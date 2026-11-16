Máy bay không người lái chở hàng lớn nhất thế giới W5000, đã cất cánh lần đầu tiên

Công ty Air White Whale của Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay không người lái chở hàng cỡ lớn W5000.

Thông tin này được chính quyền Trường Châu đưa tin thông qua hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã. Theo nhà phát triển, W5000 là máy bay vận tải không người lái lớn nhất thế giới về tải trọng tối đa.

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 14/11 tại sân bay Otog-Qianqi thuộc Khu tự trị Nội Mông. Chiếc máy bay chạy đà khoảng 600 mét, sau đó cất cánh khỏi đường băng và đạt độ cao 1.000 mét so với sân bay.

Trong chuyến bay kéo dài 30 phút, chiếc W5000 đã thực hiện các bước leo lên, bay ngang, bốn lần quay đầu hình chữ U, hạ độ cao và hạ cánh. Trong quá trình leo lên, tốc độ đo được khoảng 220 km/h và tốc độ thẳng đứng là 5 m/s.

Mục tiêu chính của cuộc thử nghiệm là để kiểm chứng tính ổn định của hệ thống điều khiển máy bay, hoạt động của động cơ, hệ thống điện tử hàng không, hệ thống điều khiển tự động và hệ thống điều khiển mặt đất.

Tất cả các giai đoạn theo kế hoạch của chuyến bay thử nghiệm đều đã được hoàn thành đầy đủ và rất thành công, mở ra triển vọng tốt cho những bài kiểm tra kế tiếp.

Cần nhắc lại, W5000 là một loại máy bay không người lái cỡ lớn được Công ty Air White Whale phát triển để vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Trọng lượng cất cánh tối đa của chiếc UAV vận tải này là 10,8 tấn, trong đó tối đa 5 tấn có thể được sử dụng cho tải trọng. Nhà sản xuất tuyên bố tầm bay lớn nhất đạt 2.600 km.

Chiếc máy bay không người lái này dài 22,89 mét và có sải cánh rộng 22,7 mét. Thể tích khoang chứa hàng vượt quá 65 mét khối, cho phép vận chuyển các container và pallet hàng không tiêu chuẩn.

UAV vận tải W5000 được trang bị hai động cơ turbine cánh quạt do Trung Quốc sản xuất. Thân máy bay sử dụng vật liệu composite sợi carbon để giảm trọng lượng.

Máy bay không người lái này sử dụng hệ thống điều khiển bay tự động, với sự kiểm soát từ mặt đất của người vận hành. Nó dự kiến ​​sẽ được triển khai tại các sân bay dân dụng và hàng không tổng hợp.

Theo ông Hu Zhendong, người sáng lập kiêm CEO của Air White Whale, do không cần phi công và các thiết bị liên quan, chi phí vận chuyển 1 tấn hàng hóa trên mỗi km có thể thấp hơn tới 60% so với máy bay chở hàng có người lái truyền thống cùng loại.

Nguyên mẫu W5000 kích thước thật đầu tiên mang tên Longcheng-1, đã được hoàn thành vào tháng 10/2024 tại nhà máy Changzhou. Trước chuyến bay đầu tiên, máy bay đã trải qua một loạt các thử nghiệm trên mặt đất về cấu trúc, hệ thống điều khiển và thiết bị trên khoang.

Hiện tại, công ty thông báo đã có 835 đơn đặt trước cho chiếc W5000, dự kiến ​​hoạt động thương mại sẽ bắt đầu từ cuối năm 2027, sau khi hoàn tất các toàn bộ các bài thử nghiệm và được cấp những loại giấy chứng nhận an toàn hàng không cần thiết.

Trước đó, báo chí đã đưa tin về các cuộc thử nghiệm đối với một loại máy bay không người lái chở hàng khác của Trung Quốc - FP-985 Taurus, được phát triển dựa trên chiếc An-2. Phương tiện này có khả năng mang tải trọng 2 tấn và bay được quãng đường hơn 1.100 km.