Rời Google, Meta, nhà sáng lập người Việt phát triển startup an ninh mạng

Tiến sĩ Vương Bá Quý là chuyên gia công nghệ và doanh nhân trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo mật thông tin. Từng đoạt cúp vàng Trí tuệ Việt Nam năm 2006, ông nhận bằng Cử nhân tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và hoàn thành xuất sắc chương trình Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Wisconsin–Madison (Mỹ) với điểm số tuyệt đối.

Trước khi sáng lập các công ty khởi nghiệp AI như Innosearch AI và Cyfendo, ông có hơn một thập kỷ đảm nhiệm các vị trí quản lý kỹ thuật và nghiên cứu học máy cấp cao tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Meta và Walmart.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Vương Bá Quý về quyết định rời những tập đoàn công nghệ hàng đầu để khởi nghiệp, cách Cyfendo ứng dụng AI trong phát hiện và xử lý lỗ hổng bảo mật, cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra với một startup công nghệ do người Việt sáng lập khi bước ra thị trường quốc tế.

KHI AI TẠO RA “HÀNG NGHÌN DÒNG MÃ” TRONG VÀI PHÚT

Thưa ông, trước khi sáng lập Cyfendo, ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý trong lĩnh vực AI và an ninh mạng tại những tập đoàn công nghệ lớn như Google và Meta. Điều gì đã thúc đẩy ông rời môi trường làm việc tại các tập đoàn này để khởi nghiệp, xây dựng một công ty công nghệ của riêng mình tại Silicon Valley?

Có hai lý do chính thúc đẩy tôi đưa ra quyết định này.

Thứ nhất, dù từng làm việc tại những tập đoàn công nghệ lớn với môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và chế độ đãi ngộ tốt, tôi vẫn luôn ấp ủ mong muốn xây dựng một công ty và sản phẩm của riêng mình. Tôi muốn tạo ra những sản phẩm mang lại giá trị thiết thực cho người dùng, đồng thời có thể đóng góp điều gì đó cho cộng đồng, trong đó có Việt Nam.

Thứ hai, sự phát triển nhanh chóng của AI trong những năm gần đây đang mở ra nhiều cơ hội mới. Những bài toán trước đây rất khó giải quyết, thậm chí không thể thực hiện, nay có thể được xử lý đơn giản và hiệu quả hơn nhờ AI. Công nghệ này cũng tạo điều kiện hình thành những sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh mới.

TS. Vương Bá Quý là chuyên gia công nghệ và doanh nhân trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo mật thông tin.

Trong đó, tôi nhận thấy việc ứng dụng AI vào bảo mật và an ninh mạng là một hướng đi nhiều tiềm năng. AI có thể giúp giải quyết những bài toán phức tạp mà các phương pháp truyền thống còn gặp nhiều hạn chế. Vì vậy, tôi quyết định hiện thực hóa mong muốn khởi nghiệp của mình bằng việc thành lập một công ty tập trung vào ứng dụng AI trong lĩnh vực an ninh mạng.

Thực tế, ý tưởng xây dựng công ty riêng đã được tôi ấp ủ từ lâu, nhưng đến năm 2026, tôi mới chính thức đưa ra quyết định khởi nghiệp.

AI tạo sinh đang giúp doanh nghiệp phát triển ứng dụng với tốc độ chưa từng có. Tuy nhiên, tốc độ này cũng đặt ra những thách thức mới về an ninh mạng. Theo ông, mức độ rủi ro bảo mật trong các mã nguồn do AI tạo ra hiện nay đáng lo ngại đến đâu?

Tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động. Lượng mã nguồn do AI tạo ra đang tăng rất nhanh, vượt xa tốc độ viết mã của các lập trình viên trước đây. Chẳng hạn, theo những số liệu được công bố, tại Anthropic, khoảng 90% mã nguồn được viết bởi AI, trong khi tỷ lệ này tại Google là khoảng 75%. Trong thực tế phát triển phần mềm, chỉ trong vài phút, AI có thể tạo ra hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn nghìn dòng lệnh để xây dựng một tính năng mới.

Các mô hình AI hiện nay chủ yếu được tối ưu để đáp ứng yêu cầu về chức năng của phần mềm, trong khi yếu tố bảo mật chưa được chú trọng tương xứng. Theo một thống kê của Veracode, khoảng 45% các tác vụ tạo mã bằng AI có chứa lỗi bảo mật.

Lượng mã nguồn do AI tạo ra đang tăng rất nhanh, vượt xa tốc độ viết mã của các lập trình viên trước đây. Chỉ trong vài phút, AI có thể tạo ra hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn nghìn dòng lệnh để xây dựng một tính năng mới. Tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động.

