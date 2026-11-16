Đánh giá Apple MacBook Pro M6: Phiên bản cuối cùng của thế hệ này?

MacBook Pro M6 là phiên bản nâng cấp từ dòng MacBook Air vốn mỏng nhẹ hơn, nhưng lại có mức giá khá dễ chịu. Nguồn: The Guardian.

Cao cấp nhưng vẫn có khả năng ngừng sản xuất

Phiên bản MacBook Pro M6 tiêu chuẩn của Apple đã có bước tiến đáng kể về tốc độ, sở hữu hầu hết các tính năng từ những "người anh em" cao cấp hơn, nhưng lại nằm trong một thiết kế vừa bị thay thế và có khả năng sẽ sớm ngừng sản xuất.

Đây là mẫu máy khởi điểm trong dòng MacBook Pro phổ biến của Apple, nhưng điều đó không có nghĩa là nó rẻ. Với mức giá khởi điểm từ khoảng 2.644 USSD, chiếc máy này đắt hơn phiên bản tiền nhiệm gần 400 USD, trong bối cảnh giá linh kiện RAM tăng cao đang đẩy giá thành sản phẩm lên. Dù vậy, nó vẫn rẻ hơn ít nhất khoảng 661 USD so với các mẫu MacBook Pro mới khác.

Phần thân máy bằng nhôm nguyên khối, cùng diện mạo và cảm giác cầm nắm, vẫn giữ nguyên như các thế hệ trước – vốn sử dụng thiết kế được giới thiệu lần đầu vào năm 2021. Sau năm thế hệ, thiết kế này đã trở nên quá quen thuộc với người dùng; tuy nhiên, màn hình mini-LED 120Hz vẫn cực kỳ xuất sắc, cùng với bàn phím và bàn di chuột (trackpad) đạt chất lượng hàng đầu. Hệ thống cổng kết nối cũng rất đầy đủ, và cáp sạc MagSafe vẫn mang lại trải nghiệm sử dụng tuyệt vời.

Mẫu máy M6 chỉ đi kèm với tùy chọn màn hình 14,2 inch – kích thước được xem là sự cân bằng hoàn hảo giữa tính di động và hiệu suất làm việc. Màn hình này đạt độ sáng duy trì 1.000 nit cho các tác vụ thông thường (gấp đôi so với MacBook Air) và có thể lên tới 1.600 nit khi hiển thị nội dung HDR, giúp hình ảnh trở nên sống động hơn. Đối thủ duy nhất vượt qua nó chính là màn hình OLED trên các mẫu MacBook Pro với thiết kế mới, vốn có mức giá cao hơn đáng kể.

MacBook Pro M6 sở hữu bàn phím và bàn di chuột thuộc hàng tốt nhất, mang lại trải nghiệm sử dụng đầy hài lòng. Nguồn: The Guardian.

Hiệu năng từ chip M6 và thời lượng pin cực kỳ ấn tượng

M6 là thế hệ chip mới nhất của Apple, từng được ứng dụng rất thành công trên dòng Mac mini. So với thế hệ chip M5 (hiện đang có trên MacBook Air), MacBook Pro chạy chip M6 nhanh hơn khoảng 11% trong các tác vụ hàng ngày và nhanh hơn 24% đối với các tác vụ đa nhân đòi hỏi hiệu năng cao. Hiệu năng tăng thêm không quá rõ rệt trong các tác vụ hàng ngày, nhưng cũng giống như phiên bản M5, máy vận hành cực kỳ nhanh chóng và mượt mà.

Đáng chú ý, hiệu năng đồ họa của máy nhanh hơn tới 57%, vượt qua nhiều dòng chip M-Pro thế hệ trước của Apple. Điều này biến M6 thành một bước tiến đáng kể so với các dòng máy cũ, cung cấp sức mạnh dư dả cho nhiều công việc sáng tạo.

MacBook Pro cũng sở hữu thời lượng pin ấn tượng, có thể trụ được khoảng ba ngày với các tác vụ nhẹ nhàng như duyệt web, nhắn tin, ghi chú và soạn thảo văn bản. Đây là một trong những chiếc laptop có thời lượng pin tốt nhất cho nhu cầu sử dụng phổ thông; ngay cả khi thực hiện các công việc nặng hơn như lập trình hay chỉnh sửa ảnh, pin vẫn có thể duy trì khoảng hai ngày.

Phần thân bằng nhôm tái chế của MacBook Pro M6 thuộc hàng tốt nhất trong ngành: chắc chắn, mượt mà và có vẻ ngoài tuyệt vời. Nguồn: The Guardian.

Độ bền tốt nhưng mức giá quá cao

MacBook Pro được chế tạo từ 45% vật liệu tái chế – thông tin chi tiết đã được Apple công bố trong báo cáo về tác động môi trường. Pin của máy có tuổi thọ hơn 1.000 chu kỳ sạc đầy và có thể được Apple thay thế với chi phí 225 bảng Anh. Apple cũng cung cấp các tài liệu hướng dẫn sửa chữa, đồng thời triển khai chương trình thu cũ đổi mới và tái chế miễn phí.

MacBook Pro M6 có giá khởi điểm từ khoảng 2.644 USD. Để so sánh, MacBook Pro 14 inch dùng chip M5 Pro có giá khoảng 3.303 USD, phiên bản MacBook Pro 14 inch màn hình OLED có giá từ khoảng 3.831 USD, MacBook Air 13 inch có giá khoảng 1.717 USD, Dell XPS 14 có giá từ khoảng 2.695 USD và Microsoft Surface Laptop Ultra có giá khoảng 3.436 USD.

Nhìn chung, MacBook Pro M6 là một cỗ máy mạnh mẽ cho các nhu cầu sử dụng phổ thông, nhưng lại mất điểm vì mức giá quá cao – hệ quả từ vấn đề chi phí RAM đắt đỏ.

Ngoài ra, đây có lẽ là một trong những phiên bản cuối cùng mang thiết kế cũ, bởi dòng sản phẩm này đã được thay thế bằng thế hệ MacBook Pro mới mỏng hơn, nhẹ hơn và được trang bị màn hình OLED. M6 là một chiếc máy tính xách tay tuyệt vời với thời lượng pin cực kỳ ấn tượng, cùng màn hình, bàn phím và bàn di chuột chất lượng cao; sản phẩm này được xây dựng dựa trên nền tảng của nhiều mẫu MacBook Pro xuất sắc trong suốt năm năm qua.

Tuy nhiên, với mức giá 2.644 USD, đây là một lựa chọn khá khó chấp nhận. Sản phẩm này chủ yếu nhắm đến những người dùng Apple đang tìm kiếm một màn hình đẹp hơn hoặc nhiều cổng kết nối hơn so với MacBook Air, và sẵn sàng chi thêm hơn 900 USD để sở hữu những nâng cấp đó. Đối với những đối tượng khác, trên thị trường vẫn có những lựa chọn tốt hơn với hiệu năng mạnh mẽ hơn hoặc mức giá phải chăng hơn.