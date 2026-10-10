Hà Nội đẩy mạnh đưa xe buýt điện vào khai thác trong năm 2026

Transerco dự tính trong năm 2026 đưa thêm 275 xe buýt điện vào hoạt động.

Trong những ngày đầu tháng 10/2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa 53 xe buýt điện mới vào khai thác trên 4 tuyến buýt số 22A, 22B, 30 và 50, thay thế các phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel. Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, đồng thời thúc đẩy lộ trình chuyển đổi phương tiện theo hướng xanh, thân thiện với môi trường tại Thủ đô.

Cụ thể, từ ngày 5/10, Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu, đơn vị trực thuộc Transerco, đã đưa 28 xe buýt điện vào khai thác trên tuyến số 22A (Bến xe Gia Lâm-Khu đô thị Kiến Hưng) và tuyến số 22B (Bến xe Giáp Bát-Đô Nghĩa).

Tiếp đó, ngày 6/10, Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội đưa 25 xe buýt điện vào phục vụ hành khách trên tuyến số 30 (Bến xe Mỹ Đình-Khu đô thị Gamuda) và tuyến số 50 (Long Biên-Khu đô thị An Lạc, Hoài Đức).

Bên cạnh việc sử dụng năng lượng điện, các phương tiện mới được trang bị nhiều tiện ích phục vụ hành khách. Thiết kế sàn thấp tạo thuận lợi cho việc lên, xuống xe; các thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ vận tải công cộng đối với nhiều nhóm hành khách.

Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến nhằm từng bước nâng cao chất lượng phương tiện, cải thiện điều kiện đi lại của người dân, đồng thời góp phần giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động vận tải hành khách công cộng. Qua đó, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng xe buýt, góp phần giảm áp lực giao thông và hướng tới phát triển giao thông đô thị bền vững.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, Transerco dự tính tiếp tục chuyển đổi phương tiện trên hơn 20 tuyến buýt, với tổng số hơn 275 xe buýt điện.

Đây là một trong những nội dung trong lộ trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện định hướng phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.