Tiến sĩ Bryan Vuong (Vương Bá Quý) Nhà sáng lập kiêm CEO Cyfendo

Bên cạnh đó, tin tặc cũng bắt đầu ứng dụng AI để thực hiện các cuộc tấn công vào hệ thống. Tôi cho rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu của xu hướng này và những rủi ro sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.

Trên thị trường hiện nay đã có nhiều giải pháp kiểm tra, phát hiện lỗ hổng bảo mật trong mã nguồn. Vậy Cyfendo lựa chọn hướng tiếp cận nào để tạo sự khác biệt so với các công cụ truyền thống?

Việc phát hiện lỗ hổng bảo mật trong mã nguồn không phải là lĩnh vực mới. Nhiều công ty, kể cả những tập đoàn công nghệ lớn, đã phát triển các giải pháp cho bài toán này. Tuy nhiên, phần lớn công cụ truyền thống vẫn sử dụng phương pháp dựa trên các quy tắc được thiết lập sẵn (rule-based) để xác định những đoạn mã có khả năng chứa lỗi.

Hạn chế của phương pháp này là thường tạo ra nhiều cảnh báo giả, khiến hiệu quả kiểm tra chưa cao.

Với Cyfendo, chúng tôi ứng dụng các mô hình AI tiên tiến để thực hiện ba công đoạn: tìm kiếm, xác nhận lỗ hổng và tạo bản vá. Điểm khác biệt đầu tiên là khả năng kiểm chứng những lỗ hổng được phát hiện.

Cụ thể, hệ thống đưa đoạn mã nghi ngờ có lỗi vào một môi trường sandbox, sau đó mô phỏng quy trình tấn công của tin tặc để kiểm tra xem lỗ hổng đó có thực sự cho phép xâm nhập hệ thống hay không. Chỉ khi kiểm chứng được khả năng khai thác, hệ thống mới xác định đó là lỗ hổng thực sự có nguy cơ ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Điểm khác biệt thứ hai là khả năng tự động tạo bản vá để khắc phục lỗi. Bản vá không chỉ cần xử lý được lỗ hổng bảo mật mà còn phải bảo đảm các chức năng khác của phần mềm vẫn hoạt động bình thường, tránh phát sinh những vấn đề mới sau khi sửa lỗi.

Việc vừa phát hiện, vừa kiểm chứng và tạo bản vá cho lỗ hổng bảo mật đòi hỏi độ chính xác cao. Cyfendo hiện đạt được những kết quả cụ thể nào trong các bài kiểm thử?

Trong lĩnh vực này có hai chỉ số quan trọng thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của một sản phẩm. Thứ nhất là khả năng phát hiện lỗ hổng thực sự trong tổng số lỗ hổng cần tìm. Chỉ số này của Cyfendo đạt khoảng 94%.

Thứ hai là độ chính xác của các cảnh báo, tức trong số những lỗ hổng mà hệ thống phát hiện, có bao nhiêu trường hợp thực sự là lỗi bảo mật. Chỉ số này của chúng tôi đạt khoảng 96%.

Lễ ký MOU giữa Cyfendo và InsurTech về việc ứng dụng Cyfendo trong Cyber Insurance. Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu ở TP.HCM, tháng 10/2026

Trên thị trường hiện nay, có những sản phẩm phát hiện được nhiều lỗi nhưng chấp nhận tỷ lệ cảnh báo giả cao. Ngược lại, một số công cụ có độ chính xác tốt nhưng lại bỏ sót nhiều lỗ hổng. Mục tiêu của Cyfendo là đồng thời đạt hiệu quả cao ở cả hai chỉ số: không bỏ sót lỗ hổng và hạn chế tối đa cảnh báo giả.

Các kết quả này được chúng tôi tự đánh giá dựa trên bộ tiêu chuẩn OWASP Benchmark của OWASP, một tổ chức uy tín trong lĩnh vực an ninh ứng dụng.

Mã nguồn là tài sản quan trọng và chứa nhiều thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp. Khi kết nối kho mã nguồn với nền tảng Cyfendo, khách hàng được bảo đảm quyền riêng tư và an toàn dữ liệu như thế nào?

Đây là một nhu cầu rất thực tế của khách hàng. Với giải pháp của chúng tôi, khách hàng có thể chạy hệ thống trực tiếp trên máy chủ của Cyfendo. Trong trường hợp này, mã nguồn được mã hóa trong quá trình truyền tải và lưu trữ trên máy chủ. Ngay cả nhân viên nội bộ của công ty cũng không được phép truy cập mã nguồn của khách hàng. Toàn bộ dữ liệu mã nguồn được tự động xóa khỏi hệ thống sau 15 ngày.

