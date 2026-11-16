Meta bị xử phạt 887 triệu USD vì xâm phạm quyền riêng tư

Quyết định xử phạt nhắm vào Meta Platforms Ireland Limited, pháp nhân thuộc tập đoàn Meta, đánh dấu một trong những biện pháp pháp lý nghiêm khắc nhất của cơ quan quản lý Italy đối với nền tảng công nghệ này.

Theo kết luận từ cuộc điều tra được khởi xướng từ năm 2025, ứng dụng Facebook trên hệ điều hành Android đã mặc định bật tính năng "Nhận gợi ý từ thư viện ảnh khi duyệt Facebook".

Hành vi của Facebook bị cáo buộc vi phạm Chỉ thị ePrivacy của Liên minh châu Âu (EU) (Ảnh minh họa)

Tính năng này tự động quét và đề xuất đăng tải nội dung từ thiết bị di động cá nhân. Cơ quan chức năng nhận định đây là "vỏ bọc" để mạng xã hội này thu thập dữ liệu người dùng trái phép.

Hành vi của Facebook bị cáo buộc vi phạm Chỉ thị ePrivacy của Liên minh châu Âu (EU) vốn đã được Italy nội luật hóa, trong đó quy định rõ điện thoại thông minh là một phần của không gian riêng tư cá nhân.

Theo đó, việc mạng xã hội này chỉ yêu cầu quyền truy cập thư viện ảnh thông qua một thông báo cấp quyền chung cho toàn bộ ứng dụng là không hợp lệ. Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu đòi hỏi mọi quyền truy cập phải dựa trên "sự đồng ý tự nguyện và có hiểu biết" của người dùng.

Ước tính có khoảng 20 triệu chủ tài khoản Android tại Italy đứng trước rủi ro bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng tuân thủ pháp lý này.

Đáng chú ý, mức phạt 805 triệu euro, chiếm khoảng 0,47% tổng doanh thu toàn cầu của tập đoàn, không chỉ xuất phát từ hành vi xâm phạm quyền riêng tư mà còn do thái độ thiếu hợp tác của Meta trong quá trình cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Dù kết quả điều tra xác nhận Meta không sử dụng nguồn dữ liệu hình ảnh này để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), giới chức Italy vẫn tuyên bố bảo lưu quyền giám sát chặt chẽ đối với các tính năng lưu trữ đám mây mới mà nền tảng này đang phát triển.

Trước phán quyết trên, cơ quan chức năng yêu cầu Meta phải vô hiệu hóa hoàn toàn tính năng gợi ý ảnh theo chế độ mặc định trong thời hạn 60 ngày. Đồng thời, tập đoàn bắt buộc phải thiết lập cơ chế xin phép độc lập, giải thích minh bạch mục đích trước khi muốn tiếp cận kho lưu trữ trên thiết bị của người dùng.

Phản hồi về quyết định xử phạt, đại diện Meta bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng mức phạt là "không tương xứng" và tuyên bố sẽ nộp đơn kháng cáo.

Phía nền tảng lập luận tính năng này được thiết kế đơn giản để tối ưu hóa trải nghiệm chia sẻ hình ảnh của người dùng trên mạng xã hội.

Theo đại diện tập đoàn, tính năng gợi ý chỉ kích hoạt khi người dùng đã cấp quyền trên thiết bị hệ điều hành và họ hoàn toàn có thể thu hồi quyền này bất cứ lúc nào thông qua phần cài đặt.