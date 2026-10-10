HMD Pulse 2T Pro nâng cấp cấu hình: Màn hình phụ ma trận điểm và dung lượng pin 6000 mAh

HMD vừa để lộ những thông tin kỹ thuật đáng chú ý về mẫu điện thoại thông minh Pulse 2T Pro. Đây là biến thể mang hậu tố "T" thuộc phân khúc tầm trung, sở hữu hàng loạt cải tiến phần cứng quan trọng so với phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm màn hình phụ độc đáo, vi xử lý nâng cấp và dung lượng pin mở rộng.

Thiết kế hiển thị đột phá với màn hình ma trận điểm

HMD Pulse 2T Pro sở hữu màn hình chính kích thước 6,78 inch sử dụng tấm nền OLED, độ phân giải FHD+ và tần số quét 120Hz. Việc trang bị tấm nền OLED cùng tần số làm tươi cao mang lại độ tương phản sâu và độ mượt mà tối ưu trong các tác vụ vuốt chạm hay hiển thị nội dung chuyển động nhanh. Bên cạnh đó, cảm biến vân tay quang học cũng được tích hợp trực tiếp dưới màn hình, giúp tối ưu không gian viền máy.

Ảnh render của HMD Pulse 2T Pro

Điểm nhấn công nghệ khác biệt nhất trên thiết bị nằm ở mặt lưng, nơi HMD bố trí một màn hình phụ dạng ma trận điểm (dot matrix). Cụm hiển thị phụ này hướng đến khả năng hiển thị nhanh thông báo, thời gian và các biểu tượng đồ họa tùy chỉnh mà không cần bật sáng toàn bộ màn hình chính. Về độ bền ngoại quan, thân máy đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, đi kèm ba tùy chọn màu sắc gồm Xanh Temper (Temper Blue), Titan (Titanium) và Xanh Orbit (Orbit Green).

Hiệu năng từ vi xử lý Helio G100 và nền tảng phần mềm mới

Về cấu hình phần cứng, HMD Pulse 2T Pro được chuyển đổi sang nền tảng vi xử lý MediaTek Helio G100, thay thế cho con chip Unisoc T615 trên bản tiêu chuẩn. Chipset này kết hợp cùng bộ nhớ RAM 8GB và dung lượng lưu trữ 256GB theo chuẩn UFS 2.2, mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu ổn định và khả năng xử lý đa nhiệm hiệu quả hơn.

Điện thoại có màn hình ma trận thú vị ở mặt sau

Đáng chú ý, nguồn tin tiết lộ thiết bị dự kiến sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17 ngay khi xuất xưởng. Trải nghiệm đa phương tiện cũng được hoàn thiện nhờ hệ thống loa kép âm thanh nổi, phục vụ nhu cầu xem phim và giải trí hàng ngày.

Hệ thống camera 50MP chống rung OIS và nguồn năng lượng 6000 mAh

Khả năng nhiếp ảnh trên Pulse 2T Pro ghi nhận bước nâng cấp kỹ thuật lớn với cảm biến camera chính 50MP được trang bị công nghệ chống rung quang học (OIS). Hệ thống OIS giúp giảm thiểu hiện tượng rung mờ khi chụp thiếu sáng hoặc ghi hình lúc chuyển động. Hỗ trợ cho camera chính là cảm biến phụ 8MP. Ở mặt trước, camera selfie sở hữu độ phân giải lên đến 50MP, đáp ứng nhu cầu đàm thoại video độ nét cao.

Để cung cấp năng lượng cho hệ thống màn hình kép và phần cứng nâng cấp, HMD trang bị viên pin dung lượng 6000 mAh, tăng 20% so với bản Pulse 2 Pro. Thiết bị đồng thời tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây công suất 33W, giúp rút ngắn thời gian nạp đầy cho viên pin dung lượng lớn này.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của HMD Pulse 2T Pro