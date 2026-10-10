Sắp ra mắt Bản đồ số VHTT&DL: Người dân dễ dàng tra cứu sự kiện trên toàn quốc

Thông tin trên được ông Cao Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTT&DL chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ. Đây được xem là bước đi tiên phong trong lộ trình chuyển đổi số của ngành, mở ra kênh tương tác trực tiếp giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Ông Cao Lê Tuấn Anh cho biết: "Bản đồ số này cung cấp giao diện trên máy tính và cả trên điện thoại thông minh (smartphone). Người dân ở khu vực nào, ví dụ như Hà Nội, khi vào khu vực Hà Nội thì hệ thống sẽ hiển thị có bao nhiêu sự kiện, địa điểm diễn ra ở đâu. Khi tích vào, người dân có thể truy cập liên kết Google Maps và xem các trường thông tin rất cơ bản như: Tên sự kiện là gì, quy mô, thời gian diễn ra, có miễn phí hay không miễn phí,... Tương tự như vậy đối với phạm vi Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh hay các địa phương khác".

Ông Cao Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTT&DL phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ

Bản đồ số không đơn thuần là một trang cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin thụ động, mà được định hình như một hạ tầng số đa tầng. Hệ thống được cấu trúc bài bản theo 5 lớp phát triển: Nền tảng - Dữ liệu - Nội dung - Thị trường - và Công nghiệp văn hóa.

Theo Bộ VHTT&DL, bản đồ số ra mắt với mục tiêu giải quyết triệt để "bài toán" truyền thông mà nhiều đơn vị nghệ thuật, nhà hát hay doanh nghiệp du lịch đang gặp phải. Thực tế hiện nay, nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng dù được đầu tư bài bản nhưng thông tin đến với công chúng vẫn còn hạn chế. Kênh thông tin tập trung này sẽ giúp các nhà hát "sáng đèn" hiệu quả hơn, tiếp cận đúng đối tượng khán giả và du khách có nhu cầu.

Theo ông Cao Lê Tuấn Anh, hiện nay dự án mới đang trong quá trình xây dựng. Để triển khai được thì cần rất nhiều yếu tố về điều kiện kỹ thuật. Một trang điện tử hay một hệ thống muốn "sống" được thì cần phải có dữ liệu. Nguồn dữ liệu này không chỉ riêng Bộ nắm giữ, mà các sự kiện diễn ra tại địa phương nào thì phải do địa phương đó trực tiếp cập nhật.

Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số đang trình dự thảo lên lãnh đạo Bộ để có văn bản gửi các địa phương, đề nghị các địa phương chủ động cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu về các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh, thành phố. Việc này thuộc trách nhiệm của các địa phương.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của nhân dân, Bộ VHTT&DL đang khẩn trương hoàn thiện "Bản đồ số các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch" trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: bvhttdl.gov.vn

Theo kế hoạch, phiên bản thử nghiệm thí điểm sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1/11/2026. Trong quá trình vận hành ban đầu, Bộ VHTT&DL sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và đơn vị công nghệ để tiếp thu phản hồi, vừa chạy vừa tối ưu hóa các tính năng kỹ thuật.

Mục tiêu trước mắt của Bản đồ số là phục vụ tối đa nhu cầu công chúng trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Về lâu dài, đây sẽ là nền tảng quan trọng thúc đẩy cơ chế tương tác đa chiều, góp phần phát triển mạnh mẽ nền công nghiệp văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số./.