến trúc sư, đơn vị thiết kế và khách hàng truy cập nhanh dữ liệu kỹ thuật thông qua thiết bị di động.

"Chỉ cần đặt điện thoại lên mẫu thiết kế, người dùng có thể tra cứu và lưu trữ toàn bộ thông tin sản phẩm trong khoảng 30 giây. Đây là điều mà giới kiến trúc sư rất cần, bởi các thông tin về thiết kế, đặc tính và dữ liệu sản phẩm có thể được tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện ngay trên thiết bị cá nhân", ông Nhân chia sẻ.

Viglacera còn giới thiệu công nghệ bề mặt E-Textur, cho phép tái tạo kết cấu bề mặt vật liệu bằng kỹ thuật số.

Khác với phương pháp in họa tiết thông thường, công nghệ này tạo ra các chi tiết nổi, lõm trên bề mặt, mang lại cảm giác chân thực khi tiếp xúc, tương tự bề mặt gỗ tự nhiên.

Theo ông Nhân, việc ứng dụng những công nghệ sản xuất tiên tiến giúp doanh nghiệp phát triển các dòng vật liệu có chất lượng, tính thẩm mỹ cao, từng bước thay thế sản phẩm nhập khẩu.

Các sản phẩm của Viglacera hiện được sử dụng tại nhiều dự án của những tập đoàn bất động sản lớn như Vingroup, Masterise Homes, Đất Xanh Group, Sun Group và xuất khẩu sang khoảng 40 quốc gia trên thế giới.

Không chỉ tập trung đổi mới công nghệ sản xuất, Viglacera còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành khu công nghiệp thông qua việc triển khai trung tâm điều hành thông minh.

Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào quy trình tổ chức bốc thăm lựa chọn căn hộ, hướng tới tăng tính công khai, minh bạch và thuận tiện cho người dân.

Đặc biệt, việc kết hợp công nghệ xây dựng, thiết kế điển hình và chủ động nguồn vật liệu đã góp phần giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí đầu tư, phát triển các dự án nhà ở xã hội với mức giá phù hợp.

Ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP dẫn chứng, tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung - Đông Anh (Hà Nội), mức giá bán 18,4 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và kinh phí bảo trì, được thực hiện nhờ lợi thế về thiết kế, tổ chức thi công và hệ sinh thái vật liệu xây dựng của doanh nghiệp.

"Để có được mức giá này, Viglacera đã áp dụng thiết kế điển hình, tổ chức xây dựng chuyên nghiệp và chủ động cung ứng các dòng vật liệu xây dựng cơ bản. Không chỉ vậy, doanh nghiệp còn đưa những sản phẩm vật liệu xanh, thân thiện với môi trường vào dự án. Đây là những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng công trình và phát triển nhà ở xã hội với mức giá phù hợp", ông Luyện chia sẻ.

Theo đại diện Viglacera, từ số hóa quản lý, vận hành khu công nghiệp, minh bạch hóa quy trình phát triển nhà ở xã hội đến ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất vật liệu xây dựng, doanh nghiệp đang từng bước đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực nâng cao hiệu quả hoạt động.

CONINCO ứng dụng công nghệ số, cảnh báo sớm rủi ro công trình

Không chỉ trong sản xuất vật liệu xây dựng, chuyển đổi số còn được các doanh nghiệp tư vấn, kiểm định ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát an toàn công trình.

Trao đổi với Báo Xây dựng tại gian hàng, ông Nguyễn Đăng Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO cho biết, doanh nghiệp đang hợp tác với Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội để xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm chuyển đổi số gồm hai hợp phần chính là quản trị doanh nghiệp và quản lý dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh tham quan gian hàng của CONINCO.

Các phần mềm đang được ứng dụng trong hoạt động quản lý, cập nhật thông tin dự án, hướng tới nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị.

Đáng chú ý, CONINCO đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn Rockfield của Australia trong lĩnh vực kiểm định, quan trắc và giám sát công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như đường cao tốc, cầu, hầm.

Giải pháp này cho phép thu thập, tập trung dữ liệu quan trắc để phân tích, xử lý và cảnh báo sớm những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình, nhất là các tác động từ thiên tai, lũ lụt.

"Các dữ liệu quan trắc sẽ được tập trung về CONINCO để phân tích, xử lý, phục vụ công tác giám sát và cảnh báo sớm rủi ro đối với công trình xây dựng. Trong tương lai, hệ thống dữ liệu này có thể được chia sẻ với Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương, hỗ trợ công tác quản lý, theo dõi hiện trạng công trình và đưa ra những giải pháp ứng phó kịp thời trước các nguy cơ do thiên tai, lũ lụt gây ra", ông Quang cho biết.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Tổng giám đốc CONINCO chia sẻ các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ quan trắc, giám sát và cảnh báo sớm rủi ro công trình xây dựng.

Bên cạnh công nghệ quan trắc, CONINCO tiếp tục ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong các hoạt động quy hoạch, thiết kế, giám sát và quản lý dự án.

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, để các giải pháp công nghệ mới được triển khai hiệu quả, doanh nghiệp mong muốn tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý Nhà nước, đồng thời có sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách.

"Chúng tôi mong muốn Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hành lang pháp lý phù hợp với sự phát triển của công nghệ. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài, viện nghiên cứu, trường đại học, đẩy nhanh việc nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn", ông Quang nhấn mạnh.

FECON hướng tới làm chủ công nghệ thi công ngầm

Cùng với các giải pháp quản lý và giám sát công trình, công nghệ thi công ngầm cũng là một trong những lĩnh vực được doanh nghiệp giới thiệu tại sự kiện, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng và khai thác không gian ngầm tại các đô thị lớn.

Đại diện FECON giới thiệu những công nghệ tiên tiến trong thi công công trình ngầm đến khách tham quan tại sự kiện.

Trao đổi với Báo Xây dựng, ông Đỗ Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FECON cho biết, doanh nghiệp mang đến sự kiện những mô hình, sản phẩm công nghệ tiêu biểu trong lĩnh vực thi công ngầm, đồng thời giới thiệu các giải pháp kỹ thuật đang được nghiên cứu, ứng dụng.

Theo ông Cường, FECON xác định việc tiếp nhận, làm chủ và từng bước nội địa hóa công nghệ là hướng đi quan trọng nhằm giảm giá thành, tiết kiệm chi phí xây dựng và nâng cao hiệu quả thi công.

Hiện doanh nghiệp đã ứng dụng một số công nghệ xử lý nền tiên tiến được chuyển giao từ Nhật Bản, đồng thời triển khai các giải pháp công nghệ mới trong thi công công trình ngầm.

Đặc biệt, FECON đã tham gia vận hành thiết bị khoan đào ngầm tại các dự án đường sắt đô thị lớn, trong đó có tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên tại TP.HCM và tuyến Metro số 3 tại Hà Nội.

"Công nghệ khoan đào ngầm đã được nhiều quốc gia trên thế giới phát triển và ứng dụng rộng rãi. Trong thời gian tới, khi Việt Nam đẩy mạnh quy hoạch, phát triển không gian ngầm tại các đô thị lớn, việc làm chủ công nghệ thi công ngầm sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. FECON mong muốn đóng góp năng lực kỹ thuật, kết hợp chuyển đổi số với các công nghệ mới về vật liệu, kết cấu và giải pháp thi công để phục vụ phát triển hạ tầng ngầm", ông Cường chia sẻ.

Thông qua sự kiện, FECON kỳ vọng mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, hướng tới tối ưu hóa toàn bộ quá trình từ thiết kế, lựa chọn vật liệu, giải pháp kỹ thuật đến quản lý thi công, từng bước tiếp cận những thành tựu của công nghệ xây dựng thông minh.

Kim Thoa