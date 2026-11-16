Đăng ký hiến tạng trên iPhone hoạt động ra sao: Chỉ dành cho người dùng tại Mỹ từ iOS 10

Tính năng đăng ký hiến tạng trên iPhone không phải là công nghệ mới. Apple đã giới thiệu chức năng này từ tháng 7/2016, cho phép người dùng tại Mỹ đăng ký nguyện vọng hiến tạng, mô và giác mạc trực tiếp trong ứng dụng Sức khỏe (Health).

Ảnh minh hoạ.

Chức năng được tích hợp từ phiên bản iOS 10, là kết quả hợp tác giữa Apple và Donate Life America, một tổ chức phi lợi nhuận vận động hiến tặng nội tạng tại Mỹ.

Dữ liệu đi đâu sau khi người dùng đăng ký?

Theo trang hỗ trợ chính thức của Apple được bài báo gốc dẫn lại, chức năng đăng ký hiến tạng chỉ dành cho người dùng tại Mỹ. Sau khi hoàn tất các bước trong ứng dụng, thông tin được chuyển trực tiếp đến National Donate Life Registry, hệ thống đăng ký hiến tặng quốc gia do Donate Life America quản lý.

Nhờ tích hợp vào ứng dụng có sẵn trên iPhone, người dùng tại Mỹ không cần truy cập một trang web riêng để làm thủ tục. Họ cũng có thể tìm hiểu về hiến tặng tạng, mô và giác mạc trước khi quyết định đăng ký.

Vì sao Apple đưa tính năng này lên điện thoại từ năm 2016?

Khi ra mắt chức năng, Apple và Donate Life America kỳ vọng việc đơn giản hóa quy trình sẽ khuyến khích nhiều người tham gia hiến tạng hơn.

Theo số liệu Donate Life America công bố vào thời điểm đó, hơn 120.000 người Mỹ đang chờ ghép tạng. Trung bình cứ 10 phút lại có thêm một người được đưa vào danh sách chờ, trong khi mỗi giờ có một người tử vong do không được ghép tạng kịp thời.

Trong bối cảnh nhu cầu ghép tạng vượt quá nguồn hiến tặng, việc cho phép đăng ký ngay trên điện thoại được xem là giải pháp giúp người dùng tiếp cận quy trình thuận tiện hơn.

Có iPhone là đăng ký được? Cần phân biệt phạm vi áp dụng

Đây là tính năng triển khai qua hệ thống đăng ký của Mỹ. Việc dùng iPhone hoặc có sẵn ứng dụng Sức khỏe không đồng nghĩa người dùng ở quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, có thể đăng ký theo cơ chế này.

Medical ID: lớp thông tin y tế khẩn cấp ngay trên màn hình khóa

Tính năng đăng ký hiến tạng được Apple tích hợp vào Medical ID (ID y tế), một phần của ứng dụng Sức khỏe. Medical ID cho phép lưu các thông tin quan trọng như tình trạng bệnh lý, thuốc đang sử dụng, tiền sử dị ứng, nhóm máu và số điện thoại liên hệ khẩn cấp.

Khi xảy ra tai nạn hoặc cần cấp cứu, nhân viên hỗ trợ có thể xem những thông tin mà chủ thiết bị cho phép hiển thị trên màn hình khóa, không cần mở khóa iPhone. Cơ chế này đặc biệt hữu ích khi người dùng bất tỉnh hoặc không thể tự cung cấp thông tin về sức khỏe.

Dù cùng nằm trong ứng dụng Sức khỏe, hai chức năng có mục đích khác nhau. Vì vậy, người dùng cần phân biệt việc khai báo thông tin y tế trên iPhone với thủ tục đăng ký hiến tạng qua hệ thống được công nhận tại quốc gia mình sinh sống.