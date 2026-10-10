Hiệu năng chip XRING O3 đưa Xiaomi 18 Fold lên vị trí số một bảng xếp hạng AnTuTu tháng 9

Bảng xếp hạng hiệu năng smartphone Android toàn cầu tháng 9 của AnTuTu vừa chính thức ghi nhận bước đột phá lớn ở phân khúc cao cấp. Chiếc điện thoại màn hình gập Xiaomi 18 Fold bất ngờ vươn lên dẫn đầu toàn bộ danh sách thiết bị mạnh nhất hiện nay nhờ sức mạnh từ bộ vi xử lý cây nhà lá vườn XRING O3.

Dữ liệu thử nghiệm được nền tảng AnTuTu tổng hợp xuyên suốt từ ngày 1 đến hết ngày 30 tháng 9 trên công cụ benchmark phiên bản V12. Kết quả công bố phản ánh điểm số trung bình thực tế của các dòng máy thương mại phổ biến đang lưu hành trên thị trường.

Sức mạnh vượt trội của Xiaomi 18 Fold cùng chip tự phát triển

Mẫu máy đứng đầu bảng xếp hạng là phiên bản Xiaomi 18 Fold sở hữu cấu hình 16GB RAM cùng 1TB bộ nhớ trong. Thiết bị thiết lập kỷ lục mới với mức điểm trung bình lên tới 4.620.886 điểm, bỏ xa mọi thiết bị đối thủ trong cùng phân khúc máy gập lẫn máy thanh truyền thống.

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Thành tích này đặc biệt gây chú ý khi Xiaomi 18 Fold vượt qua hàng loạt vi xử lý hàng đầu hiện nay như Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 hay Dimensity 9600 Pro. Việc làm chủ kiến trúc phần cứng với dòng chip XRING O3 tự phát triển đã chứng minh khả năng tối ưu hóa sâu của thương hiệu đối với hệ thống phần mềm và năng lực xử lý đồ họa.

Cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng hiệu năng

Đứng ngay sau ngôi đầu là mẫu smartphone iQOO 16 với 4.449.925 điểm, trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, RAM 16GB và bộ nhớ lưu trữ 512GB. Khoảng cách giữa hai vị trí dẫn đầu lên tới hơn 170.000 điểm, tương đương mức chênh lệch gần 3,7% về mặt hiệu suất đo đạc.

Các vị trí tiếp theo trong top 5 ghi nhận khoảng cách điểm số rất sít sao, phản ánh cuộc đua gay gắt giữa các nhà sản xuất bán dẫn:

Hạng 3: HONOR Magic9 Pro Max đạt 4.435.489 điểm.

Hạng 4: Xiaomi 18 Pro Max đạt 4.395.919 điểm.

Hạng 5: OPPO Find X10 Pro Max đạt 4.385.161 điểm (đại diện duy nhất trong nhóm đầu tích hợp MediaTek Dimensity 9600 Pro).

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Bảng tổng hợp điểm số các thiết bị dẫn đầu

Dưới đây là chi tiết điểm hiệu năng của các mẫu flagship xuất sắc nhất theo số liệu thống kê mới nhất:

Phân hóa hiệu năng giữa các phiên bản phần cứng

Ở nửa sau của bảng xếp hạng, RedMagic 11S Pro+ giữ vị trí thứ sáu với 4.344.022 điểm, theo sau là iQOO 15 Ultra ở hạng bảy đạt 4.324.672 điểm đối với cấu hình 24GB RAM và 1TB ROM. Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về HONOR WIN, Xiaomi 18 Pro cùng realme GT8 Pro với điểm số duy trì quanh ngưỡng 4,0 triệu điểm.

Đáng chú ý, phiên bản Xiaomi 18 Pro trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn đạt điểm thấp hơn khoảng 300.000 điểm (tương đương chênh lệch 7%) khi đặt cạnh bản Xiaomi 18 Pro Max dùng chip Extreme. Sự phân cấp rõ ràng giữa các biến thể chip và sự bứt phá của XRING O3 đang mở ra cuộc tái định hình cấu trúc phần cứng di động trong thời gian tới.