Với những khách hàng không muốn chia sẻ mã nguồn, chúng tôi cung cấp chế độ Private Scan. Theo đó, khách hàng có thể sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn của chính mình và thực hiện toàn bộ quy trình kiểm tra trên hệ thống máy chủ của họ. Dữ liệu không được chia sẻ với Cyfendo, kể cả thông tin về mã nguồn hay những lỗ hổng được phát hiện.

THÁCH THỨC CỦA CÁC SME TRONG BÀI TOÁN BẢO MẬT

Cyfendo hiện ưu tiên phát triển những thị trường nào?

Là một công ty được thành lập tại Mỹ, thị trường đầu tiên mà chúng tôi hướng đến là Mỹ. Tuy nhiên, Cyfendo cũng đang từng bước mở rộng sang các thị trường khác. Hiện công ty đã có pháp nhân và đại diện tại Việt Nam, đồng thời có khách hàng trong nước. Chúng tôi cũng đang làm việc với một số đối tác để đưa sản phẩm đến thị trường Nhật Bản và Singapore.

Vì sao doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là một trong những nhóm khách hàng trọng tâm của Cyfendo? Theo ông, các doanh nghiệp này thường đối mặt với những khó khăn gì khi triển khai các giải pháp bảo mật?

Đối tượng khách hàng trọng tâm của Cyfendo, không chỉ tại Việt Nam mà cả các thị trường khác, là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Có ba khó khăn chính mà các doanh nghiệp này thường gặp phải.

Thứ nhất là hạn chế về ngân sách.

Thứ hai là thiếu nhân lực chuyên trách. Đây là hai rào cản khá phổ biến, bởi không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ nguồn lực để đầu tư cho các giải pháp bảo mật hoặc xây dựng đội ngũ kỹ sư chuyên sâu về lĩnh vực này.

Thứ ba, và cũng là một vấn đề rất quan trọng, là thiếu kiến thức chuyên sâu về bảo mật. Qua trao đổi với nhiều khách hàng, tôi nhận thấy phần lớn đều hiểu bảo mật là vấn đề cần thiết và có mong muốn đầu tư, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhóm Cyfendo và một số khách mời ở hội nghị NTU Summit vào tháng 10/2026 ở Silicon Valley

An ninh mạng là lĩnh vực rộng, phức tạp, với nhiều loại sản phẩm và giải pháp phục vụ những mục đích khác nhau. Việc lựa chọn công cụ nào, triển khai như thế nào để phù hợp với nhu cầu thực tế cũng là bài toán không đơn giản đối với SME.

Cyfendo là startup có xuất phát điểm tại Silicon Valley, do người Việt sáng lập và hướng tới thị trường toàn cầu. Những yếu tố này mang lại lợi thế như thế nào trong quá trình tiếp cận khách hàng quốc tế? Bên cạnh đó, công ty đang đối mặt với những thách thức nào khi đưa sản phẩm ra thị trường?

Một trong những thuận lợi của chúng tôi là công ty được thành lập tại Mỹ, đồng thời tôi từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn tại những tập đoàn công nghệ lớn như Google và Meta.

Khi tiếp xúc với khách hàng tại Mỹ cũng như các thị trường khác, yếu tố tạo dựng niềm tin có ý nghĩa rất quan trọng. Khi khách hàng tin tưởng vào năng lực của đội ngũ sáng lập và công ty, họ sẽ cởi mở hơn trong việc tìm hiểu, hợp tác và sử dụng sản phẩm.

Vì vậy, việc có xuất phát điểm tại Silicon Valley cùng kinh nghiệm của người sáng lập giúp Cyfendo thuận lợi hơn trong những bước đầu tiếp cận và tạo dựng sự tin tưởng với khách hàng.

Tuy vậy, Cyfendo vẫn còn là một công ty mới, chưa có thương hiệu đủ rộng để đông đảo khách hàng biết đến. Khi chưa hiểu rõ về công ty và sản phẩm, khách hàng thường cần thêm thời gian để tìm hiểu, đánh giá. Vì vậy, việc thuyết phục khách hàng lựa chọn một sản phẩm mới là bài toán không dễ dàng.

Khó khăn thứ hai liên quan đến nguồn nhân lực. Với quy mô còn nhỏ của một startup, việc tiếp cận và hỗ trợ đồng thời số lượng lớn khách hàng là một thách thức. Chúng tôi cần có đủ nhân sự để vừa phát triển thị trường, vừa bảo đảm chất lượng hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Để từng bước vượt qua những thách thức về thương hiệu và nguồn lực, Cyfendo đang triển khai những chiến lược nào nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trong thời gian tới?

