Khi sản vật Tây Bắc "bước vào" kỷ nguyên số qua bữa sáng tiện lợi

Trong nhịp sống hiện đại, nhu cầu tìm kiếm giải pháp dinh dưỡng hợp lý, tiện lợi vào mỗi buổi sáng đã trở thành xu hướng tất yếu. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm dự án đã lên ý tưởng biến những nông sản quen thuộc, giàu giá trị của vùng đất Tây Bắc thành bữa sáng nhanh chóng, tiện lợi.

"Tú Lệ Smart Breakfast" mang đến giải pháp cho bữa sáng tiện lợi, giàu dinh dưỡng.

Em Phạm Hà Giang, lớp 11D2, Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Yên Bái), thành viên nhóm dự án, chia sẻ: "Chúng em nhận thấy nhiều bạn học sinh và những người bận rộn thường bỏ bữa sáng hoặc ăn uống qua loa vì thiếu thời gian, trong khi nguồn nông sản dinh dưỡng tại quê nhà lại chưa được khai thác hết, nên "Tú Lệ Smart Breakfast" mong muốn mang đến giải pháp bữa sáng nhanh gọn, bổ dưỡng".

Sản phẩm được tạo ra từ những sản vật quen thuộc của địa phương.

Để thực hiện dự án, nhóm tác giả lựa chọn kỹ nguồn nguyên liệu đặc sản địa phương gồm cốm Tú Lệ làm từ lúa nếp Tan, lạc đỏ Lục Yên, khoai môn và chuối tiêu xanh giàu tinh bột kháng. Nhóm đã ứng dụng công nghệ sấy phun hiện đại tại Trung tâm Phát triển và Giao dịch Công nghệ Hà Nội để chế biến nông sản thành dạng bột mịn hòa tan. Nhờ đó, sản phẩm vừa lưu giữ được hương vị đặc trưng, vừa thuận tiện trong bảo quản và pha chế.

Nhóm tác giả trình bày dự án tại Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026.

Theo kết quả phân tích của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, trong 100g bột sản phẩm có 298 kcal, 56,6g carbohydrate, 4,61g protein, 5,93g chất béo cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu. Hàm lượng tinh bột kháng - thành phần hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát cân nặng hiệu quả đạt tới 20,4g/100g. Các chỉ tiêu an toàn vi sinh, kim loại nặng và độc tố vi nấm đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định.

Đại diện Ban giám khảo trò chuyện cùng Nhóm dự án tại cuộc thi.

Điểm khác biệt của sản phẩm nằm ở tính minh bạch. Thông qua mã QR tích hợp công nghệ Blockchain trên mỗi bao bì, người mua có thể tra cứu chi tiết các thông tin về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và kết quả kiểm định chất lượng.

Em Trịnh Gia Nhi, lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (phường Văn Phú) cho biết: "Khi triển khai dự án, nhóm mong muốn mỗi gói sản phẩm không chỉ là bữa ăn dinh dưỡng mà còn là bộ nhật ký số. Việc ứng dụng công nghệ truy xuất Blockchain giúp khách hàng chủ động kiểm chứng độ an toàn và cảm nhận rõ hơn giá trị của nông sản địa phương”.

Ngay ở giai đoạn bán thử nghiệm, sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận tích cực. "Tú Lệ Smart Breakfast" không chỉ giúp gia tăng giá trị nông sản địa phương từ dạng thô lên sản phẩm chế biến sâu mà còn mở ra cơ hội kết nối với các điểm du lịch, điểm bán OCOP và hệ thống phân phối số. Thời gian tới, nhóm sẽ hoàn thiện quy trình, từng bước nâng cao năng lực cung cấp và đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng.

Dự án giành giải Ba Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết: "Khi học sinh có ý tưởng, nhà trường luôn quan tâm, cử giáo viên hướng dẫn và kết nối với các chuyên gia. Mục tiêu là giúp các em hoàn thiện sản phẩm, không dừng lại ở một cuộc thi mà được ứng dụng cao trong cuộc sống”.

"Tú Lệ Smart Breakfast" không chỉ là dự án khởi nghiệp, còn là minh chứng cho sự tiên phong đổi mới, sáng tạo của thế hệ trẻ. Dự án đã mở ra hướng đi mới, góp phần lan tỏa ngọn lửa sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số trong nhà trường.

Nhóm dự án luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của giáo viên hướng dẫn và các nhà trường.

Từ những nguyên liệu mộc mạc gắn bó với bản làng, bằng trí tuệ và công nghệ, “Tú Lệ Smart Breakfast" đang mở ra hướng phát triển cho sản vật địa phương. Đồng thời, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, biến tiềm năng quê hương thành nguồn lực mới để góp phần đưa nông sản Lào Cai ngày càng vươn xa.