Quỹ VinFuture công bố 8 hoạt động chính ở Tuần lễ Khoa học Công nghệ

Với chủ đề “Khoa học khai mở - Kiến tạo phồn vinh”, sự kiện quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới cùng trao đổi về vấn đề có ý nghĩa then chốt với tương lai nhân loại - từ trí tuệ nhân tạo (AI), chăm sóc sức khỏe đến công nghệ đại dương và phát triển bền vững.

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026 gồm 8 hoạt động chính: Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ 3 về Đổi mới Sáng tạo Mở; Lễ trao giải VinFuture; Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026; Diễn thuyết truyền cảm hứng; Tọa đàm Khoa học vì Cuộc sống; Chuỗi đối thoại Khám phá tương lai VinFuture; Triển lãm nghệ thuật VinFuture và Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026.

Tâm điểm là Lễ trao giải VinFuture 2026 vinh danh công trình khoa học và công nghệ xuất sắc có khả năng khai mở và kiến tạo phồn vinh cho cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới, diễn ra vào tối 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Ngay sau lễ trao giải là sự kiện Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture (ngày 5/12) mở ra không gian giao lưu trực tiếp giữa các nhà khoa học vừa được vinh danh với cộng đồng khoa học và tài năng trẻ Việt Nam.

Lễ trao giải VinFuture 2026 diễn ra vào tối 4/12.

Cùng ngày, Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026 với chủ đề “Tái định nghĩa năng lực cử nhân đại học” sẽ kết nối lãnh đạo các trường đại học, học viện với doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Diễn đàn nhằm trao đổi về mô hình, sáng kiến và thực hành đổi mới, tái định hình mô hình giáo dục trong phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Các hoạt động còn lại được tổ chức trong khuôn khổ tuần lễ. Mở đầu là Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 3 về Đổi mới Sáng tạo Mở, tập trung phân tích tác động của AI đối với nghiên cứu, sản xuất và quản trị, cùng mô hình đổi mới sáng tạo giúp các quốc gia, tổ chức thích ứng với làn sóng công nghệ mới.

Tiếp đến là sự kiện “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai” diễn ra ngày 7/12, tập trung giới thiệu công nghệ đột phá và hành trình đưa thành tựu khoa học vào ứng dụng thực tiễn, kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp.

Khép lại tuần lễ là chuỗi tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” ngày 8/12, tập trung 2 chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe” và “Đại dương Bền vững và Tương lai Hàng hải Thông minh”.

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture thường niên trở thành điểm hẹn của những nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, xuyên suốt tuần lễ là chuỗi đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture tại 12 viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước, kết nối các nhà khoa học hàng đầu thế giới với nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên Việt Nam. Những cuộc trao đổi trực tiếp về xu hướng nghiên cứu tiên phong sẽ góp phần mở rộng mạng lưới học thuật và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu lâu dài.

Bên cạnh hoạt động khoa học hàn lâm, Triển lãm nghệ thuật “Tỏa VI - Từ thử nghiệm đến hiện thực” khai mạc ngày 2/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA). Lấy cảm hứng từ hành trình một ý tưởng khoa học, bắt đầu bằng lý thuyết cho tới khi áp dụng vào thực tiễn, triển lãm giới thiệu tác phẩm của 9 nghệ sĩ Việt Nam tiêu biểu, gợi mở góc nhìn về sự giao thoa giữa khoa học và nghệ thuật.

Năm 2026 đánh dấu mùa thứ sáu của Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture và Giải thưởng VinFuture, với 7.951 đề cử từ gần 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 5 mùa giải trước, 48 nhà khoa học được vinh danh với 20 công trình khoa học có tác động sâu rộng đối với nhân loại. Riêng mùa giải 2026, VinFuture tiếp nhận 1.819 đề cử từ 79 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực đối với nhân loại.

Không chỉ trở thành một trong những giải thưởng khoa học công nghệ uy tín hàng đầu thế giới, VinFuture còn tích cực tổ chức hoạt động trao đổi chuyên môn chuyên sâu, đối thoại học thuật quốc tế, trải nghiệm khoa học cho cộng đồng… góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm gặp gỡ của trí tuệ toàn cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa các thành tựu khoa học đi vào cuộc sống.

Lịch trình các hoạt động trong Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026 Ngày 2/12: Khai mạc Triển lãm nghệ thuật “Tỏa VI – Từ thử nghiệm đến hiện thực”, tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA). Ngày 2-3/12: Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 3 về Đổi mới Sáng tạo Mở: “Định hình lại nền kinh tế kỷ nguyên AI” tại VinUni. Ngày 4/12: Lễ trao giải VinFuture 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm. Ngày 5/12: Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026. Ngày 5/12: Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026, tại Trường Đại học VinUni. Ngày 7/12: Diễn thuyết truyền cảm hứng: “Công nghệ đột phá tương lai”, tại Trung tâm Hội nghị Almaz. Ngày 8/12: Tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” tại Trung tâm Hội nghị Almaz.