Đây không phải là những bài toán có thể giải quyết ngay lập tức mà cần quá trình nỗ lực lâu dài.

Hiện nay, Cyfendo đang tập trung tăng cường nhận diện thương hiệu thông qua việc tham gia các sự kiện, hội thảo và các buổi thảo luận chuyên đề về an ninh mạng, AI. Bên cạnh đó, công ty cũng đồng hành và tài trợ cho nhiều chương trình khác nhau nhằm đưa tên tuổi và sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Một hướng đi quan trọng khác là phát triển thông qua mạng lưới đối tác. Thay vì chỉ trực tiếp tiếp cận từng khách hàng, đòi hỏi nhiều nhân lực và chi phí đầu tư, chúng tôi hợp tác với các đối tác tại nhiều thị trường, tận dụng mạng lưới và tệp khách hàng sẵn có của họ để mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm.

DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ VIỆT: CHUẨN HÓA ĐỂ VƯƠN RA QUỐC TẾ

Ông đánh giá thế nào về sự chuyển biến của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt về năng lực và tư duy phát triển thị trường?

Tôi cho rằng các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam có rất nhiều tiềm năng. Trong vài năm trở lại đây, tôi nhận thấy sự thay đổi khá rõ trong cách các doanh nghiệp hoạt động. Họ ngày càng chú trọng đầu tư bài bản, xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp và hướng đến những thị trường lớn hơn, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ lẻ như trước đây.

Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy năng lực và tư duy phát triển của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang có sự chuyển biến đáng kể.

Tuy vậy, để hoạt động tại thị trường nước ngoài, trước hết doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu rất cao về tính chuyên nghiệp và khả năng tạo dựng niềm tin với đối tác, khách hàng. Ở những thị trường này, việc quen biết hay có mối quan hệ cá nhân không phải là yếu tố quyết định để doanh nghiệp có được hợp đồng. Điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng sản phẩm và giá trị thực tế mà sản phẩm mang lại cho khách hàng.

Ngoài chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý những yếu tố nào khi tiếp cận các thị trường quốc tế có đặc điểm và văn hóa kinh doanh khác nhau?

Một yếu tố quan trọng khác là doanh nghiệp phải hiểu rõ đặc thù của từng thị trường, từ văn hóa, con người đến cách thức làm việc và xây dựng quan hệ với khách hàng.

Chẳng hạn, tại thị trường Mỹ, chất lượng sản phẩm và việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định là những yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, bên cạnh chất lượng, doanh nghiệp cần hiểu sâu hơn về văn hóa kinh doanh, cách làm việc với khách hàng và phương thức xây dựng niềm tin. Mỗi thị trường có những đặc điểm riêng, vì vậy doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ trước khi quyết định thâm nhập và triển khai hoạt động kinh doanh.

Việt Nam có nguồn nhân lực công nghệ được đánh giá tốt về năng lực kỹ thuật. Cyfendo có kế hoạch như thế nào trong việc hợp tác với các trường đại học để phát triển nguồn nhân lực AI và an ninh mạng tại Việt Nam?

Hiện nay, chúng tôi đang trao đổi với một số trường đại học về khả năng hợp tác, trong đó có Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tại TP.HCM. Tuy nhiên, các kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn ban đầu.

Định hướng thứ nhất là phối hợp với các trường đại học để đưa kiến thức về AI và an ninh mạng đến gần hơn với sinh viên, đặc biệt là những sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp.

Thứ hai, chúng tôi muốn xây dựng các chương trình thực hành để sinh viên có cơ hội áp dụng kiến thức vào những bài toán thực tế. Chẳng hạn, công ty có thể tổ chức các chương trình bootcamp, trong đó sinh viên tham gia giải quyết một dự án cụ thể, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn thay vì chỉ học kiến thức lý thuyết.

Ngoài ra, Cyfendo cũng sẽ phối hợp với các trường để tìm kiếm những sinh viên có năng lực tốt, có niềm đam mê với công nghệ, AI và an ninh mạng, tạo cơ hội để các bạn tham gia làm việc trực tiếp tại công ty.

Khi tiếp xúc với khách hàng tại Mỹ cũng như các thị trường khác, yếu tố tạo dựng niềm tin có ý nghĩa rất quan trọng. Khi khách hàng tin tưởng vào năng lực của đội ngũ sáng lập và công ty, họ sẽ cởi mở hơn trong việc tìm hiểu, hợp tác và sử dụng sản phẩm.

Tiến sĩ Bryan Vuong (Vương Bá Quý) Nhà sáng lập kiêm CEO Cyfendo