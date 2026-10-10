Diễn đàn chuyển đổi số Hải Phòng 2026

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang phát biểu khai mạc Diễn đàn. Nguồn CTTĐTTP

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng vừa ghi dấu mốc ấn tượng khi chính thức vươn lên vị trí Thứ 3 toàn quốc về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Kết quả này phản ánh nỗ lực bền bỉ của thành phố trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học - công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, lãnh đạo HĐND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để thay đổi phương thức quản trị đô thị và mô hình tăng trưởng. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, ưu tiên nguồn lực hạ tầng nhằm biến công nghệ thành năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hải Phòng khẳng định, "Dữ liệu" chính là nguồn tài nguyên mới của đô thị. Tính đến cuối tháng 9/2026, Hải Phòng đã hoàn thành cập nhật và chuẩn hóa 302 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó có 267 cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng chia sẻ, kết nối liên thông. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong quản lý hành chính, vận hành cảng biển, logistics và dịch vụ công.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các hoạt động ký kết hợp tác chiến lược đã diễn ra, tạo nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn địa phương.

Đáng chú ý nhất là lễ ký kết và bàn giao thiết bị, dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink giữa Sở KH&CN Hải Phòng và Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam. Việc đưa công nghệ kết nối vệ tinh băng thông rộng vào vận hành có ý nghĩa chiến lược đối với công tác giám sát thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt tại các vùng hải đảo trọng yếu như đặc khu Cát Hải và đặc khu Bạch Long Vỹ.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN Hải Phòng cũng trao thỏa thuận hợp tác chiến lược với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Chương trình hợp tác tập trung vào nghiên cứu chính sách kinh tế số, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về AI, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) cho đội ngũ cán bộ và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Không gian trưng bày và trải nghiệm công nghệ tại Diễn đàn mang đến góc nhìn trực quan về bức tranh tự động hóa trong tương lai. Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đại biểu là màn trình diễn của bộ ba robot hình người (humanoid robot) AGIBOT X2 Lite cùng robot giao hàng tự hành thông minh NEO H1 do Phenikaa-X phát triển.

Bộ ba AGIBOT X2 Lite đã thể hiện khả năng điều khiển chính xác và phản hồi thời gian thực thông qua các động tác võ thuật và vũ đạo uyển chuyển. Trong khi đó, robot NEO H1 thể hiện năng lực di chuyển tự động, nhận diện vật cản bằng AI và tối ưu hóa lộ trình giao vận trong môi trường đô thị phức tạp. Sự xuất hiện của các giải pháp tự động hóa tiên tiến này mở ra triển vọng áp dụng robot vào các khâu vận hành kho bãi, cảng biển và dịch vụ công cộng tại Hải Phòng trong thời gian tới.

Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2026 đã khép lại với nhiều cam kết và giải pháp hành động cụ thể. Việc kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ, lấy "Dữ liệu - AI - Tự động hóa" làm trụ cột phát triển sẽ là động lực quan trọng đưa Hải Phòng khẳng định vị thế trung tâm công nghệ, kinh tế số và logistics hiện đại hